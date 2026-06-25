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Bourbon Shopping tem arena para troca de figurinhas da Copa

Espaço reúne troca de figurinhas, ativações esportivas e ambientação imersiva em parceria com a Panini.

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Repórter
25/06/2026 14:10

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Bourbon Shopping tem arena para troca de figurinhas da Copa
Bourbon Shopping tem arena para troca de figurinhas da Copa crédito: DINO

O Bourbon Shopping, localizado em São Paulo, inaugurou a Super Arena Panini, um ambiente temático dedicado à troca de figurinhas da Copa do Mundo. O espaço está aberto ao público até 19 de julho e fica no segundo andar, na praça de eventos próxima à loja Arezzo.

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A arena foi desenvolvida em parceria com a Panini e o projeto foi coordenado pela empresa Ponto Org, que detém o licenciamento da marca. A proposta inclui cenografia inspirada no torneio internacional, áreas projetadas para registro de imagens em redes sociais e diversas atividades interativas, como chute ao gol, mesa de totó, totó humano, futebol sentado, sinucabol, máquina de brindes e um local específico para a troca de figurinhas.

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Além de proporcionar momentos de convivência, a iniciativa busca ampliar a participação do público em atividades relacionadas ao futebol, mantendo viva a prática tradicional de colecionar e trocar figurinhas no país.



Website: https://www.bourbonshopping.com.br/

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