Taiwan fortalece turismo com esportes e natureza

O turismo ativo tem conquistado cada vez mais espaço entre viajantes que buscam combinar bem-estar, natureza e experiências culturais. Em Taiwan, essa tendência encontra um cenário favorável graças à diversidade geográfica da ilha, que reúne montanhas, cânions, praias, florestas e centros urbanos conectados por uma moderna infraestrutura de transporte.

A combinação entre natureza preservada, mobilidade e um calendário consolidado de eventos esportivos permite que visitantes explorem diferentes regiões do destino por meio de atividades como corrida, caminhadas, ciclismo e esportes aquáticos.

Entre os principais eventos está a Taipei Marathon, realizada anualmente desde 1986 e considerada a principal maratona do país, reunindo milhares de corredores locais e internacionais pelas ruas da capital. Outro destaque é a New Taipei City Wan Jin Shi Marathon, primeira corrida de Taiwan a conquistar o selo Gold Label da World Athletics, reconhecimento concedido às principais provas de rua do mundo.

Para quem deseja unir esporte e paisagens naturais, a Sun Moon Lake Marathon percorre um dos cartões-postais mais conhecidos do destino, enquanto a Taroko Gorge Marathon atravessa o cânion do Parque Nacional de Taroko, passando por túneis escavados na rocha, pontes suspensas e paredões de mármore que figuram entre as paisagens naturais mais emblemáticas de Taiwan.

Além das competições, o destino oferece diversas opções para quem prefere explorar a natureza em um ritmo mais contemplativo. O Parque Nacional de Taroko reúne trilhas em meio a desfiladeiros e rios de águas cristalinas. Em Alishan, caminhadas percorrem florestas de cedros centenários e mirantes conhecidos pelo nascer do sol sobre o chamado "mar de nuvens". Já o Parque Nacional de Yangmingshan, localizado próximo a Taipei, combina áreas vulcânicas, fontes termais, campos floridos e trilhas acessíveis durante grande parte do ano.

A costa leste amplia ainda mais as possibilidades para o turismo ativo. Regiões como Taitung e Donghe são reconhecidas pelas boas condições para o surfe, enquanto Kenting, no extremo sul da ilha, reúne praias, recifes de coral, mergulho, stand-up paddle e outras atividades aquáticas que podem ser integradas aos roteiros turísticos.

Outro diferencial é a facilidade de deslocamento entre os diferentes atrativos. A rede ferroviária de alta velocidade e o sistema de transporte público permitem que visitantes combinem, em poucos dias, atividades esportivas, visitas a templos históricos, mercados noturnos, museus e experiências gastronômicas, criando roteiros diversificados sem grandes deslocamentos.

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A procura mundial por viagens que promovam qualidade de vida e contato com a natureza tem impulsionado o crescimento do turismo ativo. Nesse contexto, Taiwan amplia sua oferta ao apresentar experiências que unem esporte, patrimônio natural e cultura local, oferecendo aos visitantes diferentes formas de conhecer o destino.