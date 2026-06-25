Consórcio Bancorbrás cresce 42% até abril de 2026

O sistema de consórcios bateu recorde no número de participantes ativos nos primeiros quatro meses de 2026. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), entre os meses de janeiro e abril, o total de consorciados chegou a um total de 12,94 milhões em todo o Brasil. No mesmo período, o setor registrou um crescimento de 16,1% no acumulado do ano, totalizando 1,87 milhão de novas cotas, movimento que também refletiu nos créditos comercializados, que avançaram 27,1%, atingindo R$ 179,41 bilhões.

O Consórcio Nacional Bancorbrás vem acompanhando os bons resultados do setor. No primeiro quadrimestre do ano, a empresa apresentou alta global de 42%, com destaque para o segmento de imóvel, com crescimento de 53% nas vendas de novas cotas. "Os números positivos mostram que cada vez mais os brasileiros têm visto o consórcio como uma boa opção de investimento”, afirma José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás. “A nossa expectativa é fechar o primeiro semestre do ano com uma performance superior, consolidando ainda mais a nossa atuação nacional”.

Taxas de juros

Agora em junho de 2026, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic para 14,25%. Apesar dessa redução, as taxas de juros dos financiamentos permanecem altas, pesando bastante no custo de aquisição de bens e serviços, o que torna o mercado de consórcios ainda mais atraente para os consumidores. “Num contexto de financiamento caro, o consórcio se destaca por não ter cobrança de juros, oferecendo uma solução de aquisição baseada em disciplina financeira e planejamento", aponta o dirigente.

Os valores atrativos das parcelas, segurança financeira e facilidade de obtenção do bem ou serviço desejado são algumas das vantagens que têm atraído cada vez mais pessoas para a modalidade, destaca José Climério. “Ao optar pelo consórcio, o cliente pode escolher diversos valores de carta de crédito, de acordo com o seu poder de compra”, explica.

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Os interessados na modalidade se organizam em um grupo, que receberá quantias mensais de todos os integrantes, durante um período previamente estabelecido, para criar uma poupança conjunta. Durante esse tempo, os clientes têm a possibilidade de contemplação por sorteio e, também, por meio de oferta de lances livres e fixos, podendo ainda utilizar o lance embutido, uma forma de potencializar a oferta sem tirar dinheiro do bolso, já que o valor ofertado é descontado da própria carta de crédito.