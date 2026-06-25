Férias de julho reforçam importância do seguro viagem

Com a chegada das férias de julho e o aumento da movimentação em aeroportos, rodovias e destinos turísticos, cresce também a necessidade de planejamento para garantir uma viagem mais segura e tranquila. Seja em deslocamentos nacionais ou internacionais, o seguro viagem é um recurso que auxilia o viajante diante de situações inesperadas, reduzindo impactos financeiros e oferecendo suporte em momentos de necessidade.

A procura por ferramentas de proteção acompanha o crescimento do mercado segurador brasileiro. De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o segmento de seguros de pessoas arrecadou R$ 20,20 bilhões em prêmios no primeiro trimestre de 2026, resultado que representa crescimento nominal de 11,63% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentro desse segmento, o seguro viagem registrou avanço nominal de 1,71%.

Para Alessandra Monteiro, Diretora Técnica da Pluna Corretora de Seguros, do Grupo Bancorbrás, o seguro viagem deve ser visto como um investimento em segurança, conforto e tranquilidade. “Os brasileiros têm recorrido cada vez mais ao seguro como forma de proteção durante suas viagens. O serviço oferece amparo diante de situações inesperadas e contribui para que o viajante esteja preparado para qualquer contratempo”, destaca. “Em muitos casos, o seguro é a melhor forma de diminuir ou até mesmo evitar uma perda financeira causada por um sinistro”, afirma.

Além de ser obrigatório para a entrada em alguns países, como a Argentina e os integrantes do Tratado de Schengen, na Europa, o produto tem se consolidado como uma ferramenta de proteção para diferentes perfis de turistas. O seguro viagem oferece uma série de coberturas e assistências que podem ser acionadas durante o período da viagem. Entre os principais serviços estão despesas médicas e hospitalares, atendimento médico e odontológico 24 horas, cobertura para extravio de bagagem, reembolso por atraso ou cancelamento de voo, despesas judiciais, custeio de hospedagem para acompanhantes em casos de emergência médica ou acidente, indenização por morte do segurado e traslado de corpo, entre outras garantias.

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Segundo a executiva, além da assistência ao próprio segurado, o produto também proporciona maior tranquilidade às famílias durante o período de deslocamento. “Os brasileiros têm percebido a importância de contar com proteção financeira e assistência especializada durante viagens, independentemente do destino ou da duração do percurso”, finaliza.