SUTEL implementa plataforma da Tecnotree para modernizar o registro de serviços móveis pré-pagos, bem como fortalecer a segurança digital e a confiança na Costa Rica

A Superintendência de Telecomunicações (SUTEL) está avançando na modernização do Sistema de Registro Móvel Pré-pago da Costa Rica ao implementar uma nova plataforma tecnológica fornecida pela Tecnotree, criada para intensificar os processos de identificação do usuário, aprimorar a conformidade regulatória e melhorar a experiência geral do cliente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260625429454/pt/

Esta iniciativa é parte dos esforços contínuos da SUTEL de promover a transformação digital no setor de telecomunicações, enquanto reforça a segurança, a transparência e a confiança nas comunicações digitais em todo o país.

A nova plataforma da Tecnotree incorpora mecanismos avançados de verificação de identidade, recursos de autenticação biométrica e ferramentas de prevenção de fraudes que irão viabilizar um processo de registro mais eficiente e seguro para assinantes de serviços móveis pré-pagos. Ao aumentar a confiabilidade das informações dos assinantes, a solução contribui para a integridade e a segurança dos serviços de telecomunicações a nível nacional.

Desenvolvida com base em padrões internacionais de interoperabilidade e segurança, a plataforma foi criada para facilitar a integração com os sistemas das operadoras de telecomunicações, ao mesmo tempo em que apoia a futura inovação digital e a evolução tecnológica do setor.

Os principais benefícios da nova plataforma desenvolvida e implementada pela Tecnotree incluem:

• Segurança aperfeiçoada nos processos de registro de assinantes e verificação de identidade.

• Redução dos riscos associados ao uso indevido de serviços de telefonia móvel pré-pagos.

• Procedimentos de registro mais rápidos, acessíveis e fáceis de usar.

• Melhoria na rastreabilidade e confiabilidade das informações dos assinantes.

• Maior conformidade com as regulamentações de telecomunicações aplicáveis.

• Uma infraestrutura tecnológica preparada para o futuro, capaz de dar suporte à inovação digital contínua.

A implementação desta plataforma reforça o compromisso da SUTEL com a inovação, a proteção do usuário e o desenvolvimento contínuo de um ecossistema de telecomunicações seguro, eficiente e confiável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a mídia

Prianca Ravichander

Diretora de Marketing e Diretora Comercial na Tecnotree

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