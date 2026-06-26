CGTN: Como a China está transformando colheitas abundantes em prosperidade duradoura para os agricultores?

PEQUIM, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após a visita de inspeção do presidente chinês Xi Jinping em Dezhou, na província de Shandong, leste da China, a CGTN publicou um artigo sobre como a China está transformando as colheitas abundantes em prosperidade duradoura para os agricultores. O artigo destaca os esforços do país para fortalecer a segurança alimentar, promover a revitalização rural e garantir que os benefícios do desenvolvimento cheguem às comunidades locais.

Somente alguns toques em um smartphone para vender o trigo.

Neste verão, Wang Xiugang, um fazendeiro do condado de Xiajin, na cidade de Dezhou, província de Shandong, leste da China, não precisou mais passar horas esperando na fila de uma estação de coleta de grãos. Em um aplicativo móvel ele marcou a hora da entrega, conferiu os preços, acompanhou o resultado da inspeção de qualidade e finalizou todo o processo de venda – da pesagem ao pagamento – em cerca de 30 minutos.

A mudança de filas presenciais para a venda de grãos na ponta dos dedos oferece um instantâneo do avanço constante da modernização agrícola na China.

Para o presidente chinês Xi Jinping, a agricultura, as áreas rurais e os agricultores continuam sendo uma das grandes prioridades na governança. Durante uma visita de inspeção em Dezhou na quarta-feira, Xi enfatizou que a modernização agrícola e rural é vital para o esforço de modernização mais amplo da China e pediu medidas concretas para fortalecer o setor.

Protegendo a tigela de arroz do país

"A garantia de um suprimento estável de grãos e outros produtos agrícolas importantes é a principal prioridade da produção agrícola", disse Xi ao visitar terras agrícolas em Dezhou.

O que ele falou têm um significado particular em uma cidade frequentemente descrita como um dos principais polo de grãos da China. Embora ocupe pouco mais de 10 mil quilômetros quadrados, Dezhou contribui com mais de um quilo de cada 100 quilos de grãos produzidos em todo o país.

Nos últimos anos Dezhou passou a ser um campo de testes para o aumento da produtividade agrícola. Lançada em 2021 pela cidade de Dezhou para promover a segurança alimentar nacional, a iniciativa "Dunbanliang" é um programa agrícola de alto rendimento que visa produzir mais de 1,5 toneladas métricas de grãos por mu chinês (aproximadamente 0,0667 hectares). Dois anos depois, Dezhou construiu a primeira zona de demonstração "Dunbanliang" de um milhão de mu do país.

Os ganhos foram impulsionados pelas terras agrícolas de alto padrão, sistemas de irrigação atualizados, variedades aprimoradas de sementes, e tecnologias integradas de água e fertilizantes. Até 2025, as terras agrícolas que atendiam ao benchmark "Dunbanliang" já haviam se expandido para 1,58 milhão de mu em Dezhou.

O esforço faz parte de um impulso nacional mais amplo. Mais de 90% da colheita de grãos de verão da China já foi concluída este ano, com outra colheita abundante em grande parte garantida.

Transformando colheitas em vidas melhores

No entanto, o aumento da produção de grãos é somente uma parte da história.

Para muitos agricultores, os desafios começam após a colheita. Espaço de secagem limitado, perda de armazenamento e preços de mercado flutuantes podem afetar os ganhos.

No condado de Wucheng, também em Dezhou, as autoridades locais introduziram um modelo de "banco de grãos" para abordar essas preocupações. Os agricultores podem armazenar e secar grãos profissionalmente e escolher quando vender, ajudando a reduzir as perdas e aumentar a rentabilidade.

A iniciativa ressalta uma visão mais ampla por trás do impulso da China para a modernização agrícola e rural. Além de aumentar a produção agrícola, a iniciativa visa avançar a revitalização rural e garantir que os agricultores colham os frutos da modernização.

Esse objetivo ficou evidente durante a visita de Xi.

Na casa do morador Yu Xinhu, na aldeia Xiyujia, Xi se sentou com a família e perguntou sobre o cotidiano, emprego e renda, a saúde dos idosos da família e a educação das crianças. As perguntas destacaram um ponto fundamental do desenvolvimento rural: se os agricultores estão vendo melhorias tangíveis nas suas vidas.

Na aldeia de Xiyujia, essas melhorias estão se tornando cada vez mais visíveis. Por meio do desenvolvimento integrado das indústrias de comércio eletrônico, turismo e cultura, a iniciativa já ajudou mais de 3.000 moradores das proximidades a compartilhar oportunidades de desenvolvimento. Um centro de transmissão ao vivo gera cerca de um milhão de yuans em renda coletiva anual na aldeia, enquanto os programas de turismo educacional atraem mais de 20.000 visitantes por ano.

Como Xi disse aos aldeões antes de sair, o objetivo final da modernização é atender às aspirações das pessoas por uma vida melhor. O sucesso final de uma colheita abundante não está somente na produção dos grãos, e sim na prosperidade e nas oportunidades que ela proporciona para que cultiva.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-turns-bumper-harvests-into-lasting-prosperity-for-farmers-1Of7MKxNpeM/p.html

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CGTN Digital cgtn@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9753068)