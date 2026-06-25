Concurso PC RJ 2026 tem FGV definida como banca; 329 vagas

Os preparativos para o novo concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC RJ) avançaram. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi escolhida como banca organizadora da seleção prevista para 2026, conforme estabelece o Termo de Referência publicado pelo órgão. Além de oficializar a contratação da instituição, o documento traz informações sobre os cargos ofertados e as etapas que deverão compor o certame.

A Escolha da FGV

A contratação de uma banca organizadora é uma das etapas mais aguardadas no ciclo de vida de qualquer concurso público, pois sinaliza que a publicação do edital se encontra em estágio avançado. No caso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a escolha da FGV, instituição de reconhecida tradição na elaboração de concursos de alto nível em todo o Brasil, representa um marco decisivo para os candidatos que aguardam essa oportunidade na área de segurança pública fluminense.

A FGV terá o prazo sugerido de até 12 meses para concluir a primeira fase do processo seletivo, compreendendo desde a abertura das inscrições até a divulgação dos resultados finais das etapas iniciais. O cronograma completo, com as datas de inscrição e das provas, será divulgado junto com o edital de abertura.

Vagas e cargos oferecidos

O concurso da Polícia Civil RJ 2026 contempla 329 vagas imediatas, todas de nível superior, voltadas ao atendimento de demandas urgentes no quadro funcional da Secretaria de Polícia Civil do Estado. A distribuição ocorre da seguinte forma:

Perito Legista de 3ª Classe: 251 vagas

Perito Criminal de 3ª Classe: 76 vagas

Piloto Policial (Classe Singular): 2 vagas



Além das vagas imediatas, o órgão prevê a formação de cadastro de reserva, com possibilidade de novas convocações durante o prazo de validade da seleção, conforme as necessidades do Estado.

A remuneração inicial pode chegar a R$13.981,45, tornando o certame um dos mais competitivos da área policial no país.

Taxa de inscrição e estrutura do concurso

O Termo de Referência fixou o valor da taxa de inscrição em R$220,00 para todas as carreiras contempladas no certame.

A primeira fase do concurso público será composta por quatro etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório:

Prova de Conhecimentos

Teste de Aptidão Física (TAF)

Exame Psicotécnico

Exames Médicos

Prova de Conhecimentos

A avaliação intelectual será composta por 100 questões objetivas de múltipla escolha. Para os cargos de Perito, a prova contemplará 30 questões de Língua Portuguesa e 70 questões de Conhecimentos Específicos.

Teste de Aptidão Física (TAF)

A aptidão física é requisito essencial para o ingresso na carreira policial. O TAF do concurso PC RJ 2026 terá exigências diferenciadas conforme o cargo:

Para Peritos (Legista e Criminal):

- Flexão de cúbitos (braços)

- Flexão abdominal (remador)

- Corrida de resistência

- Corrida de velocidade

Para Piloto Policial:

- Corrida de resistência

- Barra fixa

- Natação de 500 metros no mar

- Natação de 100 metros em piscina

- Flutuação no mar

- Flexão abdominal (remador)

- Flexão de cúbitos (braços)

Participarão do TAF os candidatos aprovados na prova de conhecimentos, respeitado o seguinte limite por cargo: 1.000 candidatos para Perito Legista, 300 para Perito Criminal e 50 para Piloto Policial.

Segunda Fase: Curso de Formação

Após a homologação da primeira fase, os aprovados seguirão para o Curso de Formação Profissional, realizado na Academia de Polícia (ACADEPOL). Essa etapa integra a formação técnica e comportamental dos futuros servidores da corporação.

Perspectivas

Com a banca organizadora já contratada e o Termo de Referência publicado, especialistas em concursos públicos avaliam que a liberação do edital deve ocorrer nos próximos meses. O momento é considerado estratégico para os candidatos intensificarem a preparação, especialmente em Língua Portuguesa e nas disciplinas de Conhecimentos Específicos de cada cargo.

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O concurso da Polícia Civil RJ 2026 representa uma das maiores oportunidades do ano na área de segurança pública do Sudeste brasileiro, reunindo salários competitivos, vagas em cargos de prestígio e ampla demanda reprimida acumulada desde o último certame realizado em 2021.