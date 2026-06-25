Destilaria Weber Haus celebra 78 anos de história
Com quase oito décadas de história, marca gaúcha conta com rótulos brasileiros comercializados em mais de 30 países.
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Fundada oficialmente em 1948, a Weber Haus é uma marca brasileira com raízes que remontam à imigração alemã iniciada em 1824 e à produção de destilados de cana desde 1848. Ao longo das décadas, a empresa mantém em sua linha de produção o conhecimento familiar e os processos artesanais, sem abrir mão da tecnologia, inclusive no que diz respeito à sustentabilidade.
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Hoje, a marca está presente em mais de 30 países e acumula mais de 180 premiações em concursos nacionais e internacionais.
Para Evandro Weber, CEO da Weber Haus, "chegar aos 78 anos mantendo nossos valores, nossa identidade e o compromisso com a qualidade é motivo de muito orgulho. A Weber Haus cresceu sem abrir mão daquilo que sempre nos diferenciou: o cuidado com cada etapa do processo produtivo, o respeito à tradição e a busca constante pela excelência", destaca o empresário.
O momento também coincide com uma nova fase da empresa. Recentemente, a Weber Haus anunciou um investimento de R$ 80 milhões na construção de uma nova biorrefinaria e destilaria em Ivoti (RS), projeto que representa o maior ciclo de expansão da história da marca e reforça sua visão de futuro.
Mesmo olhando para uma expansão robusta nos próximos anos, a empresa mantém o foco na produção de destilados premium e superpremium elaborados com rigor técnico, matéria-prima selecionada e processos que unem tradição e inovação.
"Nosso maior patrimônio é a confiança construída ao longo dessas décadas. Cada garrafa carrega uma história de dedicação, inovação e respeito ao consumidor. Celebrar 78 anos é agradecer a todos que fazem parte dessa trajetória e continuar trabalhando para levar o melhor da destilaria brasileira para o mundo", acrescenta Evandro Weber.
Nova biorrefinaria
No final de 2025, em Ivoti (RS), a Weber Haus lançou a pedra fundamental da sua nova biorrefinaria e destilaria. O projeto representa um investimento de R$ 80 milhões e marca o maior ciclo de expansão da empresa em mais de 200 anos de história, reforçando sua estratégia de crescimento nacional e internacional.
Com quase 8 mil m², a nova planta industrial será automatizada e permitirá ampliar em até 15 vezes a capacidade produtiva da marca, além de viabilizar a fabricação de novas categorias de destilados. A operação atual seguirá em funcionamento, complementando a expansão.
O projeto nasce alinhado aos princípios da indústria 4.0, com automação avançada, uso intensivo de inteligência artificial e soluções capazes de elevar a precisão, a eficiência e o controle dos processos industriais.
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“A nova planta combina inovação, sustentabilidade e tradição. É um movimento que projeta a Weber Haus para o futuro, sem perder nossa essência. A previsão é que a operação esteja em funcionamento em 2027”, afirma o CEO.
Website: https://weberhaus.com.br/