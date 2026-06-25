ForMóbile 2026 abre portas para indústria de móveis

A ForMóbile 2026, 11ª edição da feira internacional de móveis e madeira, será realizada entre 30 de junho e 3 de julho no São Paulo Expo, em São Paulo, SP. O evento congrega fornecedores, fabricantes, arquitetos, designers e varejistas da cadeia produtiva latino?americana, com objetivo de apresentar soluções, discutir tendências e viabilizar negócios.

Com a participação de centenas de expositores e visitantes de segmentos que vão da marcenaria à grande indústria, a edição de 2026 amplia a programação de conteúdo, transformando o espaço em um hub de conhecimento para o setor.

O Palco ForMóbile receberá representantes da CASACOR, executivos da Florense, a arquiteta e influenciadora Tainara Engel, além de especialistas convidados para debater comportamento de consumo, inovação, gestão, tecnologia e perspectivas para os próximos anos.

A feira reforça a integração entre especificação e execução ao promover encontros entre arquitetos e marceneiros, destacando a influência da escolha de materiais, ferragens, tecnologias e processos produtivos na qualidade dos projetos, nos prazos de entrega e nos custos finais.

No âmbito prático, o Espaço Maker oferecerá demonstrações ao vivo e atividades voltadas ao dia a dia da marcenaria moderna. A Mostra Design + Indústria, realizada em parceria com a ApexBrasil e a ABIMÓVEL por meio do programa Brazilian Furniture, exibirá o design nacional e sediará rodadas internacionais de negócios com compradores estrangeiros.

Marcas líderes apresentarão soluções que incluem automação industrial e tecnologias de alta performance para oficinas, ampliando as oportunidades de inovação aplicada. O credenciamento é gratuito para profissionais do setor mediante registro prévio no site oficial da ForMóbile. A cobertura de imprensa e influenciadores também é gratuita, mediante credenciamento na plataforma da Informa Markets.

Serviço:

ForMóbile 2026 – 11ª Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira

Data: 30 de junho a 03 de julho de 2026

Horário: 10h às 19h

Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo/SP, CEP 04329-900

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O São Paulo Expo dispõe de estacionamento próprio e a ForMóbile oferece transporte gratuito a partir da estação Santos?Imigrantes, do Aeroporto de Congonhas e do Shopping Plaza Sul, com transfer até o evento.