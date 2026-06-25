Novo estudo da MetLife revela uma "lacuna de confiança" de 72% na capacidade de se recuperar dos reveses da vida

Um novo estudo multinacional da MetLife revela uma "lacuna de confiança" impressionante: embora a maioria dos adultos se descreva como resilientes, sua confiança cai em 72% ao se deparar com contratempos da vida real. O relatório Confident Pathways (Caminhos Confiantes), englobando Estados Unidos, Reino Unido, Japão e México, foi criado para melhor entender como a confiança é construída e sustentada durante a vida.

Os achados destacam o papel das oportunidades, do preparo e do apoio na construção da confiança, fatores que ajudam as pessoas a navegar por incertezas, se recuperar de contratempos e ir atrás dos seus objetivos.

Em um momento em que o futebol está reunindo os povos e as comunidades ao redor do mundo, os achados também destacam como as experiências na primeira infância, por exemplo os esportes, a educação e mentoria, podem ajudar a promover resiliência e gerar confiança desde cedo.

Os principais achados nos quatro países pesquisados incluem:

A confiança cai em 72% quando os adultos consideram sua capacidade de se recuperar de contratempos. Os participantes da pesquisa estiveram muito mais propensos a se descrever como resilientes do que como confiantes na sua capacidade de se recuperar de desafios financeiros, emocionais ou pessoais.

Os participantes da pesquisa estiveram muito mais propensos a se descrever como resilientes do que como confiantes na sua capacidade de se recuperar de desafios financeiros, emocionais ou pessoais. As primeiras experiências na vida ajudam a construir a confiança e a resiliência. Mais da metade dos adultos que fizeram esportes quando criança dizem que essas experiências os ajudaram a construir confiança (56%) e persistência (52%). Os pais acreditam, de forma esmagadora, que os esportes e os programas de tutoria e mentoria aumentam a resiliência e a confiança dos filhos, sendo que os esportes em equipe obtiveram a classificação mais alta, com 65%, os esportes individuais com 55%, e os programas de tutoria e mentoria com 51%.

Mais da metade dos adultos que fizeram esportes quando criança dizem que essas experiências os ajudaram a construir confiança (56%) e persistência (52%). Os pais acreditam, de forma esmagadora, que os esportes e os programas de tutoria e mentoria aumentam a resiliência e a confiança dos filhos, sendo que os esportes em equipe obtiveram a classificação mais alta, com 65%, os esportes individuais com 55%, e os programas de tutoria e mentoria com 51%. O preparo é fundamental para a confiança. Adultos que tomam passos proativos, como preparação de orçamento, economia de dinheiro e obtenção de seguro de vida, têm 20 vezes mais probabilidade de se sentirem confiantes de que conseguirão se recuperar de contratempos.

Adultos que tomam passos proativos, como preparação de orçamento, economia de dinheiro e obtenção de seguro de vida, têm 20 vezes mais probabilidade de se sentirem confiantes de que conseguirão se recuperar de contratempos. A conexão social ainda é um desafio. Menos da metade dos adultos sentem que têm o apoio de amigos (41%) ou um senso de pertencimento na sua comunidade (31%), mostrando que carecem de sólidos sistemas de apoio.

Nos mercados pesquisados, os impulsionadores da lacuna de confiança variam, revelando como comportamentos, atitudes e hábitos financeiros locais moldam a resiliência de forma diferente ao redor do mundo:

México: lidera entre os quatro mercados em resiliência e otimismo. Porém, menos de 2 em 10 participantes se sentem confiantes de que conseguiriam se recuperar de um contratempo, reforçando que a confiança duradoura depende também de preparo, apoio e oportunidade.

lidera entre os quatro mercados em resiliência e otimismo. Porém, menos de 2 em 10 participantes se sentem confiantes de que conseguiriam se recuperar de um contratempo, reforçando que a confiança duradoura depende também de preparo, apoio e oportunidade. Japão: o menor número de confiança expressada, mas entre o mais forte em termos de preparo. Somente cerca de 1 em 10 adultos se descreveram como resilientes, enquanto 67% têm seguro de vida e 65% economizam dinheiro com consistência.

o menor número de confiança expressada, mas entre o mais forte em termos de preparo. Somente cerca de 1 em 10 adultos se descreveram como resilientes, enquanto 67% têm seguro de vida e 65% economizam dinheiro com consistência. Estados Unidos: a maior lacuna de confiança, com uma autoconfiança relativamente forte, mas como os maiores níveis de estresse: 46% relataram estresse contínuo, ansiedade e burnout, e 40% relataram significante tensão financeira.

a maior lacuna de confiança, com uma autoconfiança relativamente forte, mas como os maiores níveis de estresse: 46% relataram estresse contínuo, ansiedade e burnout, e 40% relataram significante tensão financeira. Reino Unido: um perfil mais estável, marcado por hábitos financeiros sólidos. Cerca de 3 em cada 10 adultos se descrevem como resilientes, sendo que 81% checa regularmente suas finanças.

Para saber mais sobre o relatório Confident Pathways e verificar todos os achados da pesquisa, acesse: Relatório Confident Pathways da MetLife.

Como a MetLife ajuda a construir futuros mais confiantes

A MetLife ajuda as pessoas a construir a confiança em cada fase da vida por meio da ampliação do acesso ao preparo, à proteção, às oportunidades e ao apoio.

Nos EUA, a MetLife ajuda a fechar a lacuna da confiança através do fortalecimento do bem-estar financeiro, fornecendo benefícios aos funcionários e soluções de aposentadoria. Na América Latina, a plataforma digital MetLife Xcelerator democratiza a proteção financeira, tornando os seguros mais acessíveis. A solução de bem-estar 360Health da MetLife fornece produtos de proteção, saúde e economia na Ásia, enquanto a região EMEA mantém um portfólio diverso de produtos de proteção e financeiros em 23 mercados a fim de construir confiança para o que está por vir.

"Essa pesquisa reforça algo que acreditamos há tempos na MetLife: a confiança é construída através de acesso a oportunidades, preparo, sistemas de apoio e conexão social", afirmou Michael Roberts, diretor de comunicações e marketing da MetLife. "Seja ajudando as crianças a construir confiança através dos esportes e da educação, apoiando as famílias à medida que elas fortalecem seu preparo financeiro ou ampliando o acesso à proteção e aos recursos de que as pessoas precisam para navegar pelos principais momentos da vida, estamos focados em ajudar as pessoas a caminharem adiante com confiança em cada fase da vida".

A importância dos esportes, da educação e da mentoria revelada no estudo confirma por que a MetLife e a MetLife Foundation estão apoiando iniciativas como o Fundo da Educação FIFA Global Citizen. Elas estão colocando essas informações em prática, ampliando o acesso aos programas esportivos e educacionais para crianças em todo o mundo. Os subsídios do Fundo, que almeja arrecadar $100 milhões até a final da Copa do Mundo da FIFA, apoia diretamente programas locais que já estão ajudando os jovens a construir a resiliência, a confiança e as habilidades necessárias para prosperarem.

Sobre o relatório Confident Pathways

O relatório Confident Pathways foi criado pela MetLife nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e México para melhor entender como a confiança é construída, mantida e recuperada durante as fases da vida. O estudo consistiu de uma pesquisa online de 15 minutos com 4.000 adultos com idade a partir dos 18 anos nesses quatro mercados, sendo 1.000 adultos de cada país. O trabalho de campo foi concluído entre 14 de abril e 4 de maio de 2026. As amostras foram representadas nacionalmente por idade e sexo em todos os mercados, e por região e etnia nos EUA. O estudo incluiu um subproduto natural de pais e não pais.

Sobre a MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e institucionais a construir um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife atua em mais de 40 mercados globalmente e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Ásia, América Latina, Europa e Oriente Médio. Para informações adicionais, visite www.metlife.com.

Sobre a MetLife Foundation

Na MetLife Foundation, estamos comprometidos com promover a mobilidade econômica inclusiva. Colaboramos com organizações sem fins lucrativos e oferecemos subsídios alinhados a três áreas estratégicas de foco: empoderamento econômico, saúde financeira e comunidades resilientes, ao mesmo tempo em que envolvemos funcionários voluntários da MetLife para ajudar a gerar impacto. A MetLife Foundation foi criada em 1976 e, há 50 anos, dá continuidade à longa tradição da MetLife de engajamento e envolvimento com a comunidade. Desde sua criação, a MetLife Foundation já contribuiu com mais de $1 bilhão para fortalecer as comunidades onde a MetLife está presente. Para saber mais sobre a MetLife Foundation, acesse www.metlife.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260624782525/pt/

MetLife:

Peggy Fries Carlton

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peggy.f.carlton@metlife.com