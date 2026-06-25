Combustíveis fósseis são coisa do passado; o futuro é renovável: The smarter E Europe termina com uma mensagem clara.

Salas lotadas, um ambiente vibrante e uma energia radiante – após três dias, a The smarter E Europe 2026, a maior aliança de exposições da Europa para o setor energético, chegou ao fim com sucesso. O evento realizado na Messe München ofereceu uma visão de um mundo energético orientado ao futuro e baseado por energias renováveis. Um forte sinal com uma mensagem clara foi enviado ao mundo pela capital da Baviera: O futuro é renovável. As energias renováveis ??podem ajudar a garantir um fornecimento de energia confiável, seguro e económico, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um total de 2.650 expositores de 52 países, muitos dos quais expandiram o espaço de seu estande em relação ao ano anterior, demonstraram como isso pode funcionar. Mais de 66% dos expositores eram de fora da Alemanha. Eles apresentaram produtos inovadores e prontos para o mercado, que vão desde usinas de energia virtuais, redes inteligentes e controle de carga, soluções de carregamento inteligente, tecnologias de armazenamento e sistemas híbridos fotovoltaicos até plataformas digitais de modo transparente e flexível.A programação técnica teve início nos dias 22 e 23 de junho de 2026, com quatro conferências especializadas como parte do evento The smarter E Europe. Considerando também os eventos paralelos, mais de 3.000 participantes se reuniram para um intercâmbio intensivo de conhecimento e discussões sobre os mais recentes avanços do setor. No recinto da feira, cerca de 105.000 visitantes profissionais de 163 países aproveitaram a oportunidade para conhecer novas tendências de vários setores e indústrias, fazer networking e obter conhecimento sobre o sistema energético do futuro.

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Around 105,000 visitors from 163 countries attended this year's The smarter E Europe.

Em todos os 19 pavilhões de exposição e na área externa, havia um sentimento palpável de entusiasmo em contribuir para uma grande mudança social e o avanço da transição energética. "Estamos em meio a uma transformação mundial rumo a um sistema energético totalmente novo. Não podemos deter esta revolução e devemos aproveitar todas as oportunidades que os expositores nos apresentaram", disse o especialista em energia e autor, Dr. Tim Meyer.

Acessível e compatível com a rede elétrica

Ele também conduziu uma visita guiada pela exposição especial "Renewables 24/7 – Secure Energy for a Changing World" (Energias Renováveis ??24/7 – Energia Segura para um Mundo em Transformação), que figurou entre os destaques do evento. "Os combustíveis fósseis são coisa do passado; o futuro pertence claramente às energias renováveis. Ao longo dos três dias da exposição, demonstramos, mediante exemplos práticos e evidências científicas, que as energias renováveis ??oferecem confiabilidade, resiliência e eficiência, além de fazerem sentido do ponto de vista econômico. É por isto que o caminho rumo a um futuro renovável deve ser trilhado com consistência. Não há como voltar atrás", explicou Markus Elsässer, Fundador e Diretor Executivo da Solar Promotion GmbH. "Este ano, ao termos foco em 'Renewables 24/7', abordamos o tema certo no momento certo. Mostramos que pensamos no futuro e ajudamos a moldá-lo", disse Jens Mohrmann, Diretor Geral da Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).

O The smarter E Europe é organizado pela Solar Promotion GmbH e Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co.

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