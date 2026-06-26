NLS traz alto padrão para projeto de metragens inteligentes

O mercado imobiliário de Alphaville ganha um novo referencial de sofisticação. Conhecida por seus empreendimentos de altíssimo padrão e metragens generosas, a NLS apresenta uma proposta inovadora para a região: o RYO Copacabana. Em vez de seguir movimentos genéricos de mercado, a incorporadora lapidou um projeto específico para atender a um público exigente que busca a máxima sofisticação integrada a um estilo de vida mais dinâmico, prático e urbano.

O grande diferencial do projeto está na transposição do DNA de luxo da NLS para metragens mais compactas, sem qualquer perda de qualidade ou status. Essa exclusividade se reflete, fundamentalmente, na concepção de uma torre única, garantindo a privacidade, o conforto e a atmosfera reservada que os clientes da marca priorizam.

Nesse cenário nasce o RYO Copacabana, desenvolvido em parceria com a Rainha, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2026 e obras já iniciadas.

Com unidades que variam entre 43 e 77 m², o projeto se destaca pela inteligência espacial, com plantas funcionais que priorizam a fluidez e a integração dos ambientes. Inspirado na atmosfera e na leveza do Rio de Janeiro, o empreendimento traduz o conceito “RYO Copacabana: um novo ritmo para a vida em Alphaville”.

Assinado pelo renomado escritório Renata Marques Arquitetura & Gerenciamento, o projeto traz áreas comuns que funcionam como uma extensão natural do altíssimo padrão dos apartamentos. O ecossistema residencial inclui espaços como coworking, estúdio de podcast, áreas de convivência, rooftop com piscina, academia de última geração, spa, sport bar e ambientes totalmente voltados ao bem-estar e à socialização.

Segundo Leandro Storto, diretor de Incorporação da NLS, o empreendimento representa um marco estratégico de engenharia e design para a empresa.

“Pela primeira vez, levamos o nosso rigor construtivo, o design autoral e o padrão de acabamento que nos definem para uma metragem mais compacta. Não estamos seguindo uma tendência, estamos criando uma solução específica de altíssimo padrão: um projeto de torre única onde a inteligência espacial e a sofisticação máxima caminham juntas”, afirma o executivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais do que um novo lançamento, o RYO Copacabana eleva o conceito de morar bem na região. Ele prova que o verdadeiro altíssimo padrão não se mede apenas por metros quadrados, mas pela assinatura de exclusividade, conveniência e excelência que a NLS imprime em cada detalhe.