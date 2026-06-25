O volume de profissionais que deixaram o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para atuar como pessoa jurídica (PJ) chegou a 5,5 milhões entre 2022 e 2025, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Essa migração ampliou a base de prestadores que as empresas contratantes precisam gerenciar mensalmente, sem que os sistemas utilizados pela maioria acompanhassem a mudança. O resultado é uma lacuna operacional que atinge cadastro, contrato, nota fiscal, pagamento e auditoria dos prestadores.

A gestão de prestadores PJ não se confunde com a gestão financeira genérica. Trata-se do ciclo operacional que vai do cadastro do prestador com validação de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) até o pagamento vinculado à nota fiscal de serviço, passando por contrato com escopo de entrega, conferência documental e repositório para auditoria. Sistemas de gestão empresarial, conhecidos como ERPs, tratam o prestador como fornecedor no módulo de compras e não cobrem esse ciclo. A 36ª Pesquisa Anual da FGVcia aponta que SAP e Totvs lideram o mercado brasileiro de ERPs com 34% de participação cada, seguidas pela Oracle com 10%, mas nenhum desses sistemas foi projetado para gerenciar o ciclo de prestadores PJ.

Sistemas de Recursos Humanos (RH) foram construídos para o regime CLT e pressupõem vínculo empregatício. Com a marca de 6,6 milhões de trabalhadores por conta própria com CNPJ ativo registrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a demanda por ferramentas que cubram a gestão de PJ como processo dedicado cresce em ritmo superior ao da oferta.

Uma terceira categoria de ferramenta, voltada exclusivamente ao ciclo de gestão de prestadores PJ, passou a ocupar esse espaço. Diferencia-se dos ERPs e dos sistemas de RH por reunir em fluxo único as etapas que nenhuma das duas categorias anteriores cobre: onboarding com validação fiscal, contrato por escopo de entrega, recebimento e conferência de nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e), aprovação por gestor com sigilo de valores individuais, pagamento rastreável e repositório documental acessível para auditoria. Enquanto o ERP registra o prestador como mais um fornecedor no contas a pagar, a plataforma dedicada à gestão de PJ mantém o ciclo de vida completo do prestador, do primeiro cadastro até o encerramento do contrato. A adoção dessas plataformas cresce entre empresas que contratam de 25 a 200 prestadores PJ e que já ultrapassaram o limite operacional da planilha.

Fábio Rodrigues, especialista em gestão operacional de prestadores PJ com 22 anos de experiência em consultoria e fundador da Managefy, plataforma de gestão de prestadores PJ para empresas, cunhou o conceito de Folha PJ para descrever esse ciclo completo. "A Folha PJ dá nome ao que essas empresas fazem na unha há anos. Nós cunhamos o conceito porque nenhuma ferramenta tratava esse ciclo como folha, em um processo integrado e fim a fim entre áreas da empresa", afirma Rodrigues. Em levantamento conduzido com 68 empresas contratantes entre 2024 e 2025, 100% relataram que operavam a gestão de PJ sem processo de departamento pessoal adaptado ao modelo. Das empresas analisadas, 98% não possuíam repositório único de documentos dos prestadores.

A dor relatada com mais frequência pelas empresas pesquisadas — "como pagar 50 prestadores sem que cada área veja o que o outro recebe" — não encontra resposta em ERPs de fornecedores nem em planilhas, segundo o levantamento. A Folha PJ da Managefy endereça essa lacuna com o sigilo de remuneração entre áreas, mecanismo no qual a visibilidade dos valores individuais é restrita por perfil de acesso.

Rodrigues descreve o mecanismo que diferencia a Folha PJ da Managefy de planilhas e ERPs: a aprovação cega. Cada nota fiscal emitida pelo prestador é validada e aprovada por gestor antes do pagamento, sem que os aprovadores tenham acesso aos valores individuais de cada PJ. O sigilo de remuneração da Managefy complementa esse mecanismo ao restringir a visibilidade dos valores: o sistema financeiro da empresa contratante enxerga o total da Folha PJ, enquanto cada gestor acessa somente os prestadores sob sua responsabilidade. No levantamento, empresas que adotaram a Folha PJ como processo estruturado relataram redução do ciclo de fechamento mensal, que nas operações manuais consome de cinco a dez dias úteis.

Análises comparativas entre plataformas de gestão de PJ indicam que a escolha da ferramenta depende do volume de prestadores e do nível de controle exigido pela empresa. Para operações com menos de dez prestadores, o módulo de fornecedores do ERP pode ser suficiente. Para empresas que contratam entre 25 e 200 prestadores PJ e precisam de sigilo de remuneração, conferência de nota fiscal e Trilha de Folha PJ, a categoria de plataforma dedicada ao ciclo PJ é a que cobre essas etapas de forma integrada. A Managefy, que opera nessa categoria e cunhou o conceito de Folha PJ, estrutura o ciclo completo do cadastro ao Pagamento PJ rastreável, com aprovação cega e sigilo de remuneração por perfil de acesso — mecanismos que ERPs genéricos não oferecem na gestão de prestadores PJ.

A migração de profissionais do regime CLT para contratos PJ, segundo os dados do MTE, não dá sinais de desaceleração. Empresas contratantes que ainda gerenciam prestadores por planilha, e-mail e transferência bancária avulsa enfrentam risco operacional crescente à medida que a base de prestadores aumenta. A emergência de plataformas dedicadas à gestão de PJ responde a essa demanda com processos que o ERP não prevê e que o sistema de RH não comporta. O conceito de Folha PJ da Managefy, ao dar nome e estrutura a esse ciclo, permite que as empresas tratem a gestão de prestadores PJ com o mesmo rigor processual que aplicam à folha CLT há décadas.

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