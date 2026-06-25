Conferência de Usuários da Esri de 2026 terá como foco a criação de um mundo mais inteligente com GIS

A Esri, líder global em tecnologia de sistemas de informação geográfica (GIS), anunciou hoje os palestrantes e o tema da Conferência de Usuários da Esri de 2026. A conferência será realizada de 13 a 17 de julho no Centro de Convenções de San Diego, em San Diego, Califórnia. O tema deste ano, "GIS — Criando um mundo mais inteligente", enfatizará como o GIS transforma a ciência do "onde" em entendimento compartilhado e ação coordenada — na escala de comunidades, empresas e do planeta.

Kristine Tompkins, presidente e cofundadora da Tompkins Conservation, será uma das palestrantes principais da Sessão Plenária deste ano, juntamente com Jack Dangermond, presidente da Esri. Tompkins é ex-CEO da Patagonia e trabalhou na criação de parques, na conservação de espaços marinhos e na promoção da biodiversidade nas últimas três décadas. Tompkins e Dangermond também contarão com a presença de convidados especiais da cidade de Allentown (Pensilvânia), NextEra Energy, Rete Ferroviaria Italiana, Serviço Nacional de Meteorologia, National Geographic Society e outros durante a plenária.

"À medida que o mundo continua a enfrentar desafios complexos e interconectados, bem como rápidos avanços tecnológicos, a comunidade geoespacial será essencial para projetar e moldar um futuro melhor", disse Jack Dangermond, presidente da Esri. "Todos os anos, aguardamos ansiosamente o encontro para aprendermos uns com os outros, nos inspirarmos e promovermos uma cultura de compartilhamento, colaboração e pensamento integrado."

Além da Sessão Plenária, a Conferência de Usuários da Esri oferece centenas de sessões técnicas e apresentações de usuários, onde os participantes podem explorar novas ferramentas e técnicas e obter insights práticos de seus colegas. Os participantes também terão a oportunidade de navegar por centenas de mapas impressos e digitais na Galeria de Mapas e se conectar com mais de 200 organizações, bem como com os especialistas da Esri, na Expo. Mais de 18.000 participantes de mais de 100 países são esperados para a Conferência de Usuários da Esri 2026 presencialmente em San Diego, com milhares de outros participando virtualmente.

Para saber mais sobre a Conferência de Usuários da Esri 2026 e se inscrever, esri.com/uc.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

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