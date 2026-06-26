AM Best Afirma Ratings de Crédito da Liberty Mutual Surety Brasil Seguros S.A.

AM Best afirmou o Financial Strength Rating A- (Excelente) e o Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo "a-" (Excelente) da Liberty Mutual Surety Brasil Seguros S.A. (LMSB) (São Paulo, Brasil). A perspectiva desses Ratings de Crédito (ratings) é estável.

Os ratings refletem a solidez do balanço patrimonial da LMSB, que a AM Best avalia como forte, bem como seu desempenho operacional adequado, perfil empresarial limitado e gestão de risco da empresa (ERM) apropriada. Os ratings também consideram o suporte da controladora final da LMSB, a Liberty Mutual Insurance Company (Liberty Mutual).

As perspectivas estáveis representam o desempenho operacional histórico e lucrativo dos negócios de fiança da Liberty Mutual no Brasil, bem como o amplo suporte implícito e explícito fornecido pela Liberty Mutual por meio de seu ERM e considerações legais, subscrição/sinistros, investimentos e outros serviços de suporte. As perspectivas contemplam ainda que esta entidade manterá métricas de balanço patrimonial e capitalização ajustada ao risco suficientes para suportar os ratings.

A LMSB é um player de nicho que atualmente subscreve grandes contas locais e corporativas em vários setores de negócios, exclusivamente no Brasil. Apesar do alto nível de concorrência no país, a empresa aproveita suas parcerias de produtores de longo prazo em várias fontes de distribuição, bem como a profunda experiência e conhecimento da Liberty Mutual na subscrição de fianças em todo o mundo. A solidez do balanço patrimonial da LMSB é sustentada por seu nível mais forte de capitalização ajustada ao risco, conforme medido pelo Índice de Adequação de Capital da Best (BCAR). A avaliação da solidez do balanço patrimonial considera o sólido programa de resseguro da LMSB com a Liberty Mutual, bem como uma filosofia de investimento conservadora.

O negócio que a LMSB subscreve tem mostrado lucratividade consistente historicamente, enquanto a receita de subscrição deve ser aumentada por retornos de investimento em um ambiente de taxa de juros de dois dígitos. As estruturas e capacidades de gerenciamento de risco da empresa são consideradas apropriadas e alinhadas com seu perfil de risco declarado, juntamente com a orientação e supervisão da Liberty Mutual.

Ações de rating negativas podem ocorrer com qualquer redução no suporte, conforme fornecido pela Liberty Mutual. Embora improvável, um movimento positivo de classificação pode ser considerado se as métricas de desempenho operacional se alinharem com os pares de classificação forte. Ações de classificação negativas também podem ocorrer se as expectativas do plano de negócios não forem atendidas

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