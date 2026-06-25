Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

UniGoyazes obtém conceito 5 no MEC para Terapia Ocupacional

O curso de Terapia Ocupacional da UniGoyazes conquistou conceito 5, nota máxima do MEC, em avaliação realizada em 2026. O resultado reconhece a qualidade da formação oferecida pela instituição e amplia para sete o número de cursos avaliados com conceito máximo pelo Ministério da Educação, reforçando o compromisso da UniGoyazes com a excelência acadêmica, a infraestrutura e a qualificação docente.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
25/06/2026 14:57

compartilhe

SIGA
×
UniGoyazes obtém conceito 5 no MEC para Terapia Ocupacional
UniGoyazes obtém conceito 5 no MEC para Terapia Ocupacional crédito: DINO

O curso de Terapia Ocupacional da UniGoyazes conquistou conceito 5, nota máxima atribuída pelo Ministério da Educação (MEC), durante avaliação realizada em 2026. Com o novo resultado, a instituição amplia seu histórico de avaliações positivas e passa a contabilizar sete cursos reconhecidos com conceito máximo pelo órgão federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Localizada em Trindade (GO), a UniGoyazes é um centro universitário que também possui conceito institucional 5, a mais alta avaliação concedida pelo MEC às instituições de ensino superior. O resultado alcançado pelo curso de Terapia Ocupacional reforça o desempenho da instituição nos processos oficiais de avaliação conduzidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que considera critérios como organização didático-pedagógica, qualificação do corpo docente, infraestrutura e políticas acadêmicas.

Com a nova avaliação, a UniGoyazes passa a contar com sete cursos reconhecidos com conceito 5 pelo MEC: Terapia Ocupacional (presencial), Terapia Ocupacional (EaD), Odontologia, Ciências Biológicas – Bacharelado (presencial), Ciências Biológicas – Bacharelado (EaD), Estética e Cosmética (EaD), Educação Física – Licenciatura (presencial) e Medicina.

A instituição oferece cursos presenciais e semipresenciais em diferentes áreas do conhecimento e dispõe de uma estrutura voltada ao ensino, pesquisa e extensão. Entre os espaços destinados às atividades acadêmicas estão mais de 20 laboratórios, Hospital Universitário próprio, clínicas-escola e fazenda-escola, utilizada nas atividades práticas dos cursos das áreas agrárias e biológicas.

No caso da Terapia Ocupacional, o curso é ofertado na modalidade semipresencial, com aulas teóricas on-line e práticas presenciais desenvolvidas em laboratórios especializados, clínicas-escola e demais cenários de aprendizagem. A coordenação é conduzida pelo professor Edson Vicente, responsável pelo acompanhamento acadêmico e pela implementação do projeto pedagógico.

Segundo a pró-reitora acadêmica da UniGoyazes, Elizângela Santos, o reconhecimento representa o resultado de um trabalho desenvolvido de forma contínua por toda a comunidade acadêmica.

"Receber o conceito 5 do MEC reconhece o trabalho de professores, estudantes e equipes que, juntos, constroem uma formação acadêmica de excelência.", afirma.

O conceito máximo atribuído ao curso de Terapia Ocupacional passa a integrar o conjunto de avaliações obtidas pela UniGoyazes junto ao Ministério da Educação, consolidando a instituição entre os centros universitários que apresentam resultados de destaque nos processos oficiais de avaliação da educação superior brasileira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O reconhecimento também evidencia a importância dos investimentos contínuos em infraestrutura, qualificação docente e fortalecimento das atividades práticas, aspectos considerados pelo MEC como fundamentais para a formação de profissionais preparados para atuar em diferentes áreas do mercado de trabalho.



Website: https://unigoyazes.edu.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay