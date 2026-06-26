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Pantalica Partners viabiliza funding para torre Metropolis

Pantalica Partners estrutura a operação financeira do empreendimento em Fortaleza, que receberá business school do IBMEC

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DI
DINO
DI
DINO
Repórter
26/06/2026 17:13

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Pantalica Partners viabiliza funding para torre Metropolis
Pantalica Partners viabiliza funding para torre Metropolis crédito: DINO

A Pantalica Partners, consultoria líder em corporate finance no Brasil e na América Latina, foi responsável por estruturar e captar os recursos necessários para a conclusão da torre Metropolis, em Fortaleza, considerada o maior, mais sofisticado e funcional empreendimento comercial da cidade. O trabalho teve a liderança dos sócios da consultoria Salvatore Milanese, Bruno Carvalho e John Chen.

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O edifício, erguido pela Reata Arquitetura & Engenharia, é o único de Fortaleza com capacidade para receber helicópteros de grande porte em seu heliponto e contará ainda com rooftop com restaurante de luxo. A torre terá como inquilina uma das maiores business schools da América Latina. A Reata fechou contrato para que o IBMEC instale no Metropolis sua unidade voltada ao atendimento de todo o Nordeste.

Para a Pantalica Partners, a operação reforça seu posicionamento como parceira estratégica na estruturação de soluções financeiras sob medida para projetos de grande porte no país.

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Sobre a Pantalica Partners

Fundada em 2014, a Pantalica Partners é uma consultoria de corporate finance que atua, entre outras frentes, em restructuring e turnaround, gestão estratégica, melhoria de performance e captação de recursos para empresas.  Sua equipe, formada por profissionais experientes e habituados a operações de alta complexidade, já participou de mais de 200 transações e mais de 70 projetos de restructuring no Brasil, que alcançam mais de R$ 125 bilhões. É reconhecida pela Debtwire e pela Leaders League como uma das melhores e mais ativas consultorias da América Latina.



Website: https://pantalica.com.br/

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