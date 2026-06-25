eComex leva gestão de comex em nuvem e IA à Argentina

A eComex, empresa especializada em tecnologia para gestão de comércio exterior, anuncia o lançamento do eComex Pulse Edition ARG, nova versão de sua plataforma desenvolvida para atender às exigências regulatórias e operacionais do mercado argentino. O movimento consolida a presença da companhia no país e amplia sua estratégia de expansão na América Latina, com uma solução em nuvem integrada à aduana local e equipada com inteligência artificial para automatizar processos e apoiar a gestão das operações.

Embora já atue na Argentina há vários anos, com hub e equipe local, a empresa formaliza agora sua entrada no mercado com uma oferta estruturada para atender às particularidades do comércio exterior do país. A plataforma já está em operação em grandes indústrias e responde à demanda por modernização tecnológica em um mercado ainda marcado pelo uso de sistemas legados.

“A Argentina é uma das economias mais relevantes da América Latina e um mercado regulado, que exige soluções atualizadas e alinhadas às demandas locais. Estamos ampliando nossa atuação com uma plataforma desenvolvida para atender essa realidade e apoiar as empresas na gestão de suas operações de comércio exterior”, afirma André Barros, CEO da eComex.

O eComex Pulse Edition ARG conta com integração com os sistemas aduaneiros locais e atualização contínua conforme mudanças legais e operacionais do país. A solução foi preparada para atender particularidades regulatórias do mercado argentino, incluindo processos vinculados ao KIT María, rastreabilidade documental e exigências específicas de controle e compliance das operações de importação e exportação.

Desenvolvida especificamente para o país, a plataforma possui estrutura própria, equipe dedicada e arquitetura baseada na Oracle Cloud Infrastructure. A eComex é parceira ISV (Independent Software Vendor) da Oracle na América Latina e foi reconhecida pela companhia com um prêmio latino-americano de inovação.

A plataforma reúne, em um único ambiente, gestão das operações de importação e exportação, acompanhamento de processos, dashboards personalizados, integração com ERPs, gestão financeira e de fornecedores, além de recursos de compliance e suporte ao usuário.

Entre os diferenciais está o AI Digital Army, conjunto de agentes de inteligência artificial voltados ao comércio exterior. As ferramentas apoiam tarefas como leitura, inserção e validação de documentos, auditoria de processos, identificação de inconsistências e classificação fiscal.

“O Pulse Edition chega à Argentina acompanhado do nosso ecossistema de inteligência artificial, que contribui para automatizar etapas operacionais e permitir que as equipes atuem de forma mais estratégica”, destaca Barros.

Inicialmente, o foco comercial da empresa está nas grandes indústrias importadoras e exportadoras, perfil que já compõe sua principal base de clientes no Brasil. A companhia também prevê oportunidades entre despachantes aduaneiros, operadores logísticos e outros prestadores de serviços ligados à cadeia de comércio exterior.

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Segundo André Barros, o lançamento representa mais um passo na estratégia regional da companhia. “A Argentina marca uma nova etapa da nossa expansão internacional e abre caminho para avançarmos em outros mercados da América Latina.”