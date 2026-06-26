KAT Investimentos traz Rodrigo Zanettini como sócio de M&A

A KAT Investimentos reforça sua estrutura com a chegada de Rodrigo Zanettini como novo sócio e responsável pela área de fusões e aquisições (M&A), em meio à expansão e diversificação de suas frentes de atuação.



Com mais de uma década de experiência na área, Zanettini desenvolveu experiência em operações estratégicas e relacionamento com empresas e investidores. Na KAT Investimentos, o executivo será responsável por estruturar e liderar a frente de M&A, com o objetivo de ampliar o ecossistema de soluções financeiras.



“A criação dessa área está alinhada à estratégia da KAT de ampliar sua atuação e oferecer soluções cada vez mais completas aos clientes, especialmente em um mercado que deve ganhar tração nos próximos anos”, afirma Zanettini.





Para Ewerson Padovan, sócio-fundador e CEO da KAT Investimentos, a movimentação marca mais um passo na estratégia da KAT de ampliar sua atuação e consolidar novas frentes de negócio.



“A chegada do Rodrigo traz uma capacidade adicional importante para a KAT em um momento em que vemos uma retomada gradual do interesse por operações estruturadas no mercado. Queremos estar bem posicionados para capturar essas oportunidades com consistência e proximidade com o cliente”, reforça.



