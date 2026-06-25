Cozinha conectada transforma projetos de alto padrão

A tecnologia smart tem ganhado espaço em diferentes ambientes da casa, mas é na cozinha que esse movimento começa a revelar um novo comportamento de consumo no segmento de alto padrão. Mais do que concentrar equipamentos modernos, a cozinha conectada passa a reunir praticidade, estética, desempenho e integração em um mesmo projeto.

Em residências de alto padrão, o ambiente deixou de ser pensado apenas para o preparo dos alimentos. Hoje, a cozinha também é espaço de convivência, recepção e experiência. Nesse contexto, eletrodomésticos inteligentes, aplicativos e sistemas integrados começam a fazer parte da rotina de arquitetos, designers e consumidores que buscam soluções funcionais e discretas visualmente.

Adelfo Cidi, sócio-fundador e CEO da Evol, marca brasileira de eletrodomésticos voltados para cozinhas e áreas gourmet de alto padrão, avalia que a tecnologia smart deixou de ser percebida apenas como um diferencial técnico. Segundo ele, a conectividade passou a ser parte da experiência que o consumidor espera encontrar em projetos mais sofisticados.

“O consumidor de alto padrão busca conveniência, mas não quer abrir mão da estética. A tecnologia precisa estar presente de forma inteligente, ajudando na rotina, melhorando a performance dos equipamentos e, ao mesmo tempo, respeitando a harmonia visual do projeto”, afirma.

De acordo com o executivo, a cozinha conectada não se resume ao uso de um aplicativo. O conceito envolve a possibilidade de controlar funções, ajustar temperaturas, acionar equipamentos, acompanhar processos e criar uma relação mais fluida entre os eletrodomésticos e o dia a dia da casa.

“Controle de temperatura, acionamento remoto, integração entre equipamentos, comandos intuitivos e automações simples podem transformar a forma como a pessoa usa a cozinha, sem tornar o ambiente complexo”, explica Adelfo.

O interesse por soluções inteligentes dentro de casa vem crescendo no Brasil. Um levantamento divulgado pela CNN Brasil apontou alta de 22% nas buscas por temas relacionados a smart home nos últimos 12 meses, com consumidores pesquisando desde dispositivos de automação até eletrodomésticos inteligentes. Nas cozinhas de alto padrão, esse comportamento se conecta à valorização de projetos planejados, ambientes integrados e equipamentos capazes de unir conectividade, desempenho e sofisticação visual.

Para Adelfo Cidi, a tecnologia precisa acompanhar essa evolução de forma discreta e eficiente. “O grande desafio é equilibrar tecnologia, desempenho e design. Um eletrodoméstico inteligente não pode comprometer a leitura estética do ambiente. Pelo contrário, ele deve se integrar à marcenaria, aos acabamentos e à proposta arquitetônica, oferecendo mais conforto sem excessos visuais”, pontua.

Integração entre equipamentos ganha relevância

Entre os recursos que mais evidenciam o avanço das cozinhas conectadas está a integração entre diferentes eletrodomésticos. Cooktops, coifas, refrigeradores, adegas, cervejeiras e outros equipamentos passam a atuar de forma complementar, contribuindo para uma experiência mais prática e organizada.

Na avaliação do CEO da Evol, essa integração é especialmente importante porque a cozinha contemporânea concentra diferentes funções. Ela pode ser usada para cozinhar, receber convidados, armazenar bebidas, conservar alimentos ou criar momentos de convivência.

“Quanto mais integrada é a cozinha, mais natural se torna o uso dos equipamentos. A conectividade entre produtos permite que o consumidor tenha maior controle sobre o ambiente e sobre a rotina. Isso traz praticidade, mas também reforça a sensação de uma casa mais preparada para o modo de vida atual”, comenta.

Esse tipo de solução também se estende às áreas gourmet, que vêm ganhando protagonismo em casas, apartamentos e varandas integradas, com equipamentos voltados ao receber bem, como adegas, cervejeiras, máquinas de gelo, coifas e churrasqueiras.

Planejamento ainda na fase de projeto

Apesar do avanço da tecnologia, especialistas destacam que a eficiência de uma cozinha conectada depende diretamente do planejamento. Em projetos de alto padrão, a escolha dos eletrodomésticos precisa acontecer antes da execução da marcenaria e da definição final da infraestrutura.

Segundo Cidi, arquitetos e designers devem considerar dimensões dos equipamentos, ventilação, pontos elétricos, conectividade, abertura de portas, áreas de circulação, embutimento e facilidade de acesso para manutenção.

“Quando os eletrodomésticos são escolhidos desde o início do projeto, é possível garantir uma integração muito mais precisa. Isso evita adaptações posteriores, melhora o resultado estético e permite que a tecnologia funcione como parte do ambiente, e não como um elemento acrescentado depois”, afirma.

Novo conceito de alto padrão

A cozinha conectada também acompanha uma mudança no próprio entendimento de sofisticação. No alto padrão, a percepção de valor deixou de estar associada apenas a materiais nobres ou produtos imponentes. Cada vez mais, ela está ligada à experiência de uso, à facilidade da rotina e à capacidade do ambiente de atender ao estilo de vida dos moradores.

“A cozinha deixou de ser apenas um espaço funcional. Ela se tornou um ambiente de convivência, expressão e experiência. A tecnologia acompanha essa mudança ao tornar o uso mais intuitivo, mais confortável e mais personalizado”, observa Cidi.

Na visão da Evol, o futuro dos eletrodomésticos premium deve ser orientado pela união entre design, conectividade, alta performance e usabilidade. A tendência é que os produtos se tornem cada vez mais integrados ao projeto arquitetônico e à vida real dos consumidores.

“Design e tecnologia precisam caminhar juntos para entregar produtos mais inteligentes, sofisticados e conectados à rotina. Esse é um caminho sem volta para o mercado premium”, conclui o CEO da Evol.

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