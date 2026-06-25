Arena Cross Brasil 2026 realiza segunda etapa em Jundiaí
A segunda etapa do Arena Cross Brasil 2026 acontece neste sábado, 27 de junho, na Avenida Alexandre Ludke, ao lado do Paço Municipal, em Jundiaí (SP). O evento reúne as categorias PRO, AX2, 65cc e 50cc, conta com transmissão ao vivo e deve gerar impactos econômicos nos setores de hotelaria, alimentação, comércio e transporte da região.
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A segunda etapa do Arena Cross Brasil 2026 será realizada neste sábado, 27 de junho, na Avenida Alexandre Ludke, ao lado do Paço Municipal, em Jundiaí (SP). A competição, que integra um calendário de quatro provas, tem início às 16h com a abertura dos portões e treinos oficiais; as corridas começam às 19h30, envolvendo as categorias PRO, AX2, 65?cc e 50?cc.
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Com um formato reduzido, cada etapa assume maior peso na classificação geral. Os resultados obtidos em Jundiaí podem alterar a posição dos pilotos na tabela e influenciar o cenário das duas provas finais da temporada, intensificando a disputa entre os principais concorrentes.
A estrutura do evento inclui pista preparada especialmente para o campeonato, sistema de iluminação, arquibancadas, praça de alimentação e áreas destinadas à circulação do público. A montagem demanda contratação de serviços temporários de montagem, segurança, limpeza e apoio operacional.
A expectativa é de que a etapa atraia pilotos, equipes, profissionais da organização, imprensa especializada e torcedores de diferentes estados. Esse fluxo de visitantes deve elevar a demanda nos setores de hotelaria, alimentação, comércio, transporte e postos de combustíveis nos dias que antecedem a competição.
A temporada 2026 conta com a participação de pilotos de sete países – Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha, França e Argentina – reforçando o posicionamento do Arena Cross como uma das principais competições de motocross da América Latina. Entre os destaques da categoria PRO estão o britânico Dean Wilson, atual campeão, o norte?americano Kyle Peters, pentacampeão do AMA Arenacross, o francês Greg Aranda, o português Paulo Alberto, recordista de títulos, o espanhol Joan Cros e o argentino Tomas Matkovich. O Brasil está representado por Enzo Lopes, Hector Assunção, Lucas Dunka, Gustavo Pessoa, Guilherme Bresolin, Caio Lopes e Vitor Borba.
A transmissão ao vivo será feita pelos canais Arena Live Brasil e SportBay TV, disponíveis no YouTube das 18h às 22h30, permitindo que o público acompanhe as corridas em tempo real.
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Serviço
Arena Cross Brasil 2026 – 2ª etapa
Data: 27 de junho (sábado)
Local: Avenida Alexandre Ludke, ao lado do Paço Municipal – Jundiaí (SP)
Abertura dos portões: 16h
Início das corridas: 19h30
Transmissão: Arena Live Brasil e SportBay TV (YouTube), das 18h às 22h30.
Website: http://www.instagram.com/arenacrossbrasil