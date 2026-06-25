Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Arena Cross Brasil 2026 realiza segunda etapa em Jundiaí

A segunda etapa do Arena Cross Brasil 2026 acontece neste sábado, 27 de junho, na Avenida Alexandre Ludke, ao lado do Paço Municipal, em Jundiaí (SP). O evento reúne as categorias PRO, AX2, 65cc e 50cc, conta com transmissão ao vivo e deve gerar impactos econômicos nos setores de hotelaria, alimentação, comércio e transporte da região.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
25/06/2026 19:05

compartilhe

SIGA
×
Arena Cross Brasil 2026 realiza segunda etapa em Jundiaí
Arena Cross Brasil 2026 realiza segunda etapa em Jundiaí crédito: DINO

A segunda etapa do Arena Cross Brasil 2026 será realizada neste sábado, 27 de junho, na Avenida Alexandre Ludke, ao lado do Paço Municipal, em Jundiaí (SP). A competição, que integra um calendário de quatro provas, tem início às 16h com a abertura dos portões e treinos oficiais; as corridas começam às 19h30, envolvendo as categorias PRO, AX2, 65?cc e 50?cc.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com um formato reduzido, cada etapa assume maior peso na classificação geral. Os resultados obtidos em Jundiaí podem alterar a posição dos pilotos na tabela e influenciar o cenário das duas provas finais da temporada, intensificando a disputa entre os principais concorrentes.

A estrutura do evento inclui pista preparada especialmente para o campeonato, sistema de iluminação, arquibancadas, praça de alimentação e áreas destinadas à circulação do público. A montagem demanda contratação de serviços temporários de montagem, segurança, limpeza e apoio operacional.

A expectativa é de que a etapa atraia pilotos, equipes, profissionais da organização, imprensa especializada e torcedores de diferentes estados. Esse fluxo de visitantes deve elevar a demanda nos setores de hotelaria, alimentação, comércio, transporte e postos de combustíveis nos dias que antecedem a competição.

A temporada 2026 conta com a participação de pilotos de sete países – Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha, França e Argentina – reforçando o posicionamento do Arena Cross como uma das principais competições de motocross da América Latina. Entre os destaques da categoria PRO estão o britânico Dean Wilson, atual campeão, o norte?americano Kyle Peters, pentacampeão do AMA Arenacross, o francês Greg Aranda, o português Paulo Alberto, recordista de títulos, o espanhol Joan Cros e o argentino Tomas Matkovich. O Brasil está representado por Enzo Lopes, Hector Assunção, Lucas Dunka, Gustavo Pessoa, Guilherme Bresolin, Caio Lopes e Vitor Borba.

A transmissão ao vivo será feita pelos canais Arena Live Brasil e SportBay TV, disponíveis no YouTube das 18h às 22h30, permitindo que o público acompanhe as corridas em tempo real.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço
Arena Cross Brasil 2026 – 2ª etapa
Data: 27 de junho (sábado)
Local: Avenida Alexandre Ludke, ao lado do Paço Municipal – Jundiaí (SP)
Abertura dos portões: 16h
Início das corridas: 19h30
Transmissão: Arena Live Brasil e SportBay TV (YouTube), das 18h às 22h30.



Website: http://www.instagram.com/arenacrossbrasil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay