Copeland divulga Relatório de Impacto Global do Ano Fiscal de 2025, destacando o progresso em eficiência energética, segurança e inovação

A Copeland, líder global em tecnologias de compressão e soluções de controle, divulgou seu segundo Relatório de Impacto Global anual. O relatório destaca o progresso da empresa no Ano Fiscal de 2025 (AF25) em sustentabilidade ambiental, segurança no trabalho e impacto na comunidade, guiado por seus pilares de Propósito, Desempenho e Pessoas.

A Copeland avançou em seus compromissos de sustentabilidade por meio de três áreas estratégicas de foco:

Descarbonização Orientada ao Desempenho: A Copeland reduziu as emissões de gases de efeito estufa de Escopo 1 e Escopo 2 em 20% ano a ano, avançando em direção à sua meta validada pela iniciativa Science Based Targets (SBTi) de uma redução absoluta de 55% até o ano fiscal de 2033, usando o ano fiscal de 2023 como linha de base. 2 A aquisição de energia renovável e a geração de energia solar no local representaram 58% do consumo global total de eletricidade.

A Copeland reduziu as emissões de gases de efeito estufa de Escopo 1 e Escopo 2 em 20% ano a ano, avançando em direção à sua meta validada pela iniciativa Science Based Targets (SBTi) de uma redução absoluta de 55% até o ano fiscal de 2033, usando o ano fiscal de 2023 como linha de base. A aquisição de energia renovável e a geração de energia solar no local representaram 58% do consumo global total de eletricidade. Inovação Alinhada: A Copeland dedicou mais de 4% da receita anual à engenharia, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos no ano fiscal de 2025. A empresa também acelerou os ciclos médios de teste e engenharia de produtos em 15%, apoiando o desenvolvimento mais rápido de soluções sustentáveis.

A Copeland dedicou mais de 4% da receita anual à engenharia, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos no ano fiscal de 2025. A empresa também acelerou os ciclos médios de teste e engenharia de produtos em 15%, apoiando o desenvolvimento mais rápido de soluções sustentáveis. Pessoas e Cultura: A Copeland reduziu sua Taxa Global de Incidentes Registráveis ??(TRIR) em 22%, para 0,21, permanecendo bem abaixo da média do setor.3 Os índices de engajamento dos colaboradores também subiram acima do 90º percentil da referência do setor de manufatura. 4

Esse progresso apoia tendências globais importantes, incluindo a transição energética, a adoção de refrigerantes naturais e com menor GWP e uma cadeia de frio mais resiliente para produtos alimentícios e farmacêuticos.

“O verdadeiro impacto ambiental é alcançado quando a sustentabilidade é integrada tanto às nossas operações diárias quanto à nossa engenharia de produtos colaborativa”, disse Tracy Reiter, diretora de Transformação e Sustentabilidade da Copeland. “Embora nossas metas validadas do SBTi definam nossa trajetória de longo prazo, os ganhos de curto prazo vêm da aplicação do rigor do Sistema de Negócios da Copeland à nossa cadeia de valor compartilhada. Conectar nossa disciplina operacional ao desempenho ambiental nos permite oferecer soluções de última geração que impulsionam diretamente as metas de eficiência de nossos clientes.”

Saiba mais sobre o Relatório de Impacto Global da Copeland em https://www.copeland.com/en-us/impact.

1 Com base no mercado; as emissões de GEE foram calculadas de acordo com o Padrão de Contabilidade e Relatórios Corporativos do Protocolo de GEE. Para obter o conjunto de dados completo, consulte o Apêndice, página 47 do nosso Relatório de Impacto Global 2025. 2 As metas de redução de SBTi da Copeland são modeladas em vários cenários do World Energy Outlook da Agência Internacional de Energia. 3 BLS.gov 4 Workday Peakon Employee Voice

Sobre a Copeland

A Copeland é líder global em tecnologias de compressão e soluções de controle, com mais de 200 milhões de instalações em todo o mundo. Oferecemos confiabilidade e inovação em aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), cadeia de frio e aplicações industriais. Com mais de 100 anos de experiência e aproximadamente 18.000 colaboradores em mais de 40 países, estamos impulsionando as transições de energia e refrigerantes, ao mesmo tempo em que protegemos produtos perecíveis de alto valor – em parceria com nossos clientes em escala global para ajudá-los a alcançar maior eficiência e sustentabilidade. Saiba mais em copeland.com.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260624453239/pt/

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