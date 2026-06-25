Homenagens póstumas unem tradição e inovação

A forma de homenagear entes queridos tem se transformado nos últimos anos. Impulsionado pela busca por despedidas mais significativas e personalizadas, o setor funerário vem incorporando novas soluções que unem tecnologia, memorialização e acolhimento.

A mudança reflete um comportamento crescente das famílias, que desejam celebrar trajetórias de vida de maneira mais individualizada e alinhada aos valores de quem partiu. Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, responsável pela administração da Funerária Premium São João Batista, no Rio de Janeiro, destaca que o setor funerário tem acompanhado uma transformação significativa no comportamento das famílias, que passaram a buscar despedidas mais personalizadas e alinhadas à trajetória de vida de quem partiu.

Além dos ritos tradicionais, cresce a procura por homenagens que reflitam a personalidade, os valores e o legado deixados pelo ente querido. “Esse movimento tem impulsionado o desenvolvimento de novos serviços e experiências que unem acolhimento, significado e respeito às escolhas familiares”, afirma.

Entre as principais tendências de personalização que vêm ganhando espaço nos últimos anos, o executivo cita as opções oferecidas pela própria Funerária Premium São João Batista, como o Heart in Diamond, que transforma cinzas ou fios de cabelo em diamantes memoriais; o Life Expressions, voltado à criação de homenagens personalizadas; e o Celestis, serviço que possibilita o envio simbólico de cinzas ao espaço.

Segundo o executivo, essas alternativas ampliam as formas de preservar memórias e homenagear entes queridos de maneira significativa, respeitando os desejos e valores de cada família. Para ele, as inovações não substituem as tradições, mas ampliam as possibilidades de homenagem. O objetivo é oferecer às famílias alternativas que complementam os ritos já conhecidos, respeitando crenças, valores e costumes.

“Quando aplicada com sensibilidade, a inovação contribui para tornar as despedidas mais personalizadas, preservando a essência do momento e fortalecendo a conexão emocional entre familiares e homenageados”, explica Vinícius Chaves de Mello.

Personalização e acolhimento ganham espaço

Atenta às transformações do setor, a Funerária Premium São João Batista tem ampliado seus investimentos em soluções que combinam acolhimento, inovação e personalização. Além dos serviços tradicionais, a empresa oferece diferentes opções de homenagens, permitindo que cada família escolha a forma mais adequada de celebrar a trajetória e o legado de seus entes queridos.

A proposta é atender a diferentes perfis, culturas e preferências, tornando o processo de despedida mais significativo e alinhado às escolhas familiares. De acordo com o CEO do Grupo Riopae, um dos principais desafios é ampliar a conscientização sobre as novas possibilidades de homenagem, já que muitos desses serviços ainda são pouco conhecidos pelo público.

“É fundamental garantir que a inovação seja apresentada de forma respeitosa, sem entrar em conflito com valores culturais, religiosos ou familiares. O equilíbrio entre modernidade e tradição é essencial para que as famílias se sintam seguras e acolhidas em suas escolhas”, detalha.

Mercado em expansão impulsiona novas soluções

Segundo artigo publicado pelo Business Research Insights, o mercado global de serviços relacionados ao pós-vida está em trajetória de crescimento consistente. Estimado em US$ 142,89 bilhões em 2026, o segmento deverá atingir US$ 230,38 bilhões até 2035, registrando uma taxa média anual de crescimento (CAGR) de 5,4% ao longo do período.

Para os próximos anos, Vinícius Chaves de Mello acredita que a tendência é de homenagens cada vez mais personalizadas, combinando elementos presenciais, digitais e memoriais. Tecnologias voltadas à preservação de histórias, experiências imersivas, cerimônias híbridas e novas formas de memorialização devem ganhar espaço de forma crescente no setor.

“Ainda assim, independentemente dos avanços tecnológicos, o aspecto mais importante continuará sendo o mesmo: preservar a memória, celebrar legados e oferecer conforto às famílias durante o processo de despedida”, conclui.

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