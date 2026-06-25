MRM Health reforça Conselho com Michel Detheux como Presidente e Hans-Jürgen Wörle como Conselheiro Independente, enquanto MH002 avança para Fase 2b

A MRM Health, uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve terapias com base em microbioma para doenças imunomediadas, anunciou hoje a designação de dois líderes experientes do setor para seu Conselho Administrativo, à medida que a empresa entra em uma fase crucial de crescimento. Com seu principal programa, o MH002, em desenvolvimento clínico de Fase 2b, a recente obtenção da designação 'Fast Track' da FDA e uma rodada de financiamento Série B de € 55 milhões, a MRM Health reforça seu Conselho para dar apoio à empresa em suas próximas etapas clínicas, estratégicas e de financiamento. Michel Detheux, PhD, foi designado Presidente do Conselho Administrativo, sucedendo Werner Cautreels. O Prof. Dr. Hans-Jürgen Wörle integra o Conselho como membro independente.

"A MRM Health entra em uma fase decisiva, com o avanço do MH002 para o desenvolvimento clínico de Fase 2b e um forte impulso em toda a empresa. As designações de Michel e Hans-Jürgen reforçam significativamente nosso Conselho com líderes de comprovada experiência em desenvolvimento de medicamentos, estratégia regulatória, mercados de capitais, transações estratégicas e fusões e aquisições (M&A). Este Conselho foi formado para apoiar a MRM Health à medida que avançamos com o MH002 na Fase 2b, preparamos o desenvolvimento em estágios avançados e posicionamos a empresa para seus próximos marcos essenciais. Com o respaldo de nossa plataforma CORAL® e dos dados positivos da Fase 2a obtidos até o momento, estamos convencidos de que o MH002 pode se tornar um importante pilar das terapias de nova geração com base no microbioma", disse o Dr. Sam Possemiers, Diretor Executivo daf MRM Health.

Líderes comprovados com muito conhecimento que abrange a criação de empresas de biotecnologia, desenvolvimento em estágio avançado e terapias com base no microbioma

Como Presidente do Conselho, o Dr. Detheux traz mais de três décadas de experiência em inovação e criação de valor no setor de ciências da vida. Ele é reconhecido internacionalmente como empreendedor de biotecnologia e membro ativo de conselhos administrativo. Como diretor executivo e fundador da iTeos Therapeutics, liderou a empresa desde sua criação, passando por uma bem-sucedida rodada de financiamento 'crossover' e pela oferta pública inicial (IPO) na NASDAQ, captando um total de US$ 335 milhões em 2020. Posteriormente, liderou a histórica cooperação estratégica da iTeos com a GlaxoSmithKline, avaliada em US$ 2 bilhões, para seu principal programa clínico. Atualmente, o Dr. Detheux atua como Presidente do Conselho da Egle Therapeutics e membro do conselho da Vor Bio. Ele é formado em Bioengenharia, possui doutorado em Bioquímica pela Université Catholique de Louvain e certificação em negócios pela Solvay Business School.

"A MRM Health ocupa uma posição única na interseção entre a ciência do microbioma, a excelência clínica e a escalabilidade industrial. O MH002 é um candidato promissor, com potencial de transformar fundamentalmente o tratamento de doenças imunomediadas do trato gastrointestinal. Estou na expectativa de trabalhar em estreita cooperação com a equipe de gestão e o Conselho Administrativo para ajudar a definir a próxima etapa do desenvolvimento da empresa", disse Michel Detheux, PhD.

O novo Conselheiro Independente, Prof. Dr. Hans-Jürgen Wörle, é um médico internista altamente qualificado e certificado, com ampla experiência em doenças gastrointestinais, além de atuar como endocrinologista e diabetologista; ele conta com uma sólida experiência como executivo sênior de P&D, abrangendo todo o ciclo de desenvolvimento de medicamentos. O Prof. Wörle atuou anteriormente como Vice-Presidente Global de Medicina na Boehringer Ingelheim, onde liderou o desenvolvimento e o sucesso internacional de importantes terapias para diabetes, incluindo Jardiance® e Trajenta®, e obteve a primeira aprovação da FDA para uma indicação de redução da mortalidade cardiovascular associada a um medicamento para diabetes. Mais recentemente, ocupou o cargo de Diretor Científico e Médico na Nestlé Health Science, desempenhando um papel crucial em transformar a organização em uma empresa de saúde orientada pela ciência, e sendo peça-chave no desenvolvimento e na bem-sucedida transação comercial da Vowst®, a primeira terapia de microbioma oral aprovada pela FDA, bem como contribuiu para diversos contratos e lançamentos de produtos de grande relevância. Ele traz consigo uma experiência significativa em fusões e aquisições (M&A) e na perspectiva de investidores, tendo participado de diversas aquisições, transações de licenciamento e cooperações em P&D. Atualmente, presta consultoria a conselhos administrativos de empresas de biotecnologia, diretores executivos e investidores em momentos decisivos de mudança estratégica. É formado em Medicina pela Universidade de Munique.

"A área de microbioma evoluiu da promessa à comprovação, e a questão agora é saber quais programas podem ser desenvolvidos com o rigor e a disciplina exigidos por órgãos reguladores e pacientes. Tendo participado do desenvolvimento da primeira terapia oral aprovada com base em microbioma, vejo na plataforma diferenciada CORAL®, da MRM Health, e nos dados clínicos promissores do MH002 para doenças inflamatórias intestinais, a combinação de ciência e execução que define a próxima geração. Acredito que o MH002 tem grande potencial para atender a uma importante necessidade médica não suprida, e estou me unindo à equipe para ajudar a transformar isso em realidade clínica aos pacientes", disse o Prof. Dr. Hans-Jürgen Wörle.

A MRM Health gostaria de agradecer a Werner Cautreels, que presidiu a MRM Health desde a fundação da empresa em 2020, por suas contribuições inestimáveis ??ao desenvolvimento da companhia. Werner desempenhou um papel importante durante um período de crescimento significativo, incluindo rodadas de financiamento bem-sucedidas e o avanço contínuo do MH002 direcionados aos estágios finais de desenvolvimento clínico.

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Sobre a MRM Health

A MRM Health é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve Produtos Bioterapêuticos Vivos (LBPs) inovadores para doenças imunomediadas com grandes necessidades médicas não atendidas. Sua plataforma CORAL® viabiliza a elaboração e a produção de consórcios microbianos direcionados a doenças, oferecendo maior eficácia e escalabilidade. O principal programa da empresa, o MH002, voltado a doenças inflamatórias intestinais (IBD), apresentou dados clínicos positivos de Fase 2a em casos de colite ulcerativa e pouchitis, e avança agora para o desenvolvimento clínico em estágio avançado. A MRM Health vem expandindo seu portfólio para outras doenças inflamatórias e a área de imuno-oncologia, ao utiizar a descoberta orientada por IA e uma profunda experiência na biologia do ecossistema do microbioma. Em setembro de 2025, a MRM Health concluiu com sucesso uma rodada de financiamento Série B de € 55 milhões liderada pela Biocodex, com grande suporte da ATHOS, do BNP Paribas Fortis Private Equity e dos investidores atuais SFPIM, AvH, OMX Europe VF, QBIC II e VIB.

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