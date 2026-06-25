Educação une Brasil e EAU com parceria entre UNIVALI e AUS

A cooperação educacional entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos deu mais um passo à frente com a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e a American University of Sharjah (AUS), uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior dos EAU e da região do Golfo.



O acordo estabelece as bases para promover o intercâmbio de estudantes e professores, desenvolver pesquisas conjuntas e fomentar a cooperação acadêmica entre as duas universidades, ampliando as oportunidades de colaboração entre o Brasil e os EAU em áreas estratégicas para a economia do conhecimento.



A cerimônia foi realizada na prestigiada Academia Brasileira de Letras (ABL) no Rio de Janeiro — uma casa de excelência e tradição acadêmica no Brasil — e contou com a presença de Sua Excelência Sharif Al Suwaidi, Embaixador dos EAU no Brasil; Nooraa Sultan Al Suwaidi, Diretora de Intercâmbio Acadêmico Internacional da AUS; Camila Monteiro Santos, Coordenadora do Escritório Internacional da Univali; e Dinorá Eliete Floriani, Professora da Univali e Doutora em Negócios Internacionais.



Para o Embaixador Sharif Al Suwaidi, a parceria demonstra como a educação pode se tornar um instrumento de desenvolvimento econômico, inovação e aproximação entre as sociedades.

“A parceria entre a American University of Sharjah e a UNIVALI une dois ecossistemas dinâmicos de educação, inovação e desenvolvimento econômico. Santa Catarina se destaca como um dos principais polos de tecnologia e startups da América Latina, enquanto os Emirados Árabes Unidos estão na vanguarda global da inteligência artificial e da economia digital. Este Memorando de Entendimento fortalece os laços entre nossos países e demonstra como a cooperação internacional pode gerar valor compartilhado, conhecimento e prosperidade para todos”, afirmou.



Reconhecida internacionalmente por sua diversidade acadêmica e forte foco em pesquisa e inovação, a American University of Sharjah junta-se agora a uma rede colaborativa com uma das principais universidades do sul do Brasil, localizada em um estado que se consolidou como referência nacional em tecnologia, empreendedorismo e internacionalização.



Para o Dr. Salah Brahimi, Vice-Reitor de Relações Externas e Professor da AUS, a relevância da parceria vai muito além da mobilidade estudantil.



“Vejo esta parceria como algo muito maior do que um acordo de intercâmbio. Em sua essência, trata-se da circulação de pessoas e ideias — estudantes, professores, pesquisadores e toda uma comunidade intelectual. Seu propósito mais elevado não é dizer às pessoas o que pensar, mas criar um espaço onde possamos aprender a pensar juntos, de forma crítica, generosa e através de diferentes culturas”, destacou.



Segundo Nooraa Sultan Al Suwaidi, em um mundo cada vez mais conectado, a educação internacional tornou-se um diferencial indispensável para as novas gerações. “A competência global é tão importante quanto o conhecimento técnico. Os estudantes precisam desenvolver inteligência cultural, curiosidade e confiança para atuar em diferentes idiomas, sistemas e perspectivas. A parceria entre a AUS e a UNIVALI oferece exatamente essa oportunidade”, disse.



A escolha da Academia Brasileira de Letras como palco para a assinatura também reforçou o caráter simbólico da iniciativa. Para o presidente da instituição, Merval Pereira, a educação continua sendo uma das ferramentas mais importantes para aproximar países e culturas.



“A Academia Brasileira de Letras desempenha um papel fundamental na promoção da cultura nacional, da língua e da literatura. É de grande relevância que ela sirva de sede para a assinatura deste acordo de cooperação técnica entre a American University of Sharjah e a UNIVALI. Ao apoiar esta iniciativa, a ABL contribui para o fortalecimento das relações educacionais entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos”, declarou Pereira.

Para a UNIVALI, o acordo representa o início de uma parceria estratégica com potencial para gerar benefícios acadêmicos, científicos e culturais de longo prazo.



“Estamos muito felizes em iniciar esta conexão com a American University of Sharjah, uma instituição reconhecida internacionalmente pela excelência acadêmica e pela qualidade de suas atividades de ensino e pesquisa. Este acordo representa o primeiro passo para a construção de uma parceria sólida e duradoura, gerando oportunidades de cooperação acadêmica, científica e cultural entre nossas instituições”, destacou Camila Monteiro Santos, Coordenadora do Escritório Internacional da UNIVALI.

A assinatura ocorre em um momento de crescente alinhamento entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos em campos como educação, inovação, pesquisa, investimentos e desenvolvimento sustentável. Para ambos os países, a cooperação acadêmica desempenha um papel cada vez mais estratégico no cultivo de talentos, no compartilhamento de conhecimento e na construção de soluções para os desafios globais.

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Mais do que apenas aproximar universidades, a parceria entre a AUS e a UNIVALI reforça uma visão compartilhada de futuro: a de que o conhecimento, quando cruza fronteiras, tem o poder de conectar sociedades, criar oportunidades e fortalecer relacionamentos duradouros entre as nações.