Umidade e a temperatura ameaçam exportação de alimentos

Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), as exportações do agronegócio brasileiro movimentam US$ 169 bilhões anuais. No entanto, os recordes de produtividade contrastam com um gargalo silencioso e crônico: o desperdício na cadeia logística. Estudos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) apontam que cerca de 13% dos alimentos produzidos mundialmente são perdidos entre a colheita e o varejo, sendo as falhas de infraestrutura e o transporte inadequado os principais vilões.

Nas longas rotas do comércio exterior, a manutenção das condições ideais de transporte vai muito além de evitar o perecimento visível. "O agronegócio brasileiro é uma potência no campo, mas a logística internacional exige uma precisão quase laboratorial," afirma Afonso Moreira, presidente e CEO da AHM Solution. "Não basta apenas produzir com excelência; é preciso garantir que o alimento chegue ao destino final com a mesma integridade com que saiu do campo. É uma questão de reputação de marca e de segurança alimentar global".

Embora a oscilação térmica (excursão de temperatura) seja o risco mais conhecido, o controle de umidade também define o sucesso de fretes de longa distância. Durante viagens transoceânicas que duram semanas, as embarcações passam por variações climáticas extremas. Esse choque térmico gera o fenômeno conhecido como "chuva de contêiner" ou condensação interna.

Quando a umidade evapora do próprio produto, do palete de madeira ou das embalagens de papelão e encontra as paredes frias do contêiner, ela condensa e goteja sobre a carga. O resultado é devastador: proliferação de mofo e fungos, oxidação de tampas metálicas, amolecimento de caixas de papelão (causando o colapso do empilhamento) e, inevitavelmente, o descarte sanitário nos portos de destino.

Para os exportadores, o controle preventivo dessas variáveis se traduz em retorno financeiro. No setor alimentício, alguns clientes da AHM Solution registram reduções nas taxas de descarte e perdas logísticas logo no primeiro mês após a adoção dos dispositivos, assegurando o controle total da qualidade até o destino.

"O mercado ainda subestima o impacto da umidade, tratando-a como um imprevisto inevitável, quando na verdade ela é um risco previsível e gerenciável. A cadeia do frio precisa evoluir para o conceito de gestão de atmosfera de carga. Temperatura e umidade andam juntas", pontua Moreira.

Do campo ao exterior

Para blindar as cargas perecíveis (setores alimentício, químico e biotecnológico), o setor de logística de exportação vem adotando tecnologias de monitoramento de precisão que funcionam como "caixas-pretas" do transporte marítimo e rodoviário. A AHM Solution oferece dispositivos de baixo custo e fácil utilização. "Nossa missão é democratizar a segurança logística. Qualquer operador, em qualquer etapa da cadeia, consegue implementar e interpretar nossos indicadores sem barreiras técnicas", diz Moreira.

O executivo cita algumas soluções para o controle de perdas, que fazem parte do portfólio da empresa:

Monitoramento de Excursão Térmica: Dispositivos químicos e digitais inovadores, como o WarmMark , WarmMark Duo , WarmMark Long Run , e o Cold Chain Complete , registram com exatidão se a carga foi exposta a temperaturas acima do limite permitido e por quanto tempo.

Dispositivos químicos e digitais inovadores, como o , , , e o , registram com exatidão se a carga foi exposta a temperaturas acima do limite permitido e por quanto tempo. Proteção contra Congelamento: Ferramentas como o ColdMark e o FreezeSafe garantem que alimentos sensíveis ao frio extremo não sofram queima por congelamento imprevisto.

Ferramentas como o e o garantem que alimentos sensíveis ao frio extremo não sofram queima por congelamento imprevisto. Tecnologia para Proteína e Frutos do Mar: O Indicador de Temperatura para Frutos do Mar ShockWatch oferece uma resposta visual direta para um dos segmentos mais rigorosos do comércio exterior.

O oferece uma resposta visual direta para um dos segmentos mais rigorosos do comércio exterior. Rastreabilidade Digital Contínua: Equipamentos como o MaxiLog Alert e o TempU fornecem relatórios detalhados de dados, cruciais para auditorias e conformidade com normas internacionais.

Novas soluções para umidade

A AHM Solution está ampliando seu portfólio com soluções de umidade desenvolvidas especificamente para as demandas severas do agronegócio e de alimentos perecíveis. A nova linha atua no monitoramento e controle preventivo da atmosfera interna das embalagens e contêineres, integrando o diagnóstico visual — como os cartões indicadores de umidade que mudam de cor para apontar níveis críticos de saturação — a novas tecnologias de barreira e absorção para conter a condensação antes que ela danifique a carga.

"Garantir a temperatura é apenas metade do trabalho. Nosso foco é entregar previsibilidade total aos exportadores. O futuro da logística de alimentos pertence a quem domina os dados de ponta a ponta da cadeia", conclui Moreira.

Sobre a AHM Solution

A AHM Solution é uma empresa de soluções tecnológicas para proteção de cargas e pessoas na cadeia logística, incluindo monitoramento de impacto, temperatura e umidade. A companhia auxilia indústrias de grande porte e operadores logísticos a garantirem a integridade de seus produtos, otimizando processos e eliminando o risco de avarias do armazenamento ao transporte internacional.

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Mais informações disponíveis em: https://www.ahmsolution.com.br/