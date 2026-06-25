Novo estudo da MetLife revela uma "lacuna de confiança" de 72% na capacidade de se recuperar dos reveses da vida
O estudo multinacional descobriu que preparo, experiências no início da vida e o apoio da comunidade têm um papel fundamental na construção da resiliência e da confiança, reforçando o propósito da MetLife. Esportes, educação e mentoria quando jovem moldam a confiança e a resiliência a longo prazo. A MetLife e a MetLife Foundation estão apoiando iniciativas como o Fundo de Educação FIFA Global Citizen para ampliar o acesso a programas educacionais e esportivos para jovens em comunidades de todo o mundo, apoiando o seu sucesso futuro.
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Um novo estudo multinacional da MetLife revela uma "lacuna de confiança" impressionante: embora a maioria dos adultos se descreva como resilientes, sua confiança cai em 72% ao se deparar com contratempos da vida real. O relatório Confident Pathways (Caminhos Confiantes), englobando Estados Unidos, Reino Unido, Japão e México, foi criado para melhor entender como a confiança é construída e sustentada durante a vida.
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Os achados destacam o papel das oportunidades, do preparo e do apoio na construção da confiança, fatores que ajudam as pessoas a navegar por incertezas, se recuperar de contratempos e ir atrás dos seus objetivos.
Em um momento em que o futebol está reunindo os povos e as comunidades ao redor do mundo, os achados também destacam como as experiências na primeira infância, por exemplo os esportes, a educação e mentoria, podem ajudar a promover resiliência e gerar confiança desde cedo.
Os principais achados nos quatro países pesquisados incluem:
- A confiança cai em 72% quando os adultos consideram sua capacidade de se recuperar de contratempos. Os participantes da pesquisa estiveram muito mais propensos a se descrever como resilientes do que como confiantes na sua capacidade de se recuperar de desafios financeiros, emocionais ou pessoais.
- As primeiras experiências na vida ajudam a construir a confiança e a resiliência. Mais da metade dos adultos que fizeram esportes quando criança dizem que essas experiências os ajudaram a construir confiança (56%) e persistência (52%). Os pais acreditam, de forma esmagadora, que os esportes e os programas de tutoria e mentoria aumentam a resiliência e a confiança dos filhos, sendo que os esportes em equipe obtiveram a classificação mais alta, com 65%, os esportes individuais com 55%, e os programas de tutoria e mentoria com 51%.
- O preparo é fundamental para a confiança. Adultos que tomam passos proativos, como preparação de orçamento, economia de dinheiro e obtenção de seguro de vida, têm 20 vezes mais probabilidade de se sentirem confiantes de que conseguirão se recuperar de contratempos.
- A conexão social ainda é um desafio. Menos da metade dos adultos sentem que têm o apoio de amigos (41%) ou um senso de pertencimento na sua comunidade (31%), mostrando que carecem de sólidos sistemas de apoio.
Nos mercados pesquisados, os impulsionadores da lacuna de confiança variam, revelando como comportamentos, atitudes e hábitos financeiros locais moldam a resiliência de forma diferente ao redor do mundo:
- México: lidera entre os quatro mercados em resiliência e otimismo. Porém, menos de 2 em 10 participantes se sentem confiantes de que conseguiriam se recuperar de um contratempo, reforçando que a confiança duradoura depende também de preparo, apoio e oportunidade.
- Japão: o menor número de confiança expressada, mas entre o mais forte em termos de preparo. Somente cerca de 1 em 10 adultos se descreveram como resilientes, enquanto 67% têm seguro de vida e 65% economizam dinheiro com consistência.
- Estados Unidos: a maior lacuna de confiança, com uma autoconfiança relativamente forte, mas como os maiores níveis de estresse: 46% relataram estresse contínuo, ansiedade e burnout, e 40% relataram significante tensão financeira.
- Reino Unido: um perfil mais estável, marcado por hábitos financeiros sólidos. Cerca de 3 em cada 10 adultos se descrevem como resilientes, sendo que 81% checa regularmente suas finanças.
Para saber mais sobre o relatório Confident Pathways e verificar todos os achados da pesquisa, acesse: Relatório Confident Pathways da MetLife.
Como a MetLife ajuda a construir futuros mais confiantes
A MetLife ajuda as pessoas a construir a confiança em cada fase da vida por meio da ampliação do acesso ao preparo, à proteção, às oportunidades e ao apoio.
Nos EUA, a MetLife ajuda a fechar a lacuna da confiança através do fortalecimento do bem-estar financeiro, fornecendo benefícios aos funcionários e soluções de aposentadoria. Na América Latina, a plataforma digital MetLife Xcelerator democratiza a proteção financeira, tornando os seguros mais acessíveis. A solução de bem-estar 360Health da MetLife fornece produtos de proteção, saúde e economia na Ásia, enquanto a região EMEA mantém um portfólio diverso de produtos de proteção e financeiros em 23 mercados a fim de construir confiança para o que está por vir.
"Essa pesquisa reforça algo que acreditamos há tempos na MetLife: a confiança é construída através de acesso a oportunidades, preparo, sistemas de apoio e conexão social", afirmou Michael Roberts, diretor de comunicações e marketing da MetLife. "Seja ajudando as crianças a construir confiança através dos esportes e da educação, apoiando as famílias à medida que elas fortalecem seu preparo financeiro ou ampliando o acesso à proteção e aos recursos de que as pessoas precisam para navegar pelos principais momentos da vida, estamos focados em ajudar as pessoas a caminharem adiante com confiança em cada fase da vida".
A importância dos esportes, da educação e da mentoria revelada no estudo confirma por que a MetLife e a MetLife Foundation estão apoiando iniciativas como o Fundo da Educação FIFA Global Citizen. Elas estão colocando essas informações em prática, ampliando o acesso aos programas esportivos e educacionais para crianças em todo o mundo. Os subsídios do Fundo, que almeja arrecadar $100 milhões até a final da Copa do Mundo da FIFA, apoia diretamente programas locais que já estão ajudando os jovens a construir a resiliência, a confiança e as habilidades necessárias para prosperarem.
Sobre o relatório Confident Pathways
O relatório Confident Pathways foi criado pela MetLife nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e México para melhor entender como a confiança é construída, mantida e recuperada durante as fases da vida. O estudo consistiu de uma pesquisa online de 15 minutos com 4.000 adultos com idade a partir dos 18 anos nesses quatro mercados, sendo 1.000 adultos de cada país. O trabalho de campo foi concluído entre 14 de abril e 4 de maio de 2026. As amostras foram representadas nacionalmente por idade e sexo em todos os mercados, e por região e etnia nos EUA. O estudo incluiu um subproduto natural de pais e não pais.
Sobre a MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e institucionais a construir um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife atua em mais de 40 mercados globalmente e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Ásia, América Latina, Europa e Oriente Médio. Para informações adicionais, visite www.metlife.com.
Sobre a MetLife Foundation
Na MetLife Foundation, estamos comprometidos com promover a mobilidade econômica inclusiva. Colaboramos com organizações sem fins lucrativos e oferecemos subsídios alinhados a três áreas estratégicas de foco: empoderamento econômico, saúde financeira e comunidades resilientes, ao mesmo tempo em que envolvemos funcionários voluntários da MetLife para ajudar a gerar impacto. A MetLife Foundation foi criada em 1976 e, há 50 anos, dá continuidade à longa tradição da MetLife de engajamento e envolvimento com a comunidade. Desde sua criação, a MetLife Foundation já contribuiu com mais de $1 bilhão para fortalecer as comunidades onde a MetLife está presente. Para saber mais sobre a MetLife Foundation, acesse www.metlife.org.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260624782525/pt/
Contato:
MetLife:
Peggy Fries Carlton
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Fonte: BUSINESS WIRE