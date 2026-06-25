UniGoyazes obtém conceito 5 no MEC para Terapia Ocupacional

O curso de Terapia Ocupacional da UniGoyazes conquistou conceito 5, nota máxima atribuída pelo Ministério da Educação (MEC), durante avaliação realizada em 2026. Com o novo resultado, a instituição amplia seu histórico de avaliações positivas e passa a contabilizar sete cursos reconhecidos com conceito máximo pelo órgão federal.

Localizada em Trindade (GO), a UniGoyazes é um centro universitário que também possui conceito institucional 5, a mais alta avaliação concedida pelo MEC às instituições de ensino superior. O resultado alcançado pelo curso de Terapia Ocupacional reforça o desempenho da instituição nos processos oficiais de avaliação conduzidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que considera critérios como organização didático-pedagógica, qualificação do corpo docente, infraestrutura e políticas acadêmicas.

Com a nova avaliação, a UniGoyazes passa a contar com sete cursos reconhecidos com conceito 5 pelo MEC: Terapia Ocupacional (presencial), Terapia Ocupacional (EaD), Odontologia, Ciências Biológicas – Bacharelado (presencial), Ciências Biológicas – Bacharelado (EaD), Estética e Cosmética (EaD), Educação Física – Licenciatura (presencial) e Medicina.

A instituição oferece cursos presenciais e semipresenciais em diferentes áreas do conhecimento e dispõe de uma estrutura voltada ao ensino, pesquisa e extensão. Entre os espaços destinados às atividades acadêmicas estão mais de 20 laboratórios, Hospital Universitário próprio, clínicas-escola e fazenda-escola, utilizada nas atividades práticas dos cursos das áreas agrárias e biológicas.

No caso da Terapia Ocupacional, o curso é ofertado na modalidade semipresencial, com aulas teóricas on-line e práticas presenciais desenvolvidas em laboratórios especializados, clínicas-escola e demais cenários de aprendizagem. A coordenação é conduzida pelo professor Edson Vicente, responsável pelo acompanhamento acadêmico e pela implementação do projeto pedagógico.

Segundo a pró-reitora acadêmica da UniGoyazes, Elizângela Santos, o reconhecimento representa o resultado de um trabalho desenvolvido de forma contínua por toda a comunidade acadêmica.

"Receber o conceito 5 do MEC reconhece o trabalho de professores, estudantes e equipes que, juntos, constroem uma formação acadêmica de excelência.", afirma.

O conceito máximo atribuído ao curso de Terapia Ocupacional passa a integrar o conjunto de avaliações obtidas pela UniGoyazes junto ao Ministério da Educação, consolidando a instituição entre os centros universitários que apresentam resultados de destaque nos processos oficiais de avaliação da educação superior brasileira.

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O reconhecimento também evidencia a importância dos investimentos contínuos em infraestrutura, qualificação docente e fortalecimento das atividades práticas, aspectos considerados pelo MEC como fundamentais para a formação de profissionais preparados para atuar em diferentes áreas do mercado de trabalho.