Mês de Conscientização da Acne incentiva cuidados especiais

Em junho, o Brasil se volta para o Mês de Conscientização da Acne, um período importante para ampliar o debate sobre uma condição de pele que exige acompanhamento dermatológico e cuidados adequados. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a acne não deve ser encarada apenas como uma questão estética ou passageira, já que pode causar cicatrizes e impactar a autoestima. Embora afete cerca de 80% dos jovens em todo o mundo, estudos mostram que ela também acomete adultos e pode, inclusive, persistir até a menopausa.

É justamente por causa dessa alta incidência que a população está cada vez mais preocupada em buscar informações confiáveis. Outro artigo da SBD revela que a acne é o principal motivo que leva pacientes aos consultórios dermatológicos no país. Apesar da maior busca por informações e tratamentos, ainda existem muitos mitos envolvendo as causas, os sintomas e até o manejo da condição.

Segundo o dermatologista Ivan Silva (CRM-RS 41079/RQE 34794), as causas da acne são influenciadas por diversos fatores. “Na adolescência, por exemplo, ela surge principalmente devido às mudanças hormonais características dessa fase, que elevam a produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Já na vida adulta, a acne, especialmente em mulheres entre 25 e 40 anos, pode estar associada às flutuações hormonais, ao estresse crônico e ao uso inadequado de cosméticos”, explica.

Como se não bastasse, a condição também ocorre durante a menopausa, como explica Dr. Ivan. “A diminuição dos níveis de estrogênio e a predominância relativa dos hormônios andrógenos podem estimular as glândulas sebáceas a produzir mais sebo, contribuindo para a obstrução dos poros e a formação de espinhas, cravos e inflamações”, alerta.

Sintomas da acne

De acordo com o médico, a acne se manifesta por meio de cravos, espinhas e lesões inflamatórias, além de oleosidade excessiva na pele. Em alguns casos, também pode deixar cicatrizes e manchas residuais, mesmo após o controle da condição.

A influenciadora Alana Marins (@alanamarins), que compartilha sua rotina de autocuidado nas redes sociais, relata sua experiência pessoal com a acne. “Desde a adolescência, convivo com sintomas como oleosidade excessiva, espinhas inflamadas e marcas na pele, o que me fez buscar entender melhor os cuidados necessários para a pele acneica. Com o acompanhamento dermatológico, aprendi a importância da hidratação mesmo em peles oleosas. Hoje, uso o Hidratante Matificante de Benzac porque ele possui textura leve, rápida absorção e ajuda no controle da oleosidade ao longo do dia”, afirma.

Tratamentos mais indicados para acne

O tratamento para acne varia de paciente para paciente e deve ser personalizado, considerando a gravidade das lesões e o tipo de pele. “Entre as abordagens mais comuns estão produtos tópicos com ativos específicos. O ácido salicílico ajuda a desobstruir os poros e controlar a oleosidade, enquanto a niacinamida reduz a inflamação e fortalece a barreira cutânea. Já ativos como o mentol promovem sensação refrescante e auxiliam no conforto da pele acneica”, afirma o Dr. Ivan Silva.

Na etapa de tratamento das marcas e cicatrizes deixadas pela acne, o ácido hialurônico injetável na versão skinbooster tem ganhado destaque como alternativa complementar. “Os skinboosters ajudam na reestruturação da pele após o controle da inflamação, melhorando a textura e a aparência das cicatrizes, com resultado mais uniforme e natural. É uma opção segura e eficaz para quem deseja recuperar a qualidade da pele após a acne”, reforça o dermatologista.

Restylane Skinboosters, por exemplo, além de promover a hidratação profunda da pele, melhora as cicatrizes de acne e outros aspectos de qualidade da pele, como tom, textura, maciez, linhas finas e rugas. Porém, para quem opta apenas pelo tratamento tópico com dermocosméticos, há opções disponíveis no mercado que contêm ativos indicados para pele oleosa e com tendência à acne, por exemplo:

Cetaphil Oil Control Balm de Limpeza Profunda Antioleosidade 236ml apresenta uma fórmula avançada, que oferece 81% de redução na oleosidade da pele imediatamente após o uso, controlando-a por 14h. Além do ácido salicílico, sua fórmula apresenta ingredientes como extrato de chá branco e aloe vera.

Cetaphil Oil Control Gel de Limpeza Facial Antioleosidade 236ml possui fórmula inovadora, com uma combinação de niacinamida (vitamina B3) e pantenol (pró-vitamina B5), que hidrata enquanto limpa, para acalmar e repor a hidratação da pele. Clinicamente testado, tanto os dermatologistas quanto os pacientes reportaram redução na aparência dos poros após 28 dias de uso.

Cetaphil Oil Control Hidratante Matificante Antimanchas 100ml conta com uma fórmula avançada que contribui para o controle da oleosidade e oferece 48 horas de hidratação. Além de 98% dos usuários sentirem alívio no ressecamento imediatamente após o uso, 95% perceberam o tom da pele mais uniforme e menos vermelho após 7 dias de uso.

Cetaphil Oil Control Sérum Tripla Ação para Controle de Oleosidade 30 ml combina ingredientes, como ácido salicílico e niacinamida, que melhoram a quantidade de manchas pós acne, com uso contínuo. Além disso, usuários perceberam 25% de redução da oleosidade imediatamente após a aplicação.

Dermotivin Salix Sabonete Espuma de Limpeza 130ml, com ácido salicílico em sua fórmula, possui uma ação secativa antiacne, ajudando a reduzir a oleosidade excessiva da pele. Ideal para quem possui a pele muito oleosa e acneica.

Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido Facial 70ml possui ação seborreguladora graças à sua fórmula exclusiva com ativos que regulam a produção excessiva de sebo. Sendo assim, após o uso, a pele fica imediatamente limpa e matificada com sensação de refrescância.

Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante 50ml promove hidratação por 24 horas, enquanto reduz a oleosidade por 12 horas. Além disso, 89,7% dos usuários notaram que o produto é rapidamente absorvido pela pele, sendo ótimo para quem gosta de manter a pele mais sequinha.

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Vale ressaltar que, antes de usar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista. No caso de Restylane, a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável.