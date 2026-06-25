O segredo do sucesso na educação pública

Jailson Ferreira da Silva, empresário no segmento de educação, afirma que falar de educação hoje em dia vai muito além de decorar fórmulas para o vestibular ou regras de gramática. Desenvolver a inteligência emocional nas escolas não é mais um diferencial, é uma necessidade urgente.

Aprender a entender as próprias emoções, ter empatia e resolver conflitos em equipe é o verdadeiro divisor de águas na educação pública. Inclusive, as competências socioemocionais na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) já são obrigatórias. Mas, na prática, como isso transforma o chão da escola?

1. Clima Escolar: Menos Bullying, Mais Empatia

"Escola não é só lugar de estudar, é lugar de aprender a conviver."

Quando os estudantes aprendem a reconhecer e regular o que sentem, a convivência muda completamente. Em vez de resolver frustrações com agressividade, a galera ganha ferramentas para o diálogo. O resultado direto? Redução do bullying, mais respeito às diferenças e um ambiente onde todo mundo se sente seguro para ser quem é.

2. O Impacto Direto nas Notas: Cuidar da Mente Melhora o Boletim

Muitos se perguntam: como melhorar o rendimento escolar de forma prática? A resposta está no socioemocional.

Um estudante que consegue gerenciar a ansiedade antes de uma prova, que tem resiliência para não desistir após uma nota baixa e que sabe focar a atenção, aprende muito mais rápido. Mente calma aprende mais.

3. Preparação para o Mercado de Trabalho e para a Vida

O mundo fora da escola mudou. Hoje, as grandes empresas não buscam apenas quem sabe a teoria, mas quem tem habilidades para o futuro, como liderança, adaptabilidade e inteligência emocional. Levar isso para a escola pública é promover justiça social e igualdade real de oportunidades. Comenta ,Jailson Ferreira da Silva

4. Saúde Mental na Escola: Uma Rede de Apoio Urgente

"Um cérebro estressado e ansioso não consegue se concentrar na lousa."

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A rotina de estudos e as pressões sociais podem ser esmagadoras para os jovens. Ter um espaço que valide os sentimentos funciona como uma barreira de proteção contra a ansiedade e a depressão, criando uma rede de apoio essencial na comunidade escolar.