Rio reúne investidores de Brasil e EAU para novas parcerias

As relações entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos continuam ganhando força, abrindo novas oportunidades para empresas, investidores e instituições de ambos os países. Com investimentos crescentes e uma agenda cada vez mais focada em projetos de longo prazo, líderes empresariais dos EAU e do Brasil reuniram-se no Rio de Janeiro para discutir novas parcerias, alinhar setores estratégicos e fortalecer uma das relações econômicas mais dinâmicas entre o Brasil e o mundo árabe.

Sediado pela Embaixada dos EAU no Brasil, no Rio de Janeiro, o UAE–Brazil Investment Brunch reuniu investidores, empresários e representantes dos setores de infraestrutura, tecnologia, energia, logística, capital de risco, comércio internacional e mercado financeiro. O encontro teve como objetivo criar conexões diretas entre tomadores de decisão e identificar oportunidades concretas de negócios e cooperação entre os dois países.

Durante o evento, a Embaixada dos EAU também apresentou o UAE–Brazil Road Map to Investment, um guia prático desenvolvido para ajudar as empresas brasileiras a compreenderem melhor as prioridades de investimento dos EAU e a estruturarem projetos alinhados aos interesses estratégicos dos investidores emiratis.

"Os Emirados Árabes Unidos são atualmente o maior investidor árabe no Brasil, com aportes em setores como infraestrutura, logística, energia, aviação, tecnologia, mobilidade e segurança alimentar. O Brasil também se tornou o principal destino dos investimentos emiratis nas Américas fora os Estados Unidos", destacou o Embaixador dos EAU no Brasil, Sua Excelência Sharif Al Suwaidi.

O encontro ocorre em um momento de forte crescimento nas relações econômicas bilaterais. De acordo com dados preliminares do Ministério da Economia e Turismo dos EAU, o volume comercial entre os dois países atingiu aproximadamente US$ 5,1 bilhões em 2025, impulsionado pelo avanço dos intercâmbios comerciais, pela expansão dos investimentos e pelo crescente interesse das empresas brasileiras em acessar o mercado emirati.

"Este encontro reforça uma tendência que já se reflete nos números. O volume comercial entre

o Brasil e os Emirados Árabes Unidos continua se expandindo de forma robusta", afirmou Bruno Barata, copresidente da Câmara de Comércio EAU–Brasil.

Segundo Barata, empresas brasileiras de setores tão diversos quanto turismo, moda de luxo, alimentação, indústria farmacêutica e commodities buscam cada vez mais informações sobre oportunidades de expansão para Dubai e Abu Dhabi, enquanto os projetos brasileiros atraem o interesse de investidores e fundos sediados nos EAU.

O evento contou também com a presença de Saeed Almutawa, Diretor Executivo da MBM Holding, um dos principais grupos empresariais dos Emirados Árabes Unidos. Com operações que abrangem investimentos, desenvolvimento de negócios, tecnologia e projetos estratégicos, a MBM Holding tem expandido sua presença internacional por meio de parcerias focadas em inovação, crescimento sustentável e cooperação econômica em mercados globais. A participação de Almutawa sublinhou o interesse dos EAU em identificar novas oportunidades de colaboração com empresas brasileiras e fortalecer ainda mais os laços econômicos entre os dois países.

O potencial do novo roteiro de investimentos foi destacado por Lisandro Vieira, Diretor de Internacionalização da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), Conselheiro da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) e Vice-Presidente da Associação Latino-Americana de Exportadores de Serviços. Ele elogiou a qualidade das conexões estabelecidas durante o encontro.

“O nível do evento foi excelente. O calibre das empresas e dos participantes presentes era extremamente alto, abrangendo os mais diversos setores. Fiquei verdadeiramente impressionado com a qualidade do networking alcançado entre empreendedores brasileiros e investidores dos EAU”, disse Vieira.

Vieira apontou ainda que os setores relacionados à tecnologia, inteligência artificial e serviços digitais representam algumas das maiores oportunidades para aprofundar a cooperação econômica entre as duas nações.

“O Brasil possui um dos ecossistemas de bancos e fintechs mais avançados do mundo e é uma referência global em inovação financeira e automação bancária. Ao mesmo tempo, os EAU vêm acelerando os investimentos em tecnologia, meios de pagamento e transformação digital. O alinhamento promovido pela Embaixada entre esses dois mercados é extremamente oportuno e relevante. O Brasil importa mais de US$ 100 bilhões em serviços anualmente, incluindo tecnologia. Muitas empresas brasileiras faturam em reais, mas dependem de ferramentas globais de IA e tecnologia precificadas em dólares americanos", pontuou Vieira.

Mais do que apenas apresentar números, o encontro evidenciou uma característica frequentemente associada à cultura de negócios emirati: a construção de relacionamentos de longo prazo.

"Chegamos com uma proposta de investimento e imediatamente ouvimos uma resposta diferente — de que eles não pensavam apenas em investimento, mas nos viam como uma parceria", compartilhou Breno Elehep, da Mozak Engenharia.

Como a maior construtora da Zona Sul do Rio de Janeiro, a empresa participou das discussões sobre oportunidades de cooperação no setor imobiliário e no desenvolvimento urbano. Para Elehep, o interesse demonstrado pelos investidores emiratis reforça o potencial da cidade para atrair projetos transformadores.

"O Rio de Janeiro já é uma das cidades mais desejadas do mundo. Se aliarmos esse potencial ao planejamento, à capacidade de execução e à visão de longo prazo que vemos nos EAU, as possibilidades para a cidade e para os negócios são enormes", afirmou.

Para a Embaixada dos EAU, iniciativas como o UAE–Brazil Investment Brunch refletem uma evolução natural da relação bilateral, que hoje vai além do comércio para incorporar investimentos, inovação, educação, tecnologia e cooperação institucional.

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"Os melhores investtimentos são aqueles que criam valor para todos. Queremos fortalecer parcerias capazes de gerar empregos, inovação, transferência de conhecimento e prosperidade compartilhada. É assim que enxergamos o futuro das relações entre os EAU e o Brasil", concluiu o Embaixador Sharif Al Suwaidi.