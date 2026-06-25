Elgin, SPFC e GSH promovem ação de doação de sangue

Neste sábado (27/06), a Elgin, em parceria com o São Paulo Futebol Clube (SPFC) e o GSH Banco de Sangue de São Paulo, realiza uma ação voltada à conscientização e ao incentivo à doação de sangue. O evento acontecerá das 7h às 18h, na sede do Banco de Sangue, na Rua Dr. Tomás Carvalhal, 711, e visa mobilizar a comunidade em prol de uma causa que salva vidas.

Os parceiros unem forças para engajar a população, atrair novos doadores e colaborar com o aumento dos estoques de bolsas de sangue do município. Entre 10h e 13h, os voluntários poderão interagir com o Santo Paulo, mascote oficial do clube, que visitará o espaço. Os participantes também poderão conferir a taça do Mundial do SPFC e quem realizar a doação receberá adesivos personalizados da campanha "Eu Apoio", além de brindes da Elgin.

“Apoiar a doação de sangue é apoiar a vida. Para a Elgin, fazer parte desta iniciativa ao lado de parceiros tão grandiosos como o São Paulo Futebol Clube e o GSH Banco de Sangue de São Paulo reforça o nosso compromisso com a responsabilidade social. Entendemos que precisamos usar a nossa marca e a nossa sinergia para gerar um impacto positivo na sociedade, por isso estamos muito orgulhosos de impulsionar essa causa”, destaca Gabriela Feder Gil, Diretora de Marketing da Elgin.

Segundo Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de São Paulo, a doação de sangue é um gesto simples, mas que tem um impacto imensurável na vida de pacientes que dependem de transfusões para continuar seu tratamento. “Iniciativas como esta são fundamentais para aproximar a população dessa causa e reforçar a importância de manter os estoques abastecidos de forma contínua. Ficamos muito felizes em contar com parceiros como a Elgin e o São Paulo Futebol Clube, que utilizam sua visibilidade e capacidade de mobilização para ampliar essa corrente de solidariedade e incentivar novos doadores", ressalta.

A ação é totalmente gratuita e aberta ao público geral. Para participar, basta preencher os requisitos básicos, como peso mínimo de 50kg, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto. No momento da doação, o voluntário passará por uma triagem com os profissionais do Banco de Sangue, em que serão verificados alguns outros componentes de saúde.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue – Elgin, SPFC e GSH Banco de Sangue de SP

Data: 27 de junho (sábado)

Horário: Das 7h às 18h

Local: Banco de Sangue de São Paulo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Endereço: Rua Dr. Tomás Carvalhal, 711 - Paraíso, São Paulo - SP