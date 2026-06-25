Whey zero lactose ganha espaço em dietas com restrição

Durante muitos anos, o consumo de proteína do soro do leite esteve associado a relatos de desconforto gastrointestinal em parte da população. Sintomas como gases, distensão abdominal e má digestão são frequentemente relacionados à dificuldade de digestão da lactose, o que levou consumidores a questionar a tolerabilidade do whey protein.

Paralelamente, observa-se um movimento crescente em direção às escolhas alimentares mais conscientes, com maior atenção à leitura de rótulos, composição dos produtos e adequação às necessidades individuais.

Nesse contexto, o whey protein zero lactose passou a ganhar espaço como uma alternativa para dietas com restrição de lactose, atendendo tanto indivíduos diagnosticados com intolerância quanto aqueles que buscam reduzir desconfortos associados ao consumo de derivados do leite.

O que é o whey protein zero lactose

O whey protein zero lactose é um suplemento alimentar à base de proteína do soro do leite formulado para dietas com restrição de lactose. Sua principal característica é a ausência de lactose declarada, o que o distingue das versões tradicionais desse tipo de suplemento.

Do ponto de vista tecnológico e clínico, a redução do teor de lactose em produtos à base de leite está associada a processos que diminuem sua presença final no alimento e é descrita na literatura como uma estratégia relacionada à redução de sintomas gastrointestinais em indivíduos com deficiência de lactase.

Perfis de consumidores que buscam o whey zero lactose

Embora seja comumente associado a pessoas com intolerância à lactose, o whey zero lactose também tem sido mencionado em contextos que envolvem outros perfis de consumidores. Relatos de sensibilidade gastrointestinal, mesmo na ausência de diagnóstico clínico formal, estão associados à adoção de estratégias alimentares com redução de lactose, no intuito de minimizar sintomas gastrointestinais relacionados ao consumo de derivados do leite.

Além disso, adultos fisicamente ativos, praticantes de atividade física regular e pessoas que buscam complementar a ingestão diária de proteínas também recorrem a esse tipo de produto, desde que respeitadas as recomendações de consumo e orientações profissionais.

Digestibilidade e tolerância gastrointestinal

A digestibilidade é um dos aspectos mais discutidos em relação ao whey zero lactose. A ausência de lactose tende a reduzir a ocorrência de sintomas gastrointestinais, como gases e sensação de peso abdominal, especialmente em indivíduos com menor produção da enzima lactase.

Publicações científicas na área de nutrição clínica indicam que a exclusão da lactose está associada à melhora da tolerabilidade digestiva em indivíduos sensíveis. Esse fator pode influenciar a continuidade do consumo de alimentos e suplementos proteicos, especialmente quando utilizados de forma recorrente ou em horários próximos às refeições.

Associação entre proteína e colágeno na formulação

Além da proteína do soro do leite, algumas formulações de whey zero lactose incluem peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado, como o Verisol®, com peso molecular médio de 2 kDa. Esses peptídeos são descritos na literatura como estruturas de fácil absorção intestinal.

A presença de colágeno hidrolisado em suplementos proteicos está alinhada a uma tendência observada no mercado de nutrição.

Perfil nutricional e adequação ao consumo diário

Do ponto de vista nutricional, o whey zero lactose fornece proteínas em quantidade relevante por porção, com baixos teores de carboidratos e gorduras, além da ausência de lactose declarada. A utilização de edulcorantes não calóricos e a ausência de açúcares adicionados são características comuns nesse tipo de formulação.

Esse perfil permite que o suplemento seja utilizado em diferentes momentos do dia, conforme a necessidade individual, rotina alimentar e orientação de profissionais da saúde.

Relação entre whey zero lactose e atividade física

A ingestão adequada de proteínas é reconhecida por organismos internacionais de saúde e nutriçãocomo um fator importante para a recuperação muscular após o exercício físico.

No caso do whey zero lactose, a ausência desse carboidrato pode favorecer o consumo no pós-treino por indivíduos que apresentam sensibilidade digestiva, sem interferir no aporte proteico necessário para esse momento.

Um reflexo das mudanças no comportamento alimentar

O crescimento do consumo de produtos zero lactose está associado a uma mudança mais ampla no comportamento alimentar da população, caracterizada pela busca por soluções mais individualizadas e adaptadas às necessidades fisiológicas.

Nesse cenário, o whey protein zero lactose se insere como uma opção dentro da suplementação proteica, acompanhando tendências de consumo consciente, atenção à digestibilidade e adequação nutricional.

Sobre a Absolut Nutrition

Dentro do contexto da suplementação proteica, com atenção à digestibilidade e à adequação nutricional, a Absolut Nutrition dispõe do Whey 100% Zero Lactose, classificado como suplemento alimentar em pó de proteína para dietas com restrição de lactose.

De acordo com a ficha técnica do produto, sua formulação é composta por proteína do soro do leite concentrada para dietas com restrição de lactose, colágeno hidrolisado e peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado Verisol®, com peso molecular médio de 2 kDa, além de ingredientes tecnológicos utilizados para ajuste de textura e sabor. O produto apresenta ausência de lactose declarada e não contém glúten, conforme a regulamentação vigente. Cada porção de 30 g fornece 22 g de proteínas, com baixo teor de carboidratos e gorduras, além de 2,5 g de peptídeos bioativos de colágeno, conforme informado na tabela nutricional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Absolut Nutrition é uma empresa brasileira sediada em Sete Lagoas (MG), especializada na produção e distribuição de suplementos alimentares, nutracêuticos e produtos voltados à saúde. Com cerca de nove anos de atuação, a empresa mantém um portfólio aproximado de 350 produtos, que inclui as marcas Leve Vida Naturais, Fullife, ASF, AST e Feel Good. Além do portfólio próprio, a empresa atua no desenvolvimento e terceirização de marcas próprias para lojistas, adotando matérias-primas acompanhadas de laudos e certificações de qualidade, conforme suas diretrizes internas de controle.