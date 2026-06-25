Na ABF, Pet de TODOS mostra negócio conectado à grande base

A Pet de TODOS, rede de franquias de saúde e cuidados pet ligada ao Grupo Cartão de TODOS, participa da ABF Franchising Expo 2026, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo. A marca apresenta ao mercado um novo modelo de operação, criado para unir recorrência de receita, diversificação de serviços, condições inéditas e acesso a uma grande base de clientes já consolidada.

Um dos principais diferenciais competitivos da rede está na conexão com o Grupo TODOS Internacional, responsável pelo Cartão de TODOS, o maior cartão de descontos do país. Com 25 anos de atuação, mais de mil unidades em operação (entre franquias e clínicas) e receita anual superior a R$ 6 bilhões, o grupo alcança cerca de 8 milhões de famílias assinantes e atende mais de 24 milhões de pessoas. Isso permite que cada nova unidade da Pet de TODOS já comece conectada a uma base potencial de clientes, reduzindo o desafio usual de novas franquias em conquistar reconhecimento de marca e formar carteira de usuários nos primeiros meses de operação.

Outro destaque do modelo é a estrutura exclusiva no setor: uma única unidade reúne seis fontes de receita — clínica veterinária, com consultas, vacinas e exames; centro cirúrgico; banho e tosa; pet shop com descontos para assinantes; farmácia; e o plano de assinatura mensal. Essa configuração contribui para gerar recorrência financeira, estimular o retorno dos clientes e ampliar a previsibilidade para o franqueado. Além de abrir novas unidades, a rede também oferece a possibilidade de conversão de pet shops já existentes, acelerando o processo de implantação.

As frentes de recorrência financeira são ainda apoiadas por loja própria com produtos vendidos com desconto para assinantes e soluções tecnológicas e instagramáveis. E todo o sistema é suportado por uma forte estratégia de marketing, branding e máquina de vendas, que conta com ninguém menos que Ana Maria Braga como embaixadora oficial e figura à frente de campanhas. O vínculo com o grupo TODOS disponibiliza ainda uma força comercial formada por pontos físicos de venda, além de um poderoso aparato de ofertas digitais, que incluem CRM, mesa de performance, call center e suporte criativo e de comunicação de agências dedicadas.

Plano pet econômico

Em clima de Copa, a participação na feira acontece junto ao lançamento de uma nova campanha voltada à atração de novos clientes, batizada de “Torcida CãoPeã”, que também revela a chegada de Ana Maria Braga como nova embaixadora da marca. A ação oferece cobertura total de serviços por R$ 39,90 por mês (no modelo individual), com banho mensal incluso (o que já abate a despesa com a assinatura mensal), consultas ilimitadas e acesso a mais de 100 procedimentos por valores abaixo dos praticados no mercado.

Para o consumidor, o modelo foi pensado para tornar o cuidado veterinário totalmente acessível sem abrir mão da cobertura ampla e de qualidade, por valores competitivos. Os demais planos, que variam de R$ 29,90 a R$ 49,90 por mês, também incluem as vantagens usuais do plano promocional, oferecendo descontos de até 50% em vacinas, exames, medicamentos, internações e cirurgias; 20% em ração; e banhos adicionais a partir de R$ 19,90. Com todos esses diferenciais, a Pet de TODOS chega ao mercado com um formato inédito no setor pet brasileiro, tanto para clientes como para franqueados. Os fundadores prometem fazer esse ecossistema de inovações e oportunidades ser acompanhado de um acelerado crescimento e capilaridade em todo o Brasil.

“A maior dificuldade das franquias está em captar novos clientes, e essa é a maior força da Pet de TODOS, que já nasce vinculada a uma empresa líder no segmento de saúde, a uma marca conhecida e a uma base de mais de 24 milhões de pessoas. Já estamos presentes em seis estados e queremos alcançar todas as regiões do país, tornando-nos a marca mais lembrada do setor pet até 2028. A chegada de Ana Maria Braga fortalece nosso propósito de inclusão, acessibilidade e valorização da saúde animal”, afirma Cássio Guieiro, um dos sócios-fundadores da Pet de TODOS.

Ativações no estande

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Ao longo dos quatro dias de evento, o estande J003 terá duas ativações abertas ao público. A primeira é uma cabine de prêmios, na qual os visitantes poderão participar de sorteios e interagir com a marca. A segunda contará com a presença de dois cães adestrados, que circularão pelo espaço durante a feira, para interação controlada e com garantia de segurança e bem-estar animal.