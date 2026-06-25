ABIMAD'42 acontece de 3 a 6 de agosto no São Paulo Expo

O mercado brasileiro de alto padrão se prepara para mais uma edição da ABIMAD, principal feira de móveis e acessórios de alta decoração da América Latina. Entre os dias 3 e 6 de agosto de 2026, o São Paulo Expo recebe a ABIMAD'42, que reunirá mais de 100 marcas expositoras entre fabricantes associados e parceiros estratégicos, apresentando lançamentos, tendências e oportunidades para compradores nacionais e internacionais.

Nesta edição, a feira adota um calendário excepcional e será realizada de segunda a quinta-feira, acompanhando a dinâmica do setor e ampliando as possibilidades de visitação qualificada ao evento.

Reconhecida como a principal plataforma de relacionamento e geração de negócios do segmento, a ABIMAD chega à sua 42ª edição cercada de expectativas positivas. O evento marca tradicionalmente o segundo ciclo de lançamentos do ano para o segmento premium de mobiliário e decoração, funcionando como vitrine para novas coleções, acabamentos, materiais e soluções que irão influenciar a movimentação do setor nos próximos meses.

“A ABIMAD é o principal encontro do setor e um importante termômetro para a indústria de móveis e acessórios de alta decoração. A feira reúne fabricantes, lojistas nacionais e internacionais, arquitetos e designers em um ambiente que impulsiona negócios, fortalece relacionamentos e apresenta as novidades ao mercado.”, afirma Paulo Mourão, presidente da ABIMAD.

Entre os destaques da edição estão os lançamentos preparados pelas indústrias expositoras, que apresentarão novas propostas alinhadas às demandas contemporâneas de conforto, funcionalidade, personalização e sofisticação. As novidades reforçam a capacidade de inovação das empresas brasileiras e a força do design nacional como diferencial competitivo.

Além da geração de negócios no mercado interno, a ABIMAD segue fortalecendo sua atuação internacional por meio do programa ABIMAD Export, que atualmente reúne 75 empresas associadas e apoia a expansão das marcas brasileiras em mercados estratégicos.

Como parte desse trabalho, o evento contará mais uma vez com Rodadas de Negócios Internacionais, iniciativa que promove encontros entre fabricantes brasileiros e compradores estrangeiros convidados, criando oportunidades concretas de exportação e ampliando a inserção do mobiliário brasileiro em destinos estratégicos para exportação. A ação é considerada um dos diferenciais da ABIMAD e contribui para posicionar a feira como um dos principais pontos de conexão entre a indústria brasileira e o mercado global.

A vocação internacional também estará presente nos espaços especiais desta edição. O International Lounge terá projeto assinado pelo arquiteto André Henning, valorizando o design brasileiro e proporcionando um ambiente exclusivo para recepção de compradores e convidados internacionais.

Outro destaque será a Sala VIP da ABIMAD'42, assinada pelo arquiteto Renzo Cerqueira, que fará sua estreia à frente do projeto. O espaço foi concebido para oferecer conforto e experiências aos visitantes durante os quatro dias de evento.

Já a Sala de Imprensa, pelo segundo ano consecutivo, será assinada pela revista Casa e Jardim e contará com uma cabine de podcast de uso livre para gravação de entrevistas, conteúdos e encontros com profissionais do setor, fortalecendo a conexão entre indústria, imprensa e formadores de opinião.

Com expectativa de receber milhares de visitantes qualificados do Brasil e do exterior, a ABIMAD'42 reforça seu papel como principal vitrine do setor, reunindo oportunidades comerciais, design, inovação e relacionamento em um único ambiente.

Serviço

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ABIMAD'42

Data: 03 a 06 de agosto de 2026 (segunda a quinta-feira)

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo/SP