Mundo Corporativo
KAT Investimentos traz Rodrigo Zanettini como sócio de M&A
A KAT Investimentos reforça sua estrutura com a chegada de Rodrigo Zanettini como novo sócio e responsável pela área de fusões e aquisições (M&A), em meio à expansão e diversificação de suas frentes de atuação.
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26/06/2026 16:38
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A KAT Investimentos reforça sua estrutura com a chegada de Rodrigo Zanettini como novo sócio e responsável pela área de fusões e aquisições (M&A), em meio à expansão e diversificação de suas frentes de atuação.
Com mais de uma década de experiência na área, Zanettini desenvolveu experiência em operações estratégicas e relacionamento com empresas e investidores. Na KAT Investimentos, o executivo será responsável por estruturar e liderar a frente de M&A, com o objetivo de ampliar o ecossistema de soluções financeiras.
“A criação dessa área está alinhada à estratégia da KAT de ampliar sua atuação e oferecer soluções cada vez mais completas aos clientes, especialmente em um mercado que deve ganhar tração nos próximos anos”, afirma Zanettini.
Com mais de uma década de experiência na área, Zanettini desenvolveu experiência em operações estratégicas e relacionamento com empresas e investidores. Na KAT Investimentos, o executivo será responsável por estruturar e liderar a frente de M&A, com o objetivo de ampliar o ecossistema de soluções financeiras.
“A criação dessa área está alinhada à estratégia da KAT de ampliar sua atuação e oferecer soluções cada vez mais completas aos clientes, especialmente em um mercado que deve ganhar tração nos próximos anos”, afirma Zanettini.
Para Ewerson Padovan, sócio-fundador e CEO da KAT Investimentos, a movimentação marca mais um passo na estratégia da KAT de ampliar sua atuação e consolidar novas frentes de negócio.
“A chegada do Rodrigo traz uma capacidade adicional importante para a KAT em um momento em que vemos uma retomada gradual do interesse por operações estruturadas no mercado. Queremos estar bem posicionados para capturar essas oportunidades com consistência e proximidade com o cliente”, reforça.
“A chegada do Rodrigo traz uma capacidade adicional importante para a KAT em um momento em que vemos uma retomada gradual do interesse por operações estruturadas no mercado. Queremos estar bem posicionados para capturar essas oportunidades com consistência e proximidade com o cliente”, reforça.
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