MEC concede Nota 5 ao curso de Ciências Biológicas

O Centro Universitário Goyazes (UniGoyazes), localizada em Trindade (GO), teve o curso de Ciências Biológicas aprovado com conceito 5 na última avaliação realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). A avaliação considerou critérios de organização didático-pedagógica, qualificação do corpo docente, infraestrutura, gestão acadêmica e políticas institucionais de ensino. O resultado foi divulgado em comunicado institucional da UniGoyazes.

A classificação de conceito 5 corresponde à nota máxima atribuída pelo MEC e indica que o curso atende integralmente aos requisitos de qualidade estabelecidos para a educação superior. O reconhecimento integra o desempenho da UniGoyazes, que já possui conceito institucional 5, a mais alta avaliação concedida pelo MEC às instituições de ensino superior.

No âmbito do Sinaes, a UniGoyazes passou a contar com sete cursos avaliados com conceito 5, considerando as diferentes modalidades de oferta autorizadas pelo MEC. Entre eles estão: Terapia Ocupacional (presencial), Terapia Ocupacional (EaD), Odontologia, Ciências Biológicas – Bacharelado (presencial), Ciências Biológicas – Bacharelado (EaD), Estética e Cosmética (EaD), Educação Física – Licenciatura (presencial) e Medicina.

O curso de Ciências Biológicas é oferecido nas modalidades presencial e semipresencial, permitindo ao estudante combinar atividades teóricas com práticas realizadas em laboratórios especializados, fazenda?escola e demais ambientes de aprendizagem. A infraestrutura da UniGoyazes inclui mais de 20 laboratórios, um Hospital Universitário, clínicas?escola e a fazenda?escola, recursos utilizados para atividades práticas, pesquisa e extensão.

O corpo docente do curso é composto por professores com titulação de mestre e doutor, responsáveis pela orientação acadêmica e pela produção científica da instituição. Segundo o coordenador do curso, professor mestre Adão Gomes, a conquista do conceito 5 resulta de um trabalho coletivo desenvolvido ao longo dos últimos anos.

"O conceito 5 do MEC reconhece o compromisso de professores, estudantes, colaboradores e gestores com a excelência na formação acadêmica", afirmou o coordenador.

Além da formação voltada à docência, pesquisa e conservação da biodiversidade, o curso prepara profissionais para atuar em áreas como análises ambientais, biotecnologia, educação, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, integrando teoria e prática ao longo da graduação.

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O reconhecimento obtido pelo curso de Ciências Biológicas amplia o histórico positivo da UniGoyazes nas avaliações conduzidas pelo MEC e evidencia o investimento contínuo da instituição em infraestrutura, qualificação docente e inovação pedagógica, elementos considerados essenciais nos processos oficiais de avaliação da qualidade do ensino superior brasileiro.