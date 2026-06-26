FIA Divulga Conjunto de Resultados Financeiros Mais Sólidos dos Últimos 10 Anos

FIA registra seu melhor resultado operacional em 10 anos, consolidando a recuperação financeira em andamento desde 2021.



Lucro operacional de € 6,7 milhões no Exercício Fiscal de 2025, um aumento de 43% em relação ao exercício anterior e uma mudança acentuada em relação ao prejuízo operacional de € -24 milhões em 2021.



Sólida posição do balanço patrimonial, com fluxo de caixa operacional aumentando para € 53,7 milhões, caixa de final do exercício mais do que dobrando para € 43,6 milhões e nenhuma dívida financeira.



O melhor desempenho apoia o investimento contínuo em Campeonatos da FIA, Clubes Membros, pessoal, segurança rodoviária, sustentabilidade e programas de mobilidade.

PARIS, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), órgão regulador global do automobilismo e federação de organizações de mobilidade em todo o mundo, divulgou hoje seu resultado operacional mais sólido dos últimos 10 anos.

No Exercício Fiscal de 2025, a FIA apresentou um lucro operacional de € 6,7 milhões, um aumento de 43% em relação ao exercício anterior, uma mudança substancial em relação ao prejuízo operacional de € -24 milhões de 2021. A receita operacional foi de € 191,7 milhões, um aumento de 75% desde o Exercício Fiscal de 2021.

Este resultado baseia-se no retorno da FIA à lucratividade alcançada no Exercício Fiscal de 2024 e reflete a transformação financeira contínua da federação desde a eleição do Presidente da FIA, S.Ex.ª Mohammed Ben Sulayem, em 2021. O resultado é apoiado por uma estratégia comercial mais forte, melhor disciplina de custos e supervisão financeira mais clara em toda a organização.

Abordagem comercial mais sólida

Os resultados de 2025 foram apoiados por um sólido desempenho nos principais Campeonatos e atividades comerciais da FIA. Isso incluiu o avanço de um novo processo de promoção para o Campeonato Mundial de Rali da FIA com condições comerciais aprimoradas, forte desempenho do Campeonato Mundial de Endurance da FIA e a implementação de novos regulamentos.

Além disso, a extensão do contrato de longo prazo com a promotora do Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA, a Formula E Holdings Limited, gerou um ganho excepcional de € 20 milhões, refletindo o crescimento contínuo do Campeonato.

O Departamento Comercial da FIA, estabelecido em 2023, lançou um novo Programa Global de Parceiros focado em parcerias inovadoras com marcas globais e parceiros de tecnologia, contribuindo para o crescimento geral da receita. Estes incluem DHL, Rolex, Hankook e AlphaTauri como Parceiros Globais, e Siemens e Tomorrow.io como Parceiros Oficiais.

Investimento no automobilismo e na mobilidade

A FIA está em uma posição muito mais sólida para agregar valor aos seus Clubes Membros em todo o mundo e continuar investindo nos Campeonatos sob sua governança.

Desde 2022, mais de € 20 milhões foram reinvestidos em iniciativas principais, como um novo Departamento de Oficiais para oferecer melhor suporte ao treinamento e desenvolvimento da comunidade de arbitragem, e o programa "Safe Mobility 4 All and 4 Life".

A federação continuou a modernizar suas operações, governança e comunicações. Seu primeiro escritório foi inaugurado em Londres em 2025, aprofundando sua presença global e apoiando sua capacidade de atrair talentos e cumprir sua missão nos mercados internacionais. A federação aumentou seu quadro de funcionários para 308 colaboradores permanentes em 2025, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Novas iniciativas, como o FIA CareerShift e o FIA Graduate Pathway Rotational Programme, refletem mais investimentos no desenvolvimento profissional e nas trajetórias de carreira.

Apoio a Campeonatos, autoridades e caminhos de base

Em todo o esporte, a FIA continuou a fortalecer as bases de longo prazo dos seus campeonatos e estruturas de competição em 2025.

A assinatura do Acordo de Governança do Concorde com o Formula One Group estabeleceu um modelo de governança estruturado para o esporte e ajudou a garantir seu futuro a longo prazo.

Além de estabelecer o Departamento de Oficiais em 2025, a federação continuou a ampliar o acesso ao automobilismo por meio de iniciativas de base, como o lançamento da primeira Copa do Mundo de Kart FIA "Arrive & Drive" na Malásia, com a participação de mais de 100 competidoras de 50 países e com a maior porcentagem de competidoras do sexo feminino de todos os Campeonatos de Kart da FIA.

Promoção de mobilidade, segurança e sustentabilidade

Na mobilidade, a FIA continuou a defender em todo o mundo um transporte mais seguro, acessível e sustentável.

Programas como o Safe Mobility 4 All e 4 Life e o FIA Road Safety Index apoiaram a missão de segurança rodoviária da federação, enquanto o Smart Driving Challenge, que usa análises baseadas em IA para incentivar comportamentos de condução mais seguros e sustentáveis, alcançou motoristas em quase 100 países.

A sustentabilidade também continuou sendo uma prioridade central, e mais detalhes sobre o progresso e as prioridades da FIA nessa área podem ser encontrados no relatório 2025 Sustainability and D&I da FIA.

Por meio da FIA University, a federação publicou novas pesquisas em suporte às tomadas de decisões de clubes membros, formuladores de políticas e partes interessadas do setor, além de promover o desenvolvimento profissional com programas como o Advanced Leadership Programme e o Executive Leadership Programme.

S.Ex.ª Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA, disse:

“Ao completar seis meses do meu segundo mandato como presidente da FIA, continuo dedicado a garantir uma operação lucrativa e financeiramente sustentável. Estou orgulhoso por termos continuado a cumprir esta missão, alcançando o resultado operacional mais sólido da FIA em dez anos, e avançando o progresso significativo alcançado desde 2021. O aprimoramento da governança, da transparência e da saúde financeira da FIA foi fundamental para o meu compromisso com o manifesto, e transformamos a organização em uma federação mais resiliente e profissional.

“Continuarei a trabalhar em estreita colaboração com todas as partes interessadas para o avanço de mudanças positivas em toda a FIA e oferecer valor de longo prazo para nossos Clubes de Membros, Campeonatos, pessoal e comunidades globais de mobilidade e automobilismo.”

Um balanço forte para o futuro

A FIA registrou uma forte posição financeira no final do ano, com caixa e equivalentes de caixa de 73% em relação ao balanço patrimonial, um aumento de 6% em relação ao exercício anterior, um índice de patrimônio líquido de 49% e nenhuma dívida financeira.

Esta posição financeira apoia a capacidade da FIA de continuar investindo em seus Campeonatos, Clubes Membros, pessoal e prioridades estratégicas em todo o esporte e mobilidade.

O Relatório Anual e as Demonstrações Financeiras completos podem ser encontrados aqui - LINK.

Sobre a FIA

A Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) é o órgão regulador do automobilismo mundial e a federação para organizações de mobilidade em todo o mundo. É uma organização sem fins lucrativos comprometida em impulsionar a inovação e defender a segurança, sustentabilidade e igualdade em todo o automobilismo e mobilidade

Fundada em 1904, com escritórios em Paris, Londres e Genebra, a FIA reúne 246 organizações membros em cinco continentes, representando milhões de usuários de estradas, profissionais e voluntários do automobilismo. Ela desenvolve e aplica regulamentos para o automobilismo, incluindo seis Campeonatos Mundiais da FIA, para garantir que as competições mundiais sejam seguras e justas para todos.

Informações de Contato:

Alexandra Berman

a.berman@romanrm.com

+34 657 948 803

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001209871)