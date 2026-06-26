HCJ investe mais de R$ 6 milhões em modernização

O Hospital de Clínicas de Jacarepaguá (HCJ), da Rede Total Care, braço hospitalar do Grupo Amil, concluiu mais uma etapa de seu processo de modernização. Com investimento superior a R$ 6 milhões, o projeto contemplou melhorias estruturais, renovação tecnológica e ampliação da capacidade assistencial, reforçando especialmente as áreas cirúrgicas e de internação.

A reestruturação foi apresentada durante uma cerimônia no dia 18 de junho, reunindo colaboradores e lideranças da Rede Total Care. Entre as entregas está a criação de um novo espaço de convivência ao ar livre para pacientes, visitantes e colaboradores. O ambiente foi implantado em uma área anteriormente sem utilização, proporcionando mais conforto e acolhimento para quem circula diariamente pelo hospital.

Outra intervenção recente foi a revitalização da fachada da unidade, que passou a contar com uma identidade visual mais moderna e alinhada ao atual momento de renovação do hospital.

O projeto também incluiu a modernização de equipamentos e a otimização dos espaços assistenciais, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo a infraestrutura voltada aos procedimentos cirúrgicos e à internação de pacientes.

As iniciativas fazem parte da estratégia da Rede Total Care de investir continuamente na qualificação de suas unidades, promovendo mais segurança, eficiência operacional e bem-estar para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Os investimentos ampliam a capacidade assistencial da unidade e aprimoram a experiência de pacientes e colaboradores. Essas melhorias refletem nosso compromisso permanente com a excelência do cuidado e com a oferta de uma infraestrutura cada vez mais moderna e resolutiva”, destaca o diretor regional da Rede Total Care, Francisco Souto.