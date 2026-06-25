Projeto Conexões em Teias traz inovação ao MIT Energy Summit

A Marina da Glória, no Rio de Janeiro, está sendo palco de um dos encontros mais relevantes entre juventude, tecnologia, empreendedorismo e impacto socioambiental do país. Realizado pela Espiral Soluções Socioculturais, o projeto foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro e conta com patrocínio master da Transegur. Entre os dias 23 e 25 de junho, o projeto Conexões em Teias está integrando a programação oficial do Energy Summit Global, evento internacional inspirado no ecossistema de inovação do MIT (Massachusetts Institute of Technology), consolidando-se como uma plataforma de diálogo e construção de soluções para os desafios da sustentabilidade e da economia do futuro.

A iniciativa reúne estudantes, empreendedores, especialistas, investidores e lideranças de diferentes setores para estimular a inovação colaborativa, a Economia Criativa e acelerar soluções de impacto social, ambiental e econômico.

A programação teve início no dia 23 de junho com a apresentação e premiação dos vencedores de duas maratonas de inovação promovidas pelo projeto. As equipes selecionadas apresentaram suas soluções no Palco Conexões em Teias para uma banca formada por especialistas, investidores e representantes do mercado.

O Ideathon Hack Teia – Quintessa mobilizou mais de 20 equipes de diversas regiões do Brasil em torno de desafios ligados à sustentabilidade corporativa e às práticas ESG. Seis times foram selecionados para apresentar suas propostas durante o evento.

Já o Ideathon Hack Teia – Junior Achievement (JA) envolveu estudantes do Ensino Médio da rede pública em uma imersão voltada à Economia Criativa, Sustentabilidade e Empreendedorismo. Dez equipes participaram da competição, e três delas conquistaram vaga para defender suas ideias no palco do festival.

Para Segundo Ingrid Reis, CEO da Espiral Soluções Socioculturais e idealizadora do projeto, o Conexões em Teias surge da necessidade de criar pontes entre diferentes setores da sociedade. “Acreditamos que os grandes desafios do futuro exigem uma atuação colaborativa e em rede. Por isso, propomos uma conexão inédita entre economia criativa, cultura, educação, tecnologia, sustentabilidade e o setor de energia, demonstrando que a criatividade e a inovação são poderosas ferramentas de transformação social e de desenvolvimento dos territórios”, destaca.

Os times selecionados em ambas as maratonas defenderam suas ideias diante de uma banca de especialistas e investidores, recebendo suas premiações logo em seguida, nos dias 23 e 24 de junho.

"O Conexões visa também discutir como os grandes eventos podem ser mais sustentáveis e como a inovação poderá colaborar nesse processo e fortalecer ambos os ecossistemas", destaca Ingrid Reis, CEO da Espiral Soluções Socioculturais e proponente do projeto.

Três dias de conteúdo e conexões estratégicas

Além de premiar os novos talentos, o projeto estende seu impacto ao longo dos três dias de evento através de uma curadoria robusta de conteúdo. O Palco Conexões em Teias receberá lideranças do setor público, privado e do terceiro setor para debater os caminhos da inovação e da responsabilidade social em 05 painéis exclusivos.

Entre os destaques da programação está o painel “A Cor da Energia: Os Desafios da Inclusão e Diversidade no Setor”, que acontece no dia 25 de junho, das 13h às 14h, com a participação de Ana Motta, CEO da All Dub Estúdio. O debate abordará os desafios e oportunidades para ampliar a inclusão, a acessibilidade e a diversidade no setor de energia, reforçando o papel dessas agendas como vetores de inovação, competitividade e desenvolvimento sustentável.

Incentivo fiscal como motor de transformação

O projeto também evidencia a importância dos mecanismos de incentivo fiscal como instrumentos capazes de impulsionar iniciativas que integram cultura, educação, inovação e desenvolvimento social. O apoio da Transegur foi fundamental para viabilizar a estrutura do projeto e ampliar o acesso de jovens estudantes da rede pública a um ambiente internacional de conhecimento, empreendedorismo e transição energética.

Segundo Rodrigo Neto, representante da Transegur, o apoio ao Conexões em Teias materializa o compromisso da empresa com uma agenda ESG baseada em impacto real e geração de oportunidades. “Investir em educação, inclusão produtiva e no acesso de jovens a ambientes de inovação é contribuir para a formação das lideranças que irão construir o futuro. Por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, reforçamos nosso papel como agentes de transformação social e apoiadores de iniciativas que geram valor para toda a sociedade”, afirma.

Conectando os cinco pilares da inovação

Inspirado na visão do MIT de que as grandes transformações acontecem a partir da interação entre cinco pilares fundamentais: empresas, academia, governo, empreendedores e investidores, o Conexões em Teias integra o ecossistema do Energy Summit Global como uma plataforma voltada à aceleração de soluções para os desafios energéticos, ambientais e sociais contemporâneos.

O evento reúne mais 15 organizações e representantes de diferentes segmentos, promovendo o encontro entre lideranças empresariais, pesquisadores, formuladores de políticas públicas, startups, organizações sociais e agentes de transformação.

Para Luiz Mandarino, Diretor de Startups e Empreendedorismo do Energy Summit Global e do Instituto Spark, o Conexões em Teias representa na prática o modelo de inovação defendido pelo MIT, baseado na conexão entre diferentes atores do ecossistema. “Os grandes desafios da transição energética exigem a colaboração entre empresas, academia, governo, empreendedores, investidores e sociedade. Ao integrar o Instituto Spark dentro da plataforma mundial de conectividade que o Energy Summit Global proporciona, ampliamos nossa missão de fomentar o empreendedorismo, acelerar talentos e transformar conhecimento científico e tecnológico em soluções com impacto econômico, social e ambiental”, ressalta.

Serviço

Conexões em Teias no Energy Summit Global

Data: 23 a 25 de junho

Local: Marina da Glória – Rio de Janeiro (RJ)

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Programação e inscrições: www.energysummit.global