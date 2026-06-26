Amazfit traz notificações interativas do iOS para smartwatches selecionados na Europa

A Amazfit, marca líder global em wearables inteligentes, pertencente à Zepp Health, anunciou hoje o suporte ao Encaminhamento de Notificações do iOS, um novo recurso Beta que oferece aos usuários de iPhone elegíveis na União Europeia uma experiência de notificação mais completa em smartwatches Amazfit selecionados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260625529069/pt/

Amazfit brings interactive iOS notifications to select smartwatches in Europe, allowing users to interact with supported notifications directly from their watch.

O recurso vai além dos alertas básicos de notificação, permitindo que os usuários interajam com as notificações compatíveis diretamente de seus relógios. Dependendo do tipo de notificação, os usuários poderão responder a mensagens, realizar ações rápidas como Marcar como lida ou Retornar ligação e visualizar imagens compatíveis da câmera, campainha e outros alertas.

O Encaminhamento de Notificações do iOS estará disponível inicialmente nos seguintes dispositivos:

Amazfit Cheetah 2 Ultra

Amazfit Balance Ultra

Amazfit Balance 3

A compatibilidade com Amazfit Bip Max, Active 3 Premium, Cheetah 2 Pro, T-Rex 3, T-Rex 3 Pro, T-Rex Ultra 2 e Balance 2 deverá ser adicionada posteriormente.

Os usuários elegíveis poderão ativar o recurso após atualizarem o aplicativo Zepp e o firmware do relógio. A opção estará disponível através da configuração no aplicativo Zepp ou em Dispositivo > Notificações > Notificações de aplicativos.

O Encaminhamento de Notificações do iOS está disponível para usuários elegíveis na União Europeia com iOS 26.5 ou posterior. A compatibilidade com respostas, ações e imagens pode variar de acordo com o tipo de notificação. O recurso está sendo lançado em versão beta à medida que a Amazfit continua a refinar a experiência junto com a evolução da capacidade do sistema de Encaminhamento de Notificações do iOS da Apple.

A disponibilidade está prevista para começar em 30 de junho, após o lançamento faseado do aplicativo Zepp.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, líder global em dispositivos vestíveis inteligentes e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

A Amazfit fabrica dispositivos vestíveis inteligentes com foco no movimento: treino com intenção, recuperação com equilíbrio, e evolução ao longo do tempo. Criada para a maneira como as pessoas treinam hoje, a Amazfit combina resistência, força e recuperação em um ritmo único e coerente que apoia o progresso sustentável com o decorrer do tempo.

Por trás da Amazfit está a Zepp, que constrói a inteligência que dá suporte à essa experiência de treino. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260625529069/pt/

Contatos para a Imprensa

Mary Thompson Woodbury

Diretora de Relações Públicas, Amazfit América do Norte

Mary.woodbury@zepp.com

Dominik Walknowski

Diretor de Relações Públicas, EMEA

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