Procjus é classificada para o Prêmio Reclame AQUI 2026

A Procjus, plataforma digital especializada em conectar pessoas físicas a advogados independentes que atuam no Juizado Especial Cível (JEC), foi classificada para o Prêmio Reclame AQUI 2026. O reconhecimento avalia empresas brasileiras de diferentes setores com base na reputação construída junto aos consumidores, no histórico de resolução de problemas e na transparência das relações de consumo.

"O Prêmio Reclame AQUI 2026 reconhece empresas que transformam confiança em resultado. Para a Procjus, acesso à Justiça começa pelo acesso à representação", afirma a equipe da plataforma sobre a classificação.



O acesso à Justiça de pequenas causas continua sendo um obstáculo para grande parte da população brasileira. Situações comuns do dia a dia, como cobranças indevidas, produtos com defeito, cancelamento de serviços sem aviso prévio ou negativas de cobertura por planos de saúde, frequentemente exigem uma solução judicial. No entanto, a burocracia, os custos envolvidos e a falta de orientação jurídica adequada acabam afastando o cidadão comum desse caminho.



Por que a Procjus foi classificada no Prêmio Reclame Aqui?

Foi para enfrentar esse cenário que surgiu a Procjus, plataforma on-line idealizada pela administradora de empresas Regina Romero, sócia-fundadora do projeto. A iniciativa tem como propósito simplificar o acesso ao Juizado Especial Cível, instrumento criado pela Lei Federal nº 9.099/95 com o objetivo de democratizar a Justiça brasileira, oferecendo um caminho mais simples, rápido e econômico para a resolução de conflitos de menor complexidade.



Segundo a fundadora, a ideia da Procjus nasceu da constatação de que muitos brasileiros registram reclamações em órgãos como o Procon, mas isso nem sempre resulta na reparação efetiva do direito — algo que, na maioria dos casos, só se concretiza por meio da Justiça. "Identificamos como principais dores a falta de tempo da população e a dificuldade em obter orientação jurídica qualificada", destaca Romero. Ela acrescenta que parte significativa dos brasileiros não se enquadra nos critérios de atendimento da Defensoria Pública e, ao mesmo tempo, não tem condições de custear os honorários de um advogado particular por conta própria.



Como os Juizados de pequenas causas ajudam as pessoas?

O Juizado Especial Cível é a entrada para a resolução de conflitos de até 40 salários mínimos, montante que, em valores de referência recentes, ultrapassa os R$ 53 mil. Para causas de até 20 salários mínimos, a legislação não exige a presença de um advogado. Ainda assim, contar com assessoria jurídica especializada pode aumentar significativamente as chances de êxito, já que o sistema processual eletrônico costuma ser técnico e pouco intuitivo para quem não tem familiaridade com o ambiente jurídico.



Entre os casos mais recorrentes atendidos por meio da plataforma estão problemas de consumo, como cobranças indevidas e produtos com defeito; conflitos envolvendo planos de saúde, como negativas de cobertura; questões relacionadas a transporte aéreo, incluindo atrasos, cancelamentos e extravio de bagagens; cobranças irregulares por parte de concessionárias de energia, água e telefonia; acidentes de trânsito, com pedidos de indenização por danos materiais e morais; e disputas entre particulares, como conflitos de vizinhança, cobrança de dívidas e questões condominiais.



A Procjus atua como uma ponte tecnológica entre o cidadão que busca solucionar seu problema na Justiça e advogados de pequenas causas independentes disponíveis no mercado, devidamente verificados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A plataforma não é um escritório de advocacia nem um órgão público — sua função é disponibilizar um ambiente digital seguro para contato, negociação e contratação entre as partes, sempre preservando a autonomia profissional de cada advogado envolvido.



Um dos diferenciais do modelo está na possibilidade de contratação no formato "ad exitum", em que o advogado só recebe honorários caso o cliente efetivamente ganhe a causa. Essa modalidade amplia o acesso de pessoas que não teriam condições de arcar com custos antecipados, e os advogados que optam por esse formato têm acesso facilitado aos casos correspondentes, como incentivo à adoção de práticas mais acessíveis ao cidadão comum.



O que a tecnologia e segurança da Procjus tem de diferente?

Um aspecto do trabalho da Procjus é a combinação entre tecnologia e segurança jurídica. A plataforma realiza uma triagem técnica preliminar de cada caso enviado, com o objetivo de verificar, de forma rápida e objetiva, se a demanda preenche os requisitos legais para ser processada no âmbito dos juizados especiais — sejam eles cíveis, da fazenda pública ou federais. É importante destacar que essa análise tem caráter meramente informativo, limitado à verificação de critérios objetivos de competência, e não substitui a avaliação aprofundada de um advogado sobre o mérito da causa.



"Com estrutura tecnológica própria e processos de verificação, buscamos nos tornar referência em segurança digital no campo jurídico", destaca um dos representantes da plataforma.



O significado da classificação ao Prêmio Reclame AQUI 2026

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Ser classificada para o Prêmio Reclame AQUI 2026 representa, para a Procjus, um reconhecimento do trabalho construído em torno da confiança do consumidor brasileiro. O prêmio costuma considerar critérios como reputação online, histórico de respostas a reclamações e nível de resolução de problemas relatados pelos próprios usuários — elementos diretamente relacionados à proposta da plataforma de oferecer transparência em cada etapa da jornada do cidadão até a Justiça.