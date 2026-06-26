Capco reconhecida pela OpenAI por inovação e liderança em IA responsável

A consultoria mundial de gestão e tecnologia Capco, uma empresa da Wipro, foi reconhecida pela OpenAI tanto pela inovação em IA como pela liderança em IA responsável.

A Capco recebeu o Prêmio de Excelência em Governança e Risco de IA no recente OpenAI Partner Summit 2026, em San Francisco, destacando a capacidade da Capco de entregar resultados de IA a nível corporativo em ambientes altamente regulamentados. O prêmio reconhece a experiência da Capco ao auxiliar organizações dos setores de serviços financeiros e energia a expandir a IA com confiança, equilibrando inovação e governança robusta para reduzir riscos, fortalecer a conformidade e melhorar os resultados para os clientes.

Este prêmio vem na sequência da vitória da Capco no OpenAI Codex Hackathon, onde seu laboratório de IA no Reino Unido competiu contra mais de 30 equipes e mais de 100 participantes de todo o ecossistema de parceiros da OpenAI. A solução vencedora da Capco, Sentra, uma solução de varejo bancário impulsionada por IA e desenvolvida com foco em consultoria, utiliza a tecnologia de gêmeos digitais para identificar clientes em situação de vulnerabilidade e recomendar, às equipes de atendimento direto, as melhores ações subsequentes, baseadas em critérios explicáveis.

Srini Pallia, Diretor Executivo e Diretor Geral da Wipro Limited, disse, "A Capco está em uma posição privilegiada para ajudar os clientes a aproveitar todo o potencial da IA ??mediante um enfoque orientado pela consultoria e impulsionado pela IA, com base em profundo conhecimento do setor, confiança e foco no cliente. O reconhecimento da OpenAI é uma enorme validação das soluções de IA responsáveis ??e escaláveis ??que desenvolvemos para nossos clientes e nosso próprio negócio. Estas distinções marcam mais um passo importante em acelerar nossa estratégia de IA com o Wipro Intelligence™ e reforçam o diferencial de especialização da Capco na entrega de consultoria e soluções escaláveis ??habilitadas por IA, capazes de gerar valor duradouro."

A Capco foi uma das primeiras parceiras estratégicas da OpenAI, ao participar de seu programa de parceiros beta desde 2025 e trabalhar em estreita cooperação com a OpenAI para desenvolver recursos corporativos emergentes. Em conjunto, estes reconhecimentos fortalecem a crescente posição da Capco no ecossistema de parceiros da OpenAI. Eles demonstram a capacidade da Capco de inovar na vanguarda da tecnologia de IA, enquanto contam com a experiência necessária para implementar IA de modo responsável em ambientes regulatórios complexos.

Sobre a Capco

A Capco, uma empresa da Wipro, é uma consultoria mundial de tecnologia e gestão que molda transformações nos setores de serviços financeiros e energia. Há quase 30 anos, contamos com a confiança de nossos clientes para ajudá-los a se adaptar, transformar e criar valor a longo prazo nas áreas de mercado de capitais, serviços bancários, meios de pagamento, seguros, gestão de patrimônio e ativos, bem como nos setores de energia e serviços de utilidade pública. Nossa profunda experiência no setor, mentalidade de parceria e a premiada cultura "Be Yourself At Work" (Seja Você Mesmo no Trabalho) são potencializadas por nossas competências em consultoria, tecnologia, dados e inovação em IA. Apoiamos nossos clientes a definir prioridades claras, conectar visão a valor e gerar impacto mensurável nos momentos mais críticos. Com atuação liderada por especialistas, integração de IA e foco em impacto, não apenas reagimos às mudanças: ajudamos a moldá-las. Para saber mais, acesse www.capco.com ou siga-nos no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube.

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria impulsionados por IA, com foco em criar soluções inovadoras que atendem às necessidades mais complexas de transformação digital de seus clientes. Através de nosso enfoque orientado pela consultoria e do Wipro Intelligence™, um conjunto unificado de plataformas, soluções e ofertas transformadoras baseadas em IA, ajudamos os clientes a concretizar suas ambições mais ousadas de fazer negócios inteligentes e sustentáveis. A Wipro Innovation Network, parte do conjunto Wipro Intelligence™, sustenta nosso compromisso com a co-inovação e a cocriação centradas no cliente, ao reunir capacidades de laboratórios de inovação próprios e de parceiros, do meio acadêmico e de comunidades tecnológicas internacionais. Com mais de 240.000 colaboradores e parceiros de negócios em 65 países, cumprimos a promessa de ajudar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante transformação. Para mais informações, acesse www.wipro.com.

Declarações prospectivas

As declarações prospectivas aqui contidas representam as convicções da Wipro em relação a eventos futuros, muitos dos quais são, por sua natureza, inerentemente incertos e estão fora do controle da Wipro. Tais declarações incluem, entre outras, declarações sobre as perspectivas de crescimento da Wipro, seus resultados operacionais e financeiros futuros, bem como seus planos, expectativas e intenções. A Wipro alerta os leitores de que as declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros: riscos e incertezas referentes a flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros; nossa capacidade de gerar e gerenciar o crescimento e concluir ações corporativas propostas; concorrência intensa no setor de serviços de TI; nossa capacidade de manter nossa vantagem de custos; aumentos salariais na Índia; nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados; estouros de prazo e custos em contratos de preço e prazo fixos; concentração de clientes; restrições de imigração; nossa capacidade de gerenciar nossas operações internacionais; redução da demanda por tecnologia em nossas principais áreas de atuação; interrupções em redes de telecomunicações; nossa capacidade de concluir e integrar com sucesso potenciais aquisições; responsabilidade por danos em nossos contratos de serviço; o sucesso das empresas nas quais realizamos investimentos estratégicos; retirada de incentivos fiscais governamentais; instabilidade política; guerra; restrições legais à captação de recursos ou à aquisição de empresas fora da Índia; uso não autorizado de nossa propriedade intelectual; e condições econômicas gerais que afetam nossos negócios e o setor. Riscos adicionais que podem afetar nossos resultados operacionais futuros estão descritos de modo mais detalhado nos documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo, entre outros, os Relatórios Anuais no Formulário 20-F. Estes documentos estão disponíveis em www.sec.gov. Podemos, de tempos em tempos, fazer declarações prospectivas adicionais, por escrito ou verbalmente, incluindo declarações contidas nos documentos apresentados pela empresa à SEC e em nossos relatórios aos acionistas. Não assumimos o compromisso de atualizar qualquer declaração prospectiva que possa ser feita, ocasionalmente, por nós ou em nosso nome.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a mídia:

Tim Steele, Chefe de Comunicação Externa

tim.steele@capco.com

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