Academia ao ar livre gratuita em Palhoça premia quem treina

Palhoça ganhou um novo espaço dedicado à saúde e à qualidade de vida. No dia 15 de junho, a Pratique Fitness e a Prefeitura de Palhoça inauguraram, em parceria, uma academia ao ar livre pública e gratuita no

Lago da Pedra Branca, um dos cartões-postais da cidade. A estrutura é aberta a toda a população, de qualquer idade, e pode ser utilizada livremente, sem matrícula ou mensalidade.

A nova academia conta com equipamentos modernos, projetados para resistir ao clima e oferecer um treino seguro e eficiente ao ar livre, à beira do lago. A proposta é democratizar o acesso à atividade física e

transformar o espaço público em um ponto de encontro saudável para as famílias da região.

A inauguração reuniu lideranças e moradores. O prefeito de Palhoça, Eduardo Freccia, e o CEO da Pratique Fitness, Harley Tadeu, cortaram a faixa oficial diante de um público que ocupou o entorno do lago desde

cedo, em clima de celebração.

O grande diferencial vai além da estrutura gratuita: a academia integra o programa Ar Livre Premiada, que transforma a constância em recompensa. A cada treino, o usuário faz um check-in por QR Code, com

confirmação automática por geolocalização, e acumula saldo que não expira. O valor pode ser trocado por prêmios e benefícios diretamente pelo aplicativo, incentivando quem treina a manter a frequência.

Mais do que um local para se exercitar, a iniciativa une exercício físico, contato com a natureza e tecnologia para estimular hábitos saudáveis. Para a comunidade, o equipamento se soma aos espaços de lazer e

qualidade de vida de Palhoça, levando saúde para além das academias tradicionais.

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Presente em Minas Gerais e Santa Catarina, com mais de 90 unidades, a Pratique Fitness tem como missão tornar a prática de atividade física mais acessível. A nova academia ao ar livre do Lago da Pedra Branca

já está aberta a toda a população. Para conhecer o programa Ar Livre Premiada e participar, basta acessar https://arlivrepremiada.pratiquefitness.com.br.