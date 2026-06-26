Venture Global anuncia fechamento de linha de financiamento sênior garantida de $1,5 bilhões para embarcações

A Venture Global, Inc. (NYSE: VG) anunciou hoje que sua subsidiária integral, a Venture Global Shipping Holdings, LLC ("VGSH"), fechou um acordo de crédito e garantia que fornece uma linha de empréstimo sênior a prazo com garantia (a "Linha") em um valor nominal total de até $1.500.000.000. A Linha vencerá em 26 de junho de 2032.

O Deutsche Bank e o ING atuaram como organizadores coordenadores líderes da Linha. O ING também atua como agente da Linha e de garantia.

A VGSH pretende usar o produto líquido da Linha para finalidades corporativas gerais, incluindo o reembolso à Venture Global LNG, Inc. de pagamentos realizados anteriormente pela empresa ou suas afiliadas em conexão com a aquisição de noves navios metaneiros, financiando determinadas contas de reserva e pagando as taxas e despesas das transações.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (”GNL”) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 milhões de toneladas por ano (MTPA) de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. O negócio verticalmente integrado da empresa inclui ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, navegação e regaseificação. Os três primeiros projetos da Venture Global, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações incluídas neste comunicado que não sejam condições ou fatos históricos ou atuais são “declarações prospectivas”. Incluídas entre as "declarações prospectivas" estão, entre outras coisas, declarações sobre a estratégia, os planos e os objetivos da Venture Global, incluindo o uso dos recursos provenientes de financiamento. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nessas "declarações prospectivas" são razoáveis, inerentemente incertas e envolvem vários riscos e incertezas que estão além do controle da Venture Global. Além disso, as premissas podem se revelar imprecisas. Os resultados reais podem diferir significantemente daqueles previstos ou sugeridos nas "declarações prospectivas" em decorrência de uma série de fatores. Essas "declarações prospectivas" se referem somente à data em que são realizadas, e, a não ser se requerida pela lei, a Venture Global não tem a obrigação de atualizar ou revisar nenhuma "declaração prospectiva" nem fornecer razões pelas quais os resultados reais possam ter diferido, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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