Burjeel Holdings precifica primeiro Sukuk do setor de saúde na região MENA desde 2018; demanda supera a oferta em 3,2 vezes

A Burjeel Holdings, grupo líder em saúde de super especialidades no GCC (Conselho de Cooperação do Golfo) com cotação na Bolsa de Valores de Abu Dhabi, precificou sua oferta inaugural de Sukuk sênior sem garantia no valor de US$ 500 milhões nos termos do Regulamento S, com prazo de 5 anos e vencimento em 2031, sob seu recém-criado Programa de Sukuk Sênior Sem Garantia de US$ 1,5 bilhão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260625228799/pt/

Burjeel Holdings’ inaugural Sukuk was priced at a 7.000 % profit rate and a yield of 7.125 % (Photo: AETOSWire)

A oferta atraiu demanda significativa de investidores internacionais e regionais de alta qualidade, com a carteira de pedidos alcançando um pico de US$ 1,6 bilhão, o que representou uma demanda 3,2 vezes superior à oferta. A solidez da carteira de pedidos permitiu à Burjeel reduzir o preço em relação às indicações iniciais, que situavam a taxa na faixa de 7,5% ao ano, resultando na precificação do Sukuk com uma taxa de lucro de 7,000% e uma rentabilidade de 7,125%; representando a menor rentabilidade para um prazo de 5 anos registrado por uma empresa privada com sede no GCC sem grau de investimento desde 2020.

Investidores internacionais representaram 61% da alocação final, liderados pelo Reino Unido (34%) e por investidores dos EUA (offshore) (24%), junto com uma forte participação de 39% do GCC, o que evidencia a confiança mundial na Burjeel e nos mercados de capitais dos EAU.

Com classificação BB+ pela S&P Global Ratings e Ba2 pela Moody's Ratings, a operação marca a primeira emissão de Sukuk de uma prestadora de serviços de saúde na região MENA desde 2018 e a primeira emissão corporativa dos EAU desde os recentes acontecimentos na região.

Os recursos líquidos serão utilizados conforme os documentos da oferta, incluindo o refinanciamento de dívidas existentes e o apoio às prioridades estratégicas do Grupo, ao intensificar a flexibilidade financeira e a estrutura de capital a longo prazo da Burjeel.

Shamsheer Vayalil, Presidente e Diretor Executivo, disse:"A forte demanda pelo nosso Sukuk inaugural reflete o reconhecimento, por parte dos investidores, da estratégia, dos fundamentos de crédito e da capacidade da Burjeel de gerar crescimento sustentável. Com uma expressiva participação internacional, esta operação amplia nosso acesso aos mercados internacionais de capitais e proporciona maior flexibilidade financeira para avançarmos em nossas prioridades estratégicas, incluindo investimentos em assistência clínica avançada, pesquisa, educação médica e inovação em saúde impulsionada por IA, à medida que trabalhamos para impulsionar a próxima geração da saúde."

O Sukuk foi admitido à negociação no International Securities Market da Bolsa de Valores de Londres, sujeito às condições habituais de fechamento.

Citi, Emirates NBD Capital e FAB atuaram como Coordenadores Globais Conjuntos. Emirates NBD Capital e FAB também atuaram como Agentes de Estruturação do Sukuk. ADCB, ADIB, Dubai Islamic Bank, RAKBANK e Sharjah Islamic Bank atuaram como Gestores Líderes Conjuntos e Administradores de Carteiras.

Sobre a Burjeel Holdings

Fundada em 2007, a Burjeel Holdings é uma importante prestadora de serviços de saúde de super especialidade nos EAU e em Omã, operando um segmento de saúde especializada em expansão na Arábia Saudita.

*Fonte: AETOSWire

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