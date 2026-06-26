Reggae e IA inspiram projeto sobre racismo algorítmico

O avanço da inteligência artificial e dos sistemas de recomendação tem ampliado discussões sobre os impactos dos algoritmos na circulação de informações, conteúdos culturais e narrativas sociais. Entre os temas que vêm ganhando espaço está o chamado racismo algorítmico, conceito utilizado para descrever situações em que sistemas digitais podem reproduzir ou amplificar desigualdades já existentes nos dados utilizados em seu treinamento.



A discussão, antes concentrada principalmente nos meios acadêmicos e tecnológicos, começa a alcançar novos espaços por meio da cultura e da produção artística. Um exemplo é o projeto “Racistas Não!”, iniciativa desenvolvida pela banda brasileira Afrodizia, que utiliza diferentes linguagens para abordar a relação entre tecnologia, sociedade e combate ao racismo.



O projeto tem como eixo central o lançamento do single “Racistas Não!”, que chega às plataformas digitais no dia 26 de junho. A música utiliza a tradição histórica do reggae como ferramenta de conscientização social para abordar questões relacionadas ao racismo estrutural e aos desafios contemporâneos da comunicação em ambientes digitais.



Segundo os integrantes da banda, a iniciativa nasceu durante um processo de pesquisa sobre racismo algorítmico e sobre a forma como conteúdos são distribuídos nas plataformas digitais. A partir desse estudo, surgiu a proposta de transformar um tema normalmente tratado em ambientes acadêmicos e tecnológicos em uma linguagem acessível ao grande público.



Mais do que um lançamento musical, o projeto reúne uma série de ações complementares. Entre elas estão uma websérie que acompanha os desafios da divulgação de uma obra com temática antirracista em tempos de inteligência artificial, um documentário sobre o processo criativo da produção, conteúdos educativos voltados às redes sociais e um game virtual em que os participantes assumem o papel de Embaixadores Antirracistas.



Um dos destaques da iniciativa é o videoclipe produzido com inteligência artificial e dirigido por Arnaldo Belotto. A proposta busca explorar não apenas as possibilidades criativas da tecnologia, mas também estimular reflexões sobre a importância da diversidade na construção dos sistemas digitais que influenciam a circulação de informações e conteúdos culturais.



De acordo com Alê Massau, vocalista do Afrodizia, a discussão sobre algoritmos e inteligência artificial não pode ser dissociada das questões sociais.



“Se os algoritmos aprendem com os dados que recebem, precisamos discutir quais valores estamos ensinando às máquinas. A tecnologia não está separada da sociedade. Ela aprende com ela”, diz.



Ao combinar música, audiovisual, educação e tecnologia, o projeto busca ampliar o alcance de discussões relacionadas à inclusão, diversidade e responsabilidade digital. A iniciativa também propõe uma reflexão sobre o papel da arte na mediação de temas complexos e na aproximação de debates contemporâneos do cotidiano da população.



Música como ferramenta de reflexão social



Com 27 anos de trajetória, o Afrodizia construiu sua carreira utilizando o reggae como instrumento de diálogo sobre temas sociais e culturais. Reconhecida como uma das principais representantes do reggae brasileiro no cenário internacional, a banda já realizou mais de 80 apresentações em países como França, Suíça, Áustria e Eslovênia, incluindo participação no Montreux Jazz Festival.



Ao longo de sua carreira, o grupo realizou parcerias com artistas como Pato Banton, Big Mountain, Carlinhos Brown, Chico César, Queen Omega, Quique Neira, Peetah Morgan, Luciano e House of Shem. Em 2025, recebeu o Prêmio Profissionais da Música na categoria Reggae.



Com o lançamento de “Racistas Não!”, o Afrodizia amplia sua atuação para além do universo musical, utilizando diferentes plataformas para promover reflexões sobre tecnologia, cidadania, diversidade e inclusão social em um contexto cada vez mais marcado pela presença da inteligência artificial.

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