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IA no WhatsApp desafia atendimento automatizado

Com o avanço de agentes de IA em canais de mensagem, empresas buscam equilibrar escala, personalização e presença humana para preservar a confiança do consumidor no atendimento automatizado.

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Repórter
25/06/2026 10:04

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Call center worker wearing audio headset in office using AI to generate call scripts during conversation with customers. Woman doing customer support job using AI to summarize clients issues
Call center worker wearing audio headset in office using AI to generate call scripts during conversation with customers. Woman doing customer support job using AI to summarize clients issues crédito: Dragos Condrea

A adoção de inteligência artificial em canais de mensagem está mudando a forma como empresas atendem clientes pelo WhatsApp Business. Ao mesmo tempo em que agentes automatizados ampliam a capacidade de resposta, pesquisas recentes indicam que consumidores também demonstram cansaço com experiências digitais excessivamente robotizadas.

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Um levantamento da WordPress VIP, citado pela TechRadar, aponta que 74% dos consumidores consideram que a internet ficou menos humana na última década, em parte pelo avanço da automação e da inteligência artificial. A mesma pesquisa indica que usuários podem sentir fadiga de bots após longos períodos de interação com sistemas automatizados, o que reforça a necessidade de equilibrar eficiência e experiência.

O debate ganha força em um momento em que o WhatsApp passa a ocupar papel mais amplo no relacionamento entre empresas e consumidores. Além de suporte, o aplicativo é usado para dúvidas sobre pedidos, qualificação de oportunidades, recomendações de produtos, campanhas segmentadas e acompanhamento de jornadas comerciais. Com isso, a qualidade da conversa passa a ter impacto direto na percepção do cliente.

A expansão dos agentes de IA também acompanha movimentos das grandes plataformas. Segundo a TechRadar, a Meta lançou o Meta Business Agent com foco em pequenas e médias empresas, inicialmente pelo WhatsApp Business, com funções como resposta a perguntas, recomendação de produtos e agendamento. A tendência indica que a automação conversacional deve ganhar espaço em operações de atendimento e vendas.

Para empresas que adotam esse modelo, o desafio não está apenas em responder mais rápido. A plataforma Whatsplaid, voltada à automação conversacional no WhatsApp Business, observa que o uso de IA precisa considerar histórico de conversa, intenção do cliente, consentimento, segmentação e critérios claros para transferir o atendimento a uma pessoa quando necessário.

"Automação no WhatsApp precisa considerar contexto, intenção e transferência humana em situações sensíveis", afirma Eduardo Thomas, diretor do Whatsplaid. Segundo ele, agentes automatizados são mais eficientes quando atuam sobre dúvidas recorrentes, atualizações de status, triagem e respostas objetivas, enquanto reclamações, conflitos e decisões sensíveis exigem maior supervisão.

A discussão também envolve privacidade e transparência. Em entrevista ao Le Monde, o diretor do WhatsApp, Will Cathcart, afirmou que a Meta AI não acessa conversas privadas, apenas mensagens enviadas diretamente à ferramenta. Ainda assim, o avanço da IA em ambientes de mensagem aumenta a atenção sobre uso de dados, consentimento e limites entre atendimento automatizado e interação humana.

O levantamento da WordPress VIP citado pela TechRadar também indica que marcas com linguagem mais humana tendem a se diferenciar em um ambiente digital marcado pela automação. Em canais como o WhatsApp, mensagens genéricas, respostas fora de contexto e excesso de disparos podem gerar rejeição. Por outro lado, fluxos bem estruturados podem reduzir espera, organizar demandas e preservar a continuidade da conversa.

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O próximo estágio do atendimento automatizado deve ser menos associado à substituição completa de pessoas e mais ligado à combinação entre escala, personalização e supervisão. Para empresas que usam IA no WhatsApp, a confiança do consumidor dependerá da capacidade de automatizar sem eliminar contexto, clareza e possibilidade de atendimento humano.



Website: https://whatsplaid.com

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