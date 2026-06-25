Wearables da Huawei chegam ao Amazon Prime Day

A Huawei participa da edição 2026 do Amazon Prime Day, que acontece entre os dias 1 e 7 de julho, com ofertas especiais em alguns de seus principais dispositivos vestíveis. Durante a campanha, assinantes Prime poderão adquirir produtos voltados para monitoramento de saúde, prática esportiva e uso no dia a dia com condições promocionais por tempo limitado.

Para quem leva a corrida a sério, o HUAWEI WATCH GT Runner 2 estará disponível com até 42% de desconto. Desenvolvido em parceria com o bicampeão olímpico Eliud Kipchoge, o smartwatch foi projetado especialmente para atletas e corredores de longa distância. Seu sistema de posicionamento por GPS de alta precisão permite registrar percursos com grande confiabilidade, enquanto o HUAWEI TruSense™ monitora indicadores fisiológicos em tempo real. O modelo também oferece planos de treinamento personalizados, análise da carga de treino, previsão de desempenho em provas, orientação para recuperação e acompanhamento detalhado da frequência cardíaca durante os exercícios. Além disso, sua bateria de longa duração acompanha semanas de uso, reduzindo a necessidade de recargas frequentes.

Outro produto é o HUAWEI FreeClip 2, que estará com até 40% de desconto. Inspirado no formato de um brinco, o fone de ouvido open-ear foi desenvolvido para proporcionar conforto durante longos períodos de uso sem isolar completamente o usuário do ambiente ao redor. Fabricado com silicone líquido antialérgico e liga com memória de forma, o modelo conta com uma estrutura 25% mais macia do que a da geração anterior, reduzindo a pressão sobre a orelha e proporcionando uma sensação de leveza durante o uso. Cada fone pesa apenas 5,1 gramas, tornando-se 9% mais leve que a geração anterior.

Na parte sonora, o HUAWEI FreeClip 2 incorpora um driver duplo de diafragma desenvolvido pela própria Huawei e um conjunto de microfones com cancelamento de ruído para chamadas, oferecendo áudio potente e nítido sem abrir mão do formato compacto que caracteriza a linha. Mantendo a filosofia open-ear, o modelo preserva o canal auditivo livre para que o usuário permaneça atento ao ambiente ao redor, proporcionando uma experiência de áudio mais natural e confortável. Compatível com dispositivos Android e iOS, o HUAWEI FreeClip 2 pode ser gerenciado pelo aplicativo HUAWEI Audio, que permite personalizar configurações, atualizar o firmware e acessar recursos inteligentes do dispositivo.

Por fim, os consumidores também poderão aproveitar o desconto na HUAWEI Band 10, que estará com até 41% de desconto durante a campanha. Leve e confortável para uso contínuo, a smartband combina design sofisticado com recursos completos para acompanhamento da saúde e da atividade física. O dispositivo oferece monitoramento contínuo da frequência cardíaca, medição de oxigenação do sangue (SpO?), análise avançada da qualidade do sono com o HUAWEI TruSleep™, monitoramento do estresse e do ciclo menstrual, além de mais de 100 modos de treino. Com bateria de longa duração e carregamento rápido, a Band 10 é compatível com smartphones Android e iOS, tornando-se uma excelente opção para quem deseja acompanhar indicadores de saúde durante todo o dia.

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Os wearables da Huawei também se integram ao aplicativo HUAWEI Health, que reúne dados de saúde, exercícios e bem-estar em uma interface intuitiva, permitindo que o usuário acompanhe sua evolução e personalize metas de acordo com sua rotina, também compatível com Android e iOS. As ofertas são válidas exclusivamente durante o Amazon Prime Day, enquanto durarem os estoques, na loja oficial da Huawei na Amazon Brasil.