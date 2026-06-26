Sindbad Mentoring da Áustria Vence o F1® Allwyn Global Community Award - Com um Prêmio de € 100.000 para Combater a Desigualdade Educacional

SPIELBERG, Áustria, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sindbad Mentoring venceu hoje o F1® Allwyn Global Community Award no FORMULA 1® LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026. A organização sem fins lucrativos, que capacita os jovens por meio de mentoria individual, recebeu uma doação transformadora de € 100.000 da Allwyn, a empresa de entretenimento liderada pela loteria. Essa doação dará um grande impulso à missão do Sindbad de promover a igualdade de oportunidades, estimular a mobilidade social e inspirar os jovens a seguir as carreiras com que sonham, especialmente nas áreas de STEM.

Muitos jovens de meios desfavorecidos ainda carecem de acesso a redes profissionais, modelos de referência e orientação de carreira, criando barreiras para a mobilidade social. Isso significa que um enorme grupo de talentos em potencial está sendo negligenciado - onde muitas mentes jovens brilhantes nunca têm a oportunidade de entrar em setores como STEM, manufatura e tecnologia verde.

Com operações em toda a Áustria e recentemente estabelecido na Alemanha, o Sindbad Mentoring conecta adolescentes de 13 a 19 anos de meios sub-representados com mentoria pessoal de longo prazo. Desde 2019, 8.400 jovens em toda a Áustria já participam do programa. Ao romper as barreiras sociais e estabelecer relacionamentos de mentoria para pessoas de meios diversificados, a organização sem fins lucrativos ajuda os adolescentes a desenvolver um verdadeiro senso de confiança e pertencimento, e a obter informações valiosas sobre suas futuras carreiras, especialmente nas áreas STEM.

A doação da Allwyn irá apoiar a expansão do Sindbad, ao ajudar a eliminar a lacuna de oportunidades, e aumentar o acesso à educação, treinamento, redes profissionais e emprego. Com o apoio da Allwyn, o Sindbad poderá proporcionar orientação a 35 jovens adicionais em Graz, com um foco mais forte nos caminhos de carreira relacionados a STEM e automobilismo.

O painel de jurados do Prêmio reconheceu a capacidade do beneficiário de criar duradouros impacto e benefícios sociais com o desenvolvimento sustentado dos jovens. A mentoria fortalece a autoestima e o caráter dos jovens que mais precisam dela, oferecendo uma rede de apoio fundamental para a tomada de decisões importantes sobre educação e carreira que, de outra forma, talvez eles não recebessem da família ou da comunidade.

O Sindbad Mentoring é a segunda organização sem fins lucrativos a ser reconhecida pelo F1® Allwyn Global Community Award em 2026. Após o grande sucesso do primeiro ano em 2025, o programa deste ano foi lançado no mês passado, com a instituição de caridade canadense La Tablée des Chefs recebendo o primeiro prêmio no FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA pelo seu trabalho vital no combate à insegurança alimentar, por meio da recuperação e redistribuição de refeições para famílias vulneráveis.

Mais ONGs serão reconhecidas em todos os locais de corrida do Grand Prix nesta temporada, incluindo no Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 na próxima semana. No final da temporada, os fãs da Formula 1® terão a oportunidade de votar nas suas iniciativas favoritas, como parte do plano da Allwyn para aproximar esses fãs do programa.



Erwin van Lambaart, CEO e Diretor Geral da Casinos Austria AG e Österreichische Lotterien, e jurado do F1® Allwyn Global Community Award, disse: "É com muito orgulho que entregamos o F1® Allwyn Global Community Award ao Sindbad Mentoring. Seu compromisso de orientar os jovens nos anos críticos do desenvolvimento deles gera um impacto humano profundo que se estende muito além da própria pessoa. A Allwyn acredita que o verdadeiro poder do esporte está na sua capacidade de unir e elevar as comunidades que nos recebem nos Grands Prix. Com a promoção da autoestima e da educação durante os anos de formação, além de transformar a vida dos jovens hoje, o Sindbad Mentoring cria um efeito cascata de oportunidades para a vida toda."

Ellen Jones, Dirigente de ESG da Formula 1® e jurada do F1® Allwyn Global Community Award, disse: "Além de oferecer ajuda imediata, o modelo do Sindbad Mentoring desenvolve confiança e oportunidades duradouras, uma missão que reflete o próprio compromisso da Fórmula 1 de garantir que o nosso esporte atue como um potente catalisador de crescimento e inclusão em todo o mundo. É com prazer que anunciamos o Sindbad Mentoring como o vencedor da primeira edição do prêmio austríaco Formula 1® Allwyn Global Community Award, e estamos prontos para ver o impacto fantástico que essa iniciativa irá gerar nos próximos anos."

A vencedora do F1® Allwyn Global Community Award e Co-Dirigente do Sindbad Mentoring, Barbara Krainer, disse: “Estamos incrivelmente orgulhosos e gratos por receber esse reconhecimento. Acima de tudo, este prêmio pertence aos nossos mentores voluntários e a toda a comunidade do Sindbad, cujo compromisso faz uma diferença duradoura na vida dos jovens todos os dias. O nosso programa de mentoria individual de longo prazo, apoia os jovens durante a transição crítica da escola para a formação ou emprego, ajudando-os a criar confiança, a descobrir os seus pontos fortes e a conectar-se com novas ideias e oportunidades."

A vencedora do F1® Allwyn Global Community Award e Co-Dirigente do Sindbad Mentoring, Julia Unterberger, acrescentou: “Com o generoso apoio da Allwyn poderemos aumentar o nosso impacto e orientar mais 35 jovens em Graz. Além disso, estamos particularmente empolgados em expandir nosso foco nos caminhos de carreira relacionados a STEM e automobilismo, ajudando os jovens a explorar novas possibilidades e moldar ativamente o seu futuro. Juntamente com nossos parceiros de escolas, empresas e sociedade civil, estamos fortalecendo o acesso a oportunidades e reduzindo a desigualdade educacional.”

Notas aos Editores

Sobre a Allwyn

A Allwyn é uma empresa multinacional de entretenimento de jogos com foco em loterias líder no mercado e com marcas confiáveis na Europa e na América do Norte, listadas na Euronext Athens. Seu objetivo é aprimorar a experiência de jogo para todos, com foco na inovação, tecnologia, segurança dos jogadores e direcionamento de mais recursos a causas sociais, por meio de um portfólio crescente de entretenimento em jogos casuais.

Sobre a parceria da Allwyn com a Formula 1®

A parceria de vários anos com a Formula 1® é um incentivo ao aumento da conscientização global da Allwyn, com suas 24 corridas do esporte em todo o mundo, 750 milhões de fãs e 96 milhões de seguidores nas redes sociais, bem como seu alcance em canais de transmissão e estabelecimentos de entretenimento.

A parceria irá destacar a posição da Allwyn como uma marca internacional que impulsiona o impacto na comunidade em todo o mundo, em apoio aos seus planos de crescimento global.

A parceria está focada no desenvolvimento de iniciativas que apoiem a ambição da empresa de contribuir positivamente para a sociedade em todo o mundo. Com a Allwyn e a Formula 1® igualmente comprometidas em capacitar os fãs e as comunidades locais, a parceria dará à Allwyn a oportunidade de utilizar a crescente base internacional de fãs do esporte para homenagear quem faz mudanças positivas, compartilhando essas histórias inspiradoras em todo o mundo.

Sobre a Formula 1®

As corridas de Formula 1® tiveram início em 1950 e passaram a ser a competição de automobilismo anual mais prestigiada e mais popular do mundo. A Formula One World Championship Limited faz parte da Formula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. Formula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) atribuída à ação de rastreamento do Formula One Group. O logotipo F1, F1 Formula 1®, Formula 1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas comerciais da Formula One Licensing BV, uma empresa da Formula 1®. Todos os direitos reservados.

Para mais informações sobre o F1® Allwyn Global Community Award, incluindo os critérios de elegibilidade e o processo de seleção, visite o nosso site: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d2988ac-96c9-4885-b105-ef655678a8b3

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