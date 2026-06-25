Procjus conecta advogados a casos de Juizado Especial - JEC

A transformação digital vem alterando a forma como profissionais do Direito captam clientes e estruturam suas atividades. Em um cenário de crescente concorrência na advocacia, plataformas especializadas passaram a conectar advogados a demandas jurídicas previamente qualificadas, criando novas oportunidades de atuação em diferentes regiões do país.

O movimento acompanha uma mudança no comportamento dos consumidores, que cada vez mais buscam soluções jurídicas pela internet. Assim como ocorreu em setores como transporte, hospedagem e serviços financeiros, a tecnologia passou a desempenhar papel relevante também na contratação de serviços advocatícios, aproximando cidadãos e profissionais por meio de plataformas digitais.

Entre as iniciativas que atuam nesse segmento está a Procjus, plataforma privada voltada à conexão entre cidadãos e advogados interessados em atuar em demandas do Juizado Especial Cível, popularmente conhecido como pequenas causas.

O sistema permite que cidadãos registrem seus casos online e que advogados cadastrados avaliem as informações antes de decidir se desejam apresentar propostas de atuação.

Além de se apresentar como uma ferramenta para geração de oportunidades profissionais, a Procjus sustenta uma ideologia própria relacionada ao acesso à Justiça. A empresa afirma posicionar-se como uma alternativa privada para cidadãos que não se enquadram nos critérios de atendimento da Defensoria Pública ou que desejam ingressar em demandas de menor complexidade com representação jurídica particular.

Segundo a plataforma, embora a legislação permita que cidadãos proponham determinadas ações nos Juizados Especiais sem advogado, a ausência de assistência técnica pode criar desequilíbrios processuais, especialmente em conflitos de consumo nos quais grandes empresas normalmente contam com departamentos jurídicos especializados.

A tese defendida pela empresa parte da distinção entre acesso ao processo e acesso efetivo à Justiça. Na visão da Procjus, possuir um direito e reunir provas nem sempre é suficiente para garantir um resultado favorável. Aspectos como estratégia processual, formulação de pedidos, momento adequado para apresentação de provas e observância de prazos podem influenciar diretamente o desfecho de uma demanda.

A plataforma sustenta ainda que o chamado ius postulandi — possibilidade de atuação sem advogado em determinadas causas dos Juizados Especiais — nem sempre proporciona igualdade material entre as partes. Em suas comunicações institucionais, utiliza a analogia de que ingressar sozinho em uma ação judicial pode ser comparado a iniciar uma partida sem conhecer integralmente as regras do jogo, sobretudo quando a parte contrária está representada por profissionais especializados.

Nesse contexto, a empresa afirma buscar ampliar o acesso à representação jurídica privada por meio da tecnologia. Sua principal mensagem institucional resume essa visão: “Poder processar sozinho não é o mesmo que acessar a Justiça”.

Além da conexão entre cidadãos e advogados, ferramentas de inteligência artificial passaram a integrar a rotina de diversas plataformas jurídicas. Recursos de automação auxiliam na organização de documentos, análise preliminar de casos e elaboração de minutas, permitindo que os profissionais dediquem mais tempo às atividades estratégicas e ao relacionamento com os clientes.

Para advogados em início de carreira, o modelo representa uma alternativa para ampliar a carteira de clientes sem a necessidade de investimentos elevados em marketing. Já para escritórios mais estruturados, a tecnologia funciona como um canal complementar de expansão.

A experiência da advogada Mariana de Oliveira Rodrigues Figueiredo, inscrita na OAB/MG sob o nº 241.794, ilustra os impactos que esse modelo pode gerar na prática profissional. Segundo ela, a parceria com a Procjus contribuiu diretamente para o crescimento de seu escritório ao longo do último ano.

“Com um ano de parceria com a Procjus, posso afirmar com segurança que houve uma evolução significativa e concreta no crescimento do meu escritório. A escalada é nítida: hoje já contamos com mais de 100 processos distribuídos em decorrência direta dessa parceria. Só em 2026 já somamos mais de 50 processos distribuídos! Além da atuação litigiosa, a natureza de alguns casos nos permite a resolução no formato extrajudicial, trazendo mais agilidade e precisão nos resultados.Além do aumento expressivo da demanda, também houve impacto financeiro relevante, com um ganho médio mensal de aproximadamente R$ 10.000,00 provenientes exclusivamente dos clientes captados por meio da plataforma.

A parceria não se limita à captação em âmbito nacional, o que por si só já é um grande diferencial, mas também contribui de forma decisiva para a consolidação do relacionamento com os clientes, fortalecendo a confiança e gerando novas indicações. Sem dúvida, trata-se de uma parceria estratégica, que agrega valor real ao crescimento estruturado do escritório.

A parceria também reflete diretamente na experiência e nos benefícios oferecidos aos clientes, que passam a ter acesso a um serviço jurídico mais estruturado, transparente e acessível.

Um dos grandes diferenciais está nos valores e nas formas de pagamento, que se tornam mais viáveis e adaptadas à realidade do cliente, permitindo o acesso à justiça de forma mais democrática e menos burocrática.

Além disso, o cliente conta com acesso direto aos profissionais, o que fortalece a confiança na condução do caso e garante um atendimento mais humanizado, sem intermediários desnecessários.

Outro ponto extremamente relevante é o acompanhamento contínuo do processo, com informações claras e atualizações frequentes, proporcionando ao cliente segurança e previsibilidade ao longo de toda a demanda.

A parceria também assegura que cada caso seja conduzido por profissionais especialistas em suas respectivas áreas de atuação, elevando o nível técnico do serviço prestado e aumentando significativamente as chances de um resultado positivo.

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Trata-se, portanto, de um modelo que amplia o alcance da advocacia, e melhora, de forma concreta, a qualidade da prestação de serviços jurídicos, colocando o cliente no centro da estratégia e garantindo eficiência, transparência e excelência no atendimento.”



