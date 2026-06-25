Os Mais Recentes Prêmios da Headway NOVA Destacam o Crescente Momentum dos Investimentos Tokenizados em RWA

EAST LONDON, África do Sul, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Headway NOVA, plataforma internacional de fintech para investimentos em imóveis tokenizados, recebeu dois prêmios do setor, consolidando sua posição no mercado de tokenização de ativos. A empresa foi reconhecida como "Real Estate Investment Firm of the Year" e "Most Innovative Global Tokenisation Platform 2026".

Os prêmios chegam em um momento em que os ativos do mundo real tokenizados (RWAs) continuam a ganhar a atenção de investidores de varejo e institucionais em todo o mundo. Ao conectar imóveis físicos com uma infraestrutura de propriedade baseada em blockchain, a Headway NOVA contribui para tornar o investimento imobiliário internacional mais acessível, transparente e eficiente do ponto de vista digital.

O reconhecimento evidencia como a plataforma enfrenta os desafios do mercado imobiliário tradicional, incluindo altos custos de entrada, taxas ocultas de administração, liquidez limitada e procedimentos transfronteiriços complexos. Por meio da propriedade fracionada, os usuários podem participar de projetos imobiliários selecionados a partir de valores de entrada menores, acompanhando o desempenho pela plataforma móvel da empresa.

O prêmio "Real Estate Investment Firm of the Year", concedido no âmbito do Innovation & Excellence Awards 2026 da Corporate LiveWire, marca o segundo ano consecutivo em que a Headway NOVA recebe esse título. O reconhecimento reflete o papel da empresa em ampliar o acesso ao investimento imobiliário para um público mais amplo.

A Headway NOVA também foi eleita "Most Innovative Global Tokenisation Platform 2026" pelo FinTech Awards da Wealth & Finance International. Essa categoria avalia desempenho real, segurança e experiência do usuário. O prêmio reconhece a infraestrutura de segurança da plataforma, a distribuição automatizada de renda de aluguel e seu modelo digital.

O portfólio da empresa inclui quatro projetos residenciais ativos em Dubai, localizados em bairros como Jumeirah Village Circle, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City e Dubai Silicon Oasis, selecionados pela demanda por aluguéis, potencial de desenvolvimento e atratividade para famílias, profissionais e inquilinos de longo prazo.

A Headway NOVA está atualmente intensificando seu foco nos investidores brasileiros, à medida que a diversificação internacional se torna cada vez mais atraente na América Latina. A plataforma oferece propriedade imobiliária fracionada a partir de menos de US$ 100, uma opção de parcelamento em 4 vezes sem juros, e métodos de depósito que incluem PIX, transferências bancárias, plataformas de pagamento online, cartões e criptomoedas.

A Headway NOVA afirma que sua missão é aumentar a transparência, a acessibilidade e a eficiência no investimento imobiliário internacional, alinhando sua estrutura corporativa aos padrões regulatórios locais e globais.

Para saber mais sobre a Headway NOVA e ver a seleção completa de seus projetos de investimento, os usuários podem acessar hwnova.site ou baixar o aplicativo no Google Play ou na App Store.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4620dad-8322-47d9-a295-a358ee09f254

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contato: Niki Miller E-mail: pr@hwnova.direct Website: https://hwnova.site

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001209651)