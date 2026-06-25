ExaGrid conquista 4 prêmios do setor no Storage Awards

A ExaGrid®, maior fornecedora independente de armazenamento de backup do mundo, que oferece armazenamento de backup em camadas com a segurança mais abrangente e bloqueio de tempo de retenção com inteligência artificial para recuperação de ransomware, anunciou hoje que foi homenageada com quatro prêmios do setor durante a 23ª cerimônia anual do Storage Awards, “The Storries”, realizada em Londres em 18 de junho de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260625527292/pt/

The ExaGrid team headed to the stage four times throughout the Storage Awards ceremony in London to accept awards for ExaGrid Tiered Backup Storage. Photo courtesy of Storage Awards.

A ExaGrid foi nomeada Empresa de Proteção de Dados do Ano, Empresa de Armazenamento Imutável do Ano, Empresa de Armazenamento do Ano e recebeu conjuntamente o prêmio Solução de Armazenamento do Ano – Corporativo com sua importante parceira de canal, a Convergent Technology.

A ExaGrid continua a receber reconhecimento por seu Armazenamento de Backup em Camadas, tendo conquistado até o momento 11 prêmios do setor em 2026, incluindo:

StorageNewsletter Awards – prêmio de Armazenamento Secundário

Data Breakthrough Awards – Solução de Backup de Dados do Ano

Network Computing Awards – Produto do Ano para Recuperação de Ransomware com Air Gap

Network Computing Awards – Produto do Ano Testado em Bancada

Network Computing Awards – Empresa do Ano

Network Computing Awards – Produto de Proteção de Dados do Ano

Network Computing Awards – Produto de Armazenamento do Ano

Storage Awards – Empresa de Proteção de Dados do Ano

Storage Awards – Empresa de Armazenamento Imutável do Ano

Storage Awards – Empresa de Armazenamento do Ano

Storage Awards – Solução de Armazenamento do Ano – Corporativo

Os vencedores são definidos por votação pública. Os prêmios deste ano marcam o décimo terceiro ano de vitórias da ExaGrid no “The Storries” e o segundo ano consecutivo em que a ExaGrid é nomeada Empresa de Armazenamento do Ano.

“Parabenizamos os demais vencedores e agradecemos à equipe do Storage Awards e, especialmente, a todos que votaram na ExaGrid — valorizamos o apoio contínuo que recebemos de nossos clientes e parceiros”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “É uma honra para nós que a ExaGrid tenha sido reconhecida como Empresa de Proteção de Dados do Ano e Empresa de Armazenamento Imutável do Ano, especialmente porque expandimos os já abrangentes recursos de segurança incorporados ao nosso produto ao adicionar o Bloqueio de Tempo de Retenção com Inteligência Artificial para Recuperação de Ransomware, que inclui o recurso Auto Detect & Guard, além de um air gap em camadas, exclusões atrasadas e objetos de dados imutáveis. Temos a honra de conquistar o prêmio de Empresa de Armazenamento do Ano pelo segundo ano consecutivo e ficamos satisfeitos em receber novamente reconhecimento pelo nosso trabalho na região do Reino Unido junto à nossa valiosa parceira de canal, a Convergent Technology. A ExaGrid continua fiel à sua missão de oferecer a melhor solução de armazenamento de backup para organizações empresariais e segue conquistando o maior número de prêmios em armazenamento de backup, algo pelo qual somos extremamente gratos.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece Armazenamento de Backup em Camadas com uma Landing Zone exclusiva de cache em disco, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura escalável e recursos abrangentes de segurança, incluindo o Bloqueio de Tempo de Retenção com Inteligência Artificial para recuperação de ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid proporciona backups e restaurações mais rápidos, além de recuperação instantânea de VMs. A Camada de Repositório oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de tamanho fixo à medida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência forçada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada não voltada para a rede (air gap em camadas), exclusões atrasadas e objetos imutáveis ??para recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

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